Kdo bo na prijateljskih tekmah slovenske reprezentance z Madžarsko in Črno goro vskočil namesto lažje poškodovanega Benjamina Šeška? V konkurenci za nastop v napadu so ostali Andraž Šporar, Žan Vipotnik in Aljoša Matko, po krilu bi lahko napadal tudi Danijel Šturm. Selektor Boštjan Cesar ima sladke skrbi, glede na številke pa v zadnjih tednih najbolj navdušuje najbolj izkušeni slovenski napadalec. "V gol mi gre praktično vse, kar sprožim," pravi 32-letni Ljubljančan, ki na Slovaškem zabija kot po tekočem traku.

Selektor Boštjan Cesar išče rešitev, kako v napadu nadomestiti odsotnost najdražjega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška. Pred začetkom reprezentančne akcije je namignil, da bi lahko na prijateljskih tekmah z Madžarsko (28. marca v Budimpešti) in Črno goro (31. marca v Podgorici) preizkušal različne sisteme v napadu. Ne izključuje niti možnosti, da bi Slovenija, ki je v zadnjih letih pod vodstvom Matjaža Keka v napadu največkrat igrala z dvema napadalcema, zaigrala celo s tremi igralci v napadu.

V gol mu gre praktično vse, kar sproži

Andraž Šporar v zadnjem obdobju blesti v dresu Slovana. Foto: Guliverimage Kar zadeva konkurenco, za mesta v napadu kljub odsotnosti Šeška vlada velika konkurenca. Vsi kandidati so v strelski formi, kar lahko selektorja navdaja z optimizmom. Z velikim nasmehom je na reprezentančni zbor v domovino pripotoval Andraž Šporar. Na Slovaškem je v izvrstni strelski formi. Na zadnjih štirih tekmah je zabil kar šest zadetkov. Trikrat po dva, Slovanu pa se nasmiha nov državni naslov. Ta bi bil že osmi zaporedni na Slovaškem.

"Na mojo srečo in srečo Slovana mi gre v gol praktično vse, kar sprožim," se smeje 32-letnemu Ljubljančanu, ki želi takšno formo zadržati, hkrati pa jo prenesti v državni dres. Vrnitev v Bratislavo, kjer je pred leti že blestel in navduševal navijačev Slovana, bil pa je tudi strelski kralj slovaških prvoligaških zelenic, se je izkazala za zadetek v polno. Zaradi poznavanja jezika in kulture ni potreboval veliko časa, da je ujel ritem, s katerim pomaga Slovanu v lovu na novo državno zvezdnico.

Vipotnik in Matko kralja strelcev

Aljoša Matko je najboljši strelec madžarskega prvenstva, a na nov zadetek čaka že pet tekem. Foto: Guliverimage V konici napada bi lahko od prve minute sodeloval z Žanom Vipotnikom, ki v tej sezoni piše otoško pravljico in je najboljši strelec angleškega Championshipa, pred kratkim pa je s Swansea Cityjem sklenil novo pogodbo do leta 2030.

S statusom najboljšega strelca v tej sezoni se lahko pohvali tudi Aljoša Matko. Napadalec Ujpesta si s 13 zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev madžarskega prvenstva, v nasprotju s Šporarjem pa že nekaj časa ni občutil, kako je proslavljati svoj zadetek. V polno ni meril na zadnjih petih tekmah. Bi lahko strelski post prekinil v državnem dresu, v katerem je nastopil dvakrat, a še čaka na krstni zadetek?

Šturm: Zadnji mesec je bil fantastičen

Danijel Šturm je s Sigmo izpadel iz Evrope v osmini finala konferenčne lige proti Mainzu. Foto: Guliverimage Nanj čaka tudi Danijel Šturm. Podobno kot Matko je najboljše predstave v 1. SNL ponujal v dresu Celja, pozimi pa se je preselil na Češko, kjer mu gre imenitno s Sigmo iz Olomuca. Dosegel je že štiri zadetke, prispeval tudi dve asistenci, v polno pa meril tudi na evropskih tekmah.

"Zadnji mesec na Češkem je bil fantastičen. Imeli smo odlične rezultate, škoda le, da smo izpadli iz konferenčne lige. Zadovoljen sem tudi s svojimi predstavami, saj sem dosegal nekaj zadetkov in prispeval tudi nekaj podaj," 27-letni nogometaš iz Tolmina na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja z reprezentanco, ne skriva dobre volje.

Lažje poškodovani Benjamin Šeško je prišel na reprezentančni zbor, nato pa se vrnil na Otok. Foto: Aleš Fevžer

Selektor Cesar ima tako na razpolago kar nekaj vročih imen, ki bi lahko v napadu nadomestila odsotnost največjega zvezdnika slovenskega nogometa Šeška. Izbrana vrsta bo do sobotne tekme v Budimpešti v NNC Brdo opravila še tri treninge.