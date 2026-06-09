Messi postal bog, Hrvaška znova na naslovnicah

Katar je leta 2022 gostil najdražje svetovno prvenstvo v zgodovini, ki je bilo polno kontroverznosti. Mundial je prvič potekal tako na Bližnjem vzhodu kot tudi v zimskih mesecih, Argentina pa je v razburljivem finalu po strelih z bele točke ugnala Francijo in se po 36 letih razveselila svetovnega naslova. Sledilo je nepozabno slavje v domovini gavčev, najboljši igralec prvenstva Lionel Messi je dokončno postal nogometno božanstvo, veselo pa je bilo tudi v soseščini Slovenije, saj je znova navdušila Hrvaška in osvojila tretje mesto.

Svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začelo 11. junija in trajalo kar do 19. julija. Na Sportalu smo vas v zadnjih tednih do začetka mundiala, na katerem se bo prvič v zgodovini za svetovni naslov potegovalo kar 48 reprezentanc, vsak dan spomnili na eno izmed dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Tokrat je napočil trenutek še za spomin na zadnjega 22., ki je potekal pred štirimi leti v Katarju. Vabljeni!

Kar se tiče tekmovalnega dela, je zadnje svetovno prvenstvo v Katarju ponudilo v izločilnem delu kar nekaj poslastic, finale pa je bil glede atraktivnosti zgodba zase. Ponudil je dramatično dogajanje in se zapisal v zgodovino kot eden najboljših vseh časov. Argentina je postala svetovni prvak prvič po 36 letih. Osvojila je svoj tretji naslov. A ni manjkalo veliko, pa bi Francija skoraj ubranila naslov.

Argentina večkrat povedla, Mbappe večkrat izenačil

Sprva je kazalo na prepričljivo zmago Argentine, ki je vodila z 2:0 še 11 minut pred koncem, a je nato Kylian Mbappe z dvema hitrima zadetkoma izenačil na 2:2. Gavči so se znova znašli v vodstvu v podaljšku, ko je svoj drugi zadetek na srečanju dosegel Lionel Messi (3:2), a tudi to ni zadoščalo. Mbappe je z bele točke izenačil na 3:3 in postal prvi nogometaš po Angležu Geoffu Hurstu (1966), ki je v finalu svetovnega prvenstva dosegel hat-trick.

Kylian Mbappe je postal šele drugi nogometaš, ki je v zgodovini svetovnih prvenstev v finalu dosegel tri zadetke. Foto: Reuters

V zadnjih sekundah podaljška je sledila še imenitna priložnost Randala Kolo Muanija, ko je njegov strel mojstrsko z nogo ubranil Emiliano Martinez. Argentina si je lahko oddahnila, na srečanju, kjer je bil glavni sodnik Poljak Szymon Marciniak, je sledilo izvajanje strelov z bele točke. Pri Francozih nista bila uspešna Kingsley Coman in Aurelien Tchouameni. Rezervist Argentine Gonzalo Montiel je zadel odločilni gol in sprožil ogromno slavje.

Argentina se je znašla v deliriju, slavje je trajalo več tednov, bilo je strastno in fanatično, Lionel Messi, ki je bil proglašen tudi za najboljšega igralca tekmovanja, je uresničil sanje. Končno je osvojil tisto, po čem je hrepenel in za mnoge postal najboljši vseh časov, saj se je lahko pohvalil s tistim, kar je pred njim dosegel tudi sloviti rojak, še en nogometni ''vesoljec'' Diego Armando Maradona. Messi je bil za najboljšega igralca tekme na SP 2022 izbran kar petkrat, kar je nov rekord, postal pa je tudi prvi, ki je bil najboljši nogometaš turnirja kar dvakrat. Pred tem je bil najboljši tudi na SP 2014, kjer pa je v finalu izgubil proti Nemčiji.

