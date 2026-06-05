Svetovno prvenstvo v nogometu ima bogato zgodovino, ki se je začela leta 1930 v Urugvaju. Od takrat so mundiali postali največji oder reprezentančnega nogometa, na katerem so nastajale velike športne zgodbe, nepozabni finali in trenutki, ki so zaznamovali posamezna obdobja. V nadaljevanju so zbrane povezave do podrobnejših opisov posameznih svetovnih prvenstev.

Nekatera prvenstva so si zapomnili po šampionih, druga po spornih sodniških odločitvah, tretja po igralcih, ki so iz turnirja naredili osebno legendo. Pele, Maradona, Beckenbauer, Rossi, Zidane, Ronaldo in številni drugi so na svetovnih prvenstvih dobili prostor v večnosti.

V posebni seriji člankov smo zbrali zgodbe posameznih prvenstev. Od začetkov v Južni Ameriki, evropskih prvenstev pred drugo svetovno vojno, brazilskih travm in zmagoslavij, angleške krone leta 1966, čarobne Mehike 1970, Maradoninega mundiala 1986, prvenstva s slovenskim pridihom ...

Prebrskajte zgodovino svetovnih prvenstev

Prva obdobja mundialov

Leto Prvenstvo 1930 Urugvaj 1934 Italija 1938 Francija 1950 Brazilija 1954 Švica

Zlata doba velikih nogometnih zgodb

Leto Prvenstvo 1958 Švedska 1962 Čile 1966 Anglija 1970 Mehika 1974 Zahodna Nemčija 1978 Argentina

Mundiali sodobnejše dobe