Streljanje v Washingtonu, tajna služba evakuirala Trumpa

Tajna služba je sinoči po krajevnem času evakuirala predsednika ZDA Donalda Trumpa iz hotela Washington Hilton, potem ko so na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše odjeknili streli, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da predsednik ni bil poškodovan niti kdo drug.

Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po incidentu na novinarski konferenci Bele hiše, kamor so dopisniki prišli neposredno z večerje v svečanih opravah, dejal, da je imel strelec, ki ga je onesposobila tajna služba, več kosov orožja, poroča televizija ABC.

Med incidentom je naboj zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen, je dejal Trump, ki je na omrežju Truth Social objavil posnetek moškega, ki teče proti policistom. Označil ga je za noro osebo, televizija ABC pa je poročala, da gre za 31-letnega moškega iz Kalifornije.

Osumljenec po prijetju Foto: Reuters

Na novinarski konferenci se je Trump zahvalil policistom in agentom za izjemno posredovanje in povedal, da so ju skupaj s prvo damo Melanio Trump izjemno hitro evakuirali iz dvorane.

Trump pravi, da je proti nasilju

Trump je dejal, da je sprva mislil, da je padel pladenj, vendar je bila prva dama zelo prisebna in mu je povedala, da gre za strele. "Mislim, da je takoj vedela, kaj se je zgodilo, je dejal Trump in se izrekel proti vsem oblikam političnega in drugega nasilja.

Vršilec dolžnosti pravosodnega ministra Todd Blanche je dejal, da preiskava poteka in napovedal vložitev obtožnice. Vse, ki imajo kakršnekoli informacije, je pozval, naj jih delijo s preiskovalci.

Melania Trump na novinarski konferenci po incidentu Foto: Reuters

Na začetku tiskovne konference je Trump pozval k strožjim varnostnim ukrepom in dejal, da potrebujejo raven varnosti, kakršne verjetno še nihče ni videl. Po Trumpovih besedah je to še en razlog za nujnost izgradnje plesne dvorane v Beli hiši.

Povedal je tudi, da je sam vztrajal, da se večerja nadaljuje, vendar so jo na zahtevo policije odpovedali. Vendar pa je po Trumpovih besedah le prestavljena.

Na vprašanje ali je incident povezan z vojno v Iranu, je Trump odgovoril, da po njegovem mnenju ni, vendar dodal, da se nikoli ne ve.

CNN poroča, da poleg Trumpa ni bil poškodovan noben član kabineta. "Streljanje!", je pred tretjo uro danes zjutraj po srednjeevropskem času zaklical eden od agentov tajne službe, nakar se je s kolegi vrgel na predsednika, ki so ga hitro evakuirali.

Na večerji tudi slovenski veleposlanik

Na večerji je bil tudi veleposlanik Iztok Mirošič, ki je za STA opisal kaotično dogajanje.

"Bili smo v dvorani, ko je vanjo nenadoma vdrla vojska, policija in tajna služba. Gostje smo se umaknili pod mize, predsednika in prvo damo so evakuirali, vse nas pa še za kakšno uro zadržali v dvorani. Slišal sem, da je nekdo streljal v avli hotela, torej izven dvorane, kjer je bila večerja. Predsednik Trump je napovedal, da bo večerja ponovljena," je dejal Mirošič in dodal, da je bilo to zanj že tretje bližnje srečanje s strelskim incidentom, odkar je v ZDA.

Trump se v prvem mandatu ni udeleževal večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer tradicionalno zbijajo šale na račun predsednika in drugih visokih politikov ZDA. Tokrat se je presenetljivo večerje udeležil skupaj s prvo damo Melanio Trump.

Prišli so tudi podpredsednik ZDA JD Vance in drugi člani Trumpovega kabineta, kot sta minister za obrambo Pete Hegseth in državni sekretar Marco Rubio.

Minister za zdravstvo Robert F. Kennedy ml. z ženo Cheryl Hines Foto: Reuters

Je bilo na prizorišču preslabo poskrbljeno za varnost?

Pred Washington Hiltonom je bil marca leta 1980 izveden neuspešen poskus atentata na predsednika Ronalda Reagana.

Diplomatski viri poročajo, da je bila varnost v hotelu Hilton presenetljivo ohlapna, glede na to, da je Trump doslej preživel že dva poskusa atentata. V avli hotela na primer ni bilo nameščenih detektorjev za kovine, je poročal vir, ki ni želel biti imenovan.

Televizija NBC je poročala, da so bili posebni varnostni ukrepi zagotovljeni le neposredno pred vstopom v dvorano, kjer je potekala večerja.