Argentina se je po letu 1986 znova znašla na svetovnem nogometnem prestolu. Foto: Reuters

Gavči so v Katarju prekinili niz evropske prevlade, saj so od leta 2006 na svetovnih prvenstvih zmagovali le predstavniki Uefe. To je bila sladka zmaga gavčev, s katero so se maščevali Francozom za izpad v osmini finala SP 2018 (3:4), Messi pa je s 26. nastopom na svetovnem prvenstvu na večni lestvici prehitel Nemca Lotharja Mätthausa (25).

Najboljši strelec tekmovanja je z osmimi zadetki postal Kylian Mbappe. Postal je prvi, ki se lahko pohvali s štirimi goli v finalih svetovnih prvenstev, saj je leta 2018 v Moskvi zatresel tudi mrežo Hrvaške. Prvič po letu 2002 in legendarnemu Ronaldu je najboljši strelec SP zatresel mrežo vsaj osemkrat.

Najdražji vseh časov

Bogata arabska dežela je zapravila ogromno denarja za največjo nogometno prireditev za svetu. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo v Katarju je izstopalo v marsičem. Stal naj bi neverjetnih 220 milijard dolarjev, kar je z naskokom največ v zgodovini mundialov. Direktor organizacijskega komiteja Nasser Al Khater je ob tem pojasnjeval, da so resnični stroški za prvenstvo znašali ''zgolj'' osem milijard dolarjev, ostali denar pa naj bi bil zapravljen v sklopu razvoja splošne infrastrukture v državi.

Da bo mundial prvič potekal v arabski deželi na Bližnjem vzhodu, je bilo odločeno leta 2010. Takratno kontroverzno glasovanje članov izvršnega odbora Fife je še dolgo burilo duhove, Katar pa je zbral več glasov od preostalih kandidatov. To so bili Avstralija, Japonska, Južna Koreja in ZDA.

Ljubitelji nogometa v Sloveniji so najboljše nogometaše na svetu prvič prek zaslonov spremljali na delu v zimskih mesecih. Prireditelji so sprejeli takšno odločitev zaradi klimatskih razmer, ki bi v poletnem terminu zaradi ekstremno visokih temperatur motile nogometaše.

Sistem hlajenja na vseh stadionih

Predsednik Fife Gianni Infantino na SP 2022 ni skrival navdušenja nad izvedbo tekmovanja. Foto: Reuters Majhna in zelo bogata arabska dežela je poskrbela za izjemen blišč. Za potrebe mundiala je zgradila kar sedem modernih stadionov, enega lepših od drugih, osmega pa je prenovila. Vsi objekti so se lahko pohvalili s sistemom hlajenja, ki je omogočil igranje in spremljanje nogometa v bolj znosnih pogojih.

Majhnost Katarja je omogočila udeležencem nepozabne izkušnje. Prvič po SP 1930 se je zgodilo, da so reprezentance ves čas tekmovanja bivale v svojih bazah, na tekme pa jim sploh ni bilo potrebno potovati z letalom. Kar 24 od 32 udeležencev, to je bilo še zadnje svetovno prvenstvo s takšnim številom nastopajočih pred SP 2026, je ''stanovalo'' v neposredni bližini, v polmeru desetih kilometrov.

Na SP 2022 se žal ni govorilo le o nogometu. Prvenstvo je dvigovalo ogromno prahu. Pred in med tekmovanjem se je veliko poročalo o kršitvah človeških pravic, zlasti migrantskih delavcev v Katarju. Zatirane so bile tudi pravice skupnosti LGBT+. Med prvenstvom so poročali o aretacijah istospolno usmerjenih oseb.

V Katarju so na tribunah prevladovali navijači iz Argentine. Prišlo naj bi jih vsaj 50 tisoč. Foto: Reuters

Navijači so se morali prilagoditi

Navijači, vajeni tradicionalnih ''dobrih'' in ritualov z največjih tekmovanj, pri katerih so igrale pomembno vlogo tudi alkoholne pijače, so se morali privaditi novi realnosti. V Katarju so veljali drugačni zakoni od tistih, ki so jih poznali poprej, glede privržencev iz tujine, ki jih je v Katar prispelo manj od pričakovanega števila, pa so prevladovali fanatični navijači iz Argentine. Tako po bučnosti kot tudi številu, na koncu pa so proslavljali tudi glavno nagrado, tretji svetovni naslov.

