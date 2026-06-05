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Avtor:
R. Sp.

Petek,
5. 6. 2026,
9.05

Osveženo pred

24 minut

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svetovno prvenstvo v nogometu SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu mundial FIFA zgodovina

Petek, 5. 6. 2026, 9.05

24 minut

Zgodovina nogometnih svetovnih prvenstev

Zgodovina svetovnih prvenstev: od Urugvaja do nogometnih zgodb, ki so postale večne

Avtor:
R. Sp.

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Maradona 1986 | Diego Maradona se je veselil naslova prvaka leta 1978 | Foto Guliverimage

Diego Maradona se je veselil naslova prvaka leta 1978

Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo v nogometu ima bogato zgodovino, ki se je začela leta 1930 v Urugvaju. Od takrat so mundiali postali največji oder reprezentančnega nogometa, na katerem so nastajale velike športne zgodbe, nepozabni finali in trenutki, ki so zaznamovali posamezna obdobja. V nadaljevanju so zbrane povezave do podrobnejših opisov posameznih svetovnih prvenstev.

Nekatera prvenstva so si zapomnili po šampionih, druga po spornih sodniških odločitvah, tretja po igralcih, ki so iz turnirja naredili osebno legendo. Pele, Maradona, Beckenbauer, Rossi, Zidane, Ronaldo in številni drugi so na svetovnih prvenstvih dobili prostor v večnosti.

V posebni seriji člankov smo zbrali zgodbe posameznih prvenstev. Od začetkov v Južni Ameriki, evropskih prvenstev pred drugo svetovno vojno, brazilskih travm in zmagoslavij, angleške krone leta 1966, čarobne Mehike 1970, Maradoninega mundiala 1986, prvenstva s slovenskim pridihom ...

Prebrskajte zgodovino svetovnih prvenstev

Prva obdobja mundialov

Leto Prvenstvo
1930 Urugvaj
1934 Italija
1938 Francija
1950 Brazilija
1954 Švica

Zlata doba velikih nogometnih zgodb

Leto Prvenstvo
1958 Švedska
1962 Čile
1966 Anglija
1970 Mehika
1974 Zahodna Nemčija
1978 Argentina

Mundiali sodobnejše dobe

Leto Prvenstvo
1982 Španija
1986 Mehika
1990 Italija
1994 ZDA
1998 Francija
2002 Japonska in Južna Koreja
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