Selektorji so lahko prvič na seznam igralcev namesto 23 uvrstili kar 26 igralcev. Izjemi sta predstavljala le Francija in Iran. Njuna selektorja sta se vseeno odločila le za 25 kandidatov.

Slovenija začela imenitno, nato je sledil padec Sandi Lovrić je na uvodni tekmi kvalifikacij za SP 2022 dosegel zmagoviti zadetek za Slovenijo in spravil v slabo voljo svojega vzornika Luko Modrića. Foto: www.alesfevzer.com Evropske kvalifikacije za SP 2022 so se zaradi strogega protokola v času pandemije koronavirusa začele na praznih tribunah. Izbranci Matjaža Keka so tako vrhunec kvalifikacij, uvodno zmago nad Hrvaško (1:0), za zdaj prvo in edino nad južnimi sosedi, doživeli v praznih Stožicah. Začelo se je imenitno za Slovenijo, a sta nato sledila poraza v gosteh. Če je bil v Rusiji v Sočiju do neke mere še pričakovan (1:2), pa je neuspeh na Cipru (0:1) predstavljal ogromno razočaranje. Po porazu v Splitu (0:3), takrat so nogometaše že lahko pozdravile polne tribune, se je Slovenija znašla v težavah. Po najvišji zmagi v kvalifikacijah, ko je kar s 4:0 v gosteh ugnala Malto, takrat je prvič v polno meril tudi najstniški dragulj Benjamin Šeško, je sledila tekma resnice. V Ljudskem vrtu, to je bila tudi zadnja tekma slovenske reprezentance v Mariboru do danes, je izgubila proti Rusiji (1:2). Edini zadetek za Slovenijo je dosegel Josip Iličić, ki je bil s štirimi goli tudi prvi strelec Kekove čete v kvalifikacijah. Ko je Slovenija v Mariboru izgubila proti Rusiji, je zapravila vse možnosti za preboj na SP 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tako je po vodi splavala še zadnja priložnost, da bi Slovenija zadržala upanje na preboj na SP 2022. Do konca tekmovanja se je izkazala na Slovaškem (2:2), doma vrnila mero Cipru (2:1) in kvalifikacije sklenila na četrtem mestu. Vodilna Hrvaška se je neposredno uvrstila na SP 2022, drugouvrščena Rusija, ki je za ognjenimi zaostala le za točko, pa pozneje zaradi suspenza ob vojaškem napadu na Ukrajino ni smela sodelovati v play-offu.

Znova brez Italije

Severna Makedonija je v polfinalu dodatnih kvalifikacijah spektakularno v Palermu izločila Italijo. Foto: Reuters Edini novinec na svetovnem prvenstvu je bil gostitelj Katar. Na tekmovanju ni navdušil, v zgodovino se je vpisal celo z neslavnim dosežkom, saj je postal prvi gostitelj, ki je doživel poraz na uvodnem srečanju. Z 0:2 je izgubil proti Ekvadorju.

Na SP 2022 so ljubitelji nogometa izmed velikanov najbolj pogrešali Italijo. Le leto poprej je osvojila evropsko prvenstvo, nato pa se ji je v kvalifikacijah za SP 2022 nepričakovano zalomilo. Najprej v skupini proti Švici, nato pa še v polfinalu dodatnih kvalifikacijah proti Severni Makedoniji.

Ni bilo tudi Rusije, gostiteljev prejšnjega svetovnega prvenstva, na katerem so se uvrstili med najboljših osem. Niso smeli nastopiti v dodatnih kvalifikacijah, saj so bili po začetku vojnega napada Ukrajine suspendirani iz mednarodnih tekmovanj. V Katarju ni bilo tudi Čila in Nigerije, prvič po 64 letih pa se je s svetovno elito družil Wales, a ni navdušil in se hitro poslovil.

Šok za Brazilijo in Portugalsko

V četrtfinalu sta se zgodili dve presenečenji. Hrvaška je spravila v solze Brazilijo. Na igrišču so ves čas prevladovali Južnoameričani, a je slovenske sosede na vratih reševal Dominik Livaković. Ko je Neymar ob koncu prvega dela podaljška le zatresel mrežo Hrvaške, je zadišalo po brazilski veselici.

Bruno Petković in Dominik Livaković sta bila najbolj zaslužna za zmago Hrvaške proti Braziliji. Foto: Reuters

Bruno Petković pa je tri minute pred koncem srečanja le izenačil (1:1), to je bila malodane edina resnejša priložnost ognjenih na srečanju, nato pa so bili Hrvati po Japonski v izvajanju 11-metrovk boljši še od petkratnih svetovnih prvakov. Dokazali so, kako so postali velemojstri za 11-m, saj so pred tem na SP 2018 tako izločili Dansko in Rusijo. Hrvaška je s tem preprečila južnoameriško klasiko v polfinalu med Argentino in Brazilijo.

Maroko je na svetovnem prvenstvu presenetil dve evropski velesili. Po Španiji v osmini finala je v dvoboju za polfinale šokiral še Portugalsko in s tem preprečil scenarij, o katerem so sanjali nogometni navdušenci, da bi se v finalu za naslov spoprijeli Argentina in Portugalska, na zelenici pa bi potekal prestižen spopad med Lionelom Messijem in Cristianom Ronaldom. Edini gol je dosegel Youness El-Nesyri v 42. minuti.

Youness El-Nesyri je dosegel edini zadetek na dvoboju med Marokom in Portugalsko. Foto: Reuters

Portugalci so skušali izenačiti. Napadali so na vse kriplje, v drugem polčasu je vstopil v igro tudi Ronaldo, a se Portugalcem ni izšlo. Maroko je zdržal, Ronalda so po izpadu s prvenstva oblile solze. Vratar Maroka Yassine Bounou je bil najboljši igralec tekme, Maroko pa je postal prva afriška in arabska dežela v polfinalu v zgodovini SP.

Tulipani namučili bodoče prvake

Prvak Argentina je imel v izločilnem delu največ težav v četrtfinalu, kjer je po hudem boju ugnala Nizozemsko. To je bil napet obračun, poln agresivnih posredovanj. Španski sodnik Antonio Mateu Lahoz je pokazal kar 18 rumenih kartonov, kar je nov rekord SP.

Argentina je po strelih z bele točke izločila Nizozemsko in se uvrstila med štiri najboljše na SP 2022. Foto: Reuters

Čeprav je Argentina vodila že z 2:0, si je napredovanje zagotovila šele po strelih z bele točke. Wout Weghorst je v zaključku rednega dela z dvema goloma izsilil podaljšek, pri izvajanju 11-metrovk pa je bil junak argentinski vratar Emiliano Martinez. Med srečanjem je bilo napeto med Lionelom Messijem in nizozemskim selektorjem Louisom van Gaalom.

Galski petelini so v četrtfinalu izločili Anglijo. Foto: Reuters

Branilec naslova Francija je v četrtfinalu izločila Anglijo z 2:1. Zmagoviti zadetek je v 78. minuti prispeval Olivier Giroud. V 84. minuti bi lahko Harry Kane izenačil na 2:2, a je zapravil strel z bele točke. To je pomenilo, da sta se prvič po 1990 oba finalista s prejšnjega SP (v tem primeru Francija in Hrvaška) uvrstila v polfinale.

Gavči zasenčili Hrvaško, Francija brez težav

Lionel Messi je blestel na polfinalni tekmi proti Hrvaški. Foto: Reuters V polfinalu sta se napredovanja razveselila favorita. Gavči so nadigrali brezidejno Hrvaško s 3:0. Slovenski sosedi so storili preveč usodnih napak. Lionel Messi je blestel in dobil zvezdniški dvoboj z Luko Modrićem. Z bele točke je popeljal Argentino v vodstvo po dobre pol ure, nato je Julian Alvarez podvojil prednost na 2:0, v 69. minuti pa je zdajšnji napadalec Atletica zadel še enkrat. Takrat mu je mojstrsko podal Messi, pred tem pa si s preigravanjem privoščil Joška Gvardiola. Maščevanje Argentincev za boleč poraz proti Hrvaški na SP 2018 v Rusiji (0:3) je več kot uspelo.

V drugem polfinalu je Francija brez večjih težav z 2:0 ugnala Maroko. Afričani niso imeli resnejših možnosti za uspeh. V polno sta zadela Theo Fernandez in Randal Kolo Muani, ki se je veselil strelskega prvenca za galske peteline že ob prvem dotiku z žogo. V igri je do takrat prebil le 44 sekund!

Hrvaška se je po zmagi nad Marokom še drugič zapored znašla na stopničkah SP. Foto: Reuters

Hrvaška se je znova, že tretjič znašla na stopničkah. Podobno kot leta 1998 je dobila tekmo za tretje mesto in osvojila bron. To je bil lep uspeh za Zlatka Dalića in njegove varovance. Vsi zadetki so padli že v prvem polčasu. Najprej je zadel v polno Joško Gvardiol, a je sledilo hitro izenačenje Maroka. Še pred koncem prvega dela je zmagoviti gol po mojstrskem strelu prispeval Mislav Oršić, sicer pred leti tudi napadalec Celja.

Kako pa je potekalo SP 2022 od začetka in kaj vse zanimivega se je dogajalo? Izluščili smo še nekaj vrhuncev ...

Argentina je svoj pohod na svetovni naslov presenetljivo začela s porazom proti Savdski Arabiji (1:2). Na tej tekmi je sodil Slovenec Slavko Vinčić. Lionel Messi je z bele točke povedel gavče v vodstvo, a je sledil preobrat. Foto: Reuters

Franciji je šlo imenitno že v skupinskem delu, kjer je po zmagah nad Dansko in Tunizijo napredovala brez težav in prekinila prekletstvo branilcev naslova. Italija (prvaki SP 2006) je na SP 2010 izpadla že po skupinskem delu, podobno je veljalo za Špance na SP 2014 in Nemce na SP 2018. Foto: Reuters

Na tribunah je ogromno pozornosti požela strastna hrvaška navijačica Ivana Knoll (Knoll Doll). Za ognjene je lahko stiskala pesti na kar sedmih tekmah, saj so njeni rojaki pod vodstvom Zlatka Dalića osvojili končno tretje mesto. Foto: Instagram

Anglija je začela SP 2026 silovito. Iran je ugnala kar s 6:2, osmoljenec srečanja pa je postal vratar Irana Alireza Beiranvand. Prejel je tri zadetke, nato pa ob trku s soigralcem utrpel težjo poškodbo glave. Zaradi krvavega nosu in pretresa možganov je bil prisiljen predčasno zapustiti igrišče. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tekmovanje so zaznamovali tudi maratonsko dolgi sodniški podaljški. Mnoge tekme so se zavlekle čez sto minut. Foto: Reuters

Francoska nogometna sodnica Stephanie Frappart se je 1. decembra 2022 zapisala v zgodovino, saj je vodila tekmo svetovnega prvenstva med Kostariko in Nemčijo (2:4), po kateri je elf vseeno zaradi spodrsljajev na prejšnjih tekmah ekspresno končal tekmovanje. Foto: Reuters

V skupini E je bilo v boju za napredovanje dramatično do zadnje sekunde. Nemci so izpadli, saj so zbrali le štiri točke, a imeli tudi slabšo razliko v zadetkih od Špancev. Rdeča furija je odpravila Kostariko kar s 7:0, prvo mseto pa so presenetljivo osvojili Japonci. Premagali so tako Nemce kot tudi Špance. Obakrat z rezultatom 2:1. Foto: Reuters

Maroko je presenetil že v skupinskem delu, kjer je prehitel tako Hrvaško kot tudi Belgijo, nato pa se je pravljica severnoafriške države nadaljevala. Maročani so v četrtfinalu presenetili Portugalsko (1:0) in spravili v solze Cristiana Ronalda. Mnogi so pomislili, da je bil to njegov zadnji mundial, a kapetan Portugalske še ni rekel zadnje. Nastopil bo tudi letos. Pri 41 letih. Foto: Reuters

Brazilec Richarlison je s škarjicami na dvoboju s Srbijo poskrbel za enega najlepših zadetkov tekmovanja. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo je z zadetkom proti Gani postal prvi nogometaš, ki se je vpisal med strelce kar na petih zaporednih svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Srbija je na SP 2022 razočarala navijače. V skupini G je osvojila zgolj eno točko in zasedla zadnje mesto. Najboljši sta bili Brazilija in Švica. Kamerun je osvojil štiri točke, a to za kaj več od tretjega mesta ni zadostovalo. Foto: Reuters

Brazilci so navdušili v osmini finala. Proti Južni Koreji so že po 36 minutah vodili kar s 4:0, nato pa v nadaljevanju srečanja varčevali z močmi. Končalo se je s 4:1, nato pa je Selecao doživel udarec proti Hrvaški v četrtfinalu. Foto: Reuters

Španija je presenetljivo izpadla že v osmini finala. Njen krvnik je postal Maroko. Dvoboj po 120 minutah ni postregel z zadetki, pri izvajanju 11-m pa bili bistveno bolj zbrani Maročani in zmagali s 3:0. Španci niso zadeli niti enkrat, maroški vratar Yassine Bounou je postal junak, Achraf Hakimi pa je zmagoviti gol za napredovanje dosegel z znamenito panenko. Maroko je s tem postal prva arabska dežela v četrtfinalu SP, Španija pa se je vpisala v zgodovino poleg Švice (SP 2006) kot edina, ki pri izvajanju 11-metrovk v izločilnem delu SP ni zadela v polno niti enkrat. Foto: Reuters

Portugalska je brez Cristiana Ronalda v začetni enajsterici, kar se najboljšemu portugalskemu strelcu vseh časov ni zgodilo že vse od Eura 2008, v osmini finala nadigrala Švico kar s 6:1. Ronaldo je vstopil v igro v 74. minuti, ko je bilo že 5:1. Tri zadetke je dosegel Goncalo Ramos, ki mu je selektor Fernando Santos namenil prednost pred CR7. Foto: Reuters

Argentinec Enzo Fernandez je prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša, Lionel Messi za najboljšega nogometaša, vratar Emiliano Martinez za najboljšega vratarja, Francoz Kylian Mbappe pa za najboljšega strelca. Foto: Reuters

SP v Katarju Leto: 2022

Gostitelj: Katar

Zmagovalec: Argentina

Finale: Argentina : Francija 7:5 po 11-m (3:3, 2:2, 2:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,69

Povprečni obisk gledalcev: 53.191

Najboljši strelec: Kylian Mbappe (Francija) - 8 zadetkov

Uvrstitev Slovenije: izpadla v kvalifikacijah

Tekma za 3. mesto:

Al Rayyan:

Hrvaška : Maroko 2:1 (2:1)

Gvardiol 7., Oršić 42.; Dari 9. Finale:

Lusail, stadion Lusail, 88.966 gledalcev Argentina : Francija 7:5 po 11-m (3:3, 2:2, 2:0)

Messi 23./11-m, 108., Di Maria 36.; Mbappe 80./11-m, 81., 118./11-m Argentina: E. Martinez, Otamendi, Romero, Tagliafico (od 120.+1 Dybala), Molina (od 91. Montiel), Fernandez, De Paul (od 102. Paredes), Mac Allister (od 116. Pezzella), Di Maria (od 64. Acuna), Messi, Alvarez (od 102. L. Martinez); selektor Lionel Scaloni: Francija: Lloris, Upamecano, Varane (od 113. Konate), Kounde (od 120.+1 Disasi), T. Hernandez (od 71. Camavinga), Tchouameni, Rabiot (od 96. Fofana), Dembele (od 41. Kolo Muani), Griezmann (od 71. Coman), Mbappe, Giroud (od 41. Thuram); selektor Didier Deschamps;