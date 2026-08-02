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Avtorji:
S. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
18.38

Osveženo pred

25 minut

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Dirka po Franciji za ženske Lorena Wiebes Urška Žigart

Nedelja, 2. 8. 2026, 18.38

25 minut

Dirka po Franciji za ženske, 2. etapa (Aigle – Ženeva, 147,9 km)

Lorena Wiebes kot puščica tudi v rumeni majici

Avtorji:
S. K., STA

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Lorena Wiebes | Lorena Wiebes se je z drugo zmago še utrdila v skupnem vodstvu ženskega Toura. | Foto Reuters

Lorena Wiebes se je z drugo zmago še utrdila v skupnem vodstvu ženskega Toura.

Foto: Reuters

Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) na peti izvedbi ženske Dirke po Franciji še ne pozna poraza. Po zmagi na včerajšnji uvodni etapi v Lozani je danes v sprintu slavila še Ženevi. V zaključnem sprintu se je kot puščica v rumeni majici pognala proti cilju, še najbližje pa sta ji prišli Italijanka Elisa Balsamo (Lidl – Trek) in rojakinja Marianne Vos (Visma | Lease a Bike). Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team) je v cilj 148-kilometrske etape prišla z glavnino na 70. mestu.

Lorena Wiebes
Sportal Ekipa Urške Žigart za las ob zmago

Najboljša predstavnica ekipe Urške Žigart je bila v drugi etapi Belgijka Shari Bossuyt na četrtem mestu, v skupnem seštevku pa Kim le Court Pienaar iz Mauriciusa ostaja druga, s 14 sekundami zaostanka za rumeno Loreno Wiebes. Tretja je Nizozemka Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) s 16 sekundami zaostanka.

Edina slovenska predstavnica na dirki Žigart je v skupnem seštevku eno mesto izgubila in je zdaj 27. (+ 0:42).

Današnja etapa je bila izjemno naporna, poleg razgibane trase so se kolesarke morale bojevati tudi z izjemno visokimi temperaturami, ki so se povzpele krepko čez 30 stopinj Celzija.

Sedemindvajsetletna nizozemska kolesarka iz moštva SD Worx - Protime je v Ženevi dosegla svojo sedmo zmago na francoski pentlji in 132. v karieri. Glavnina je približno 400 metrov pred ciljno črto ujela nizozemsko ubežnico Riejanne Markus, v sami končnici pa je "kraljica sprinta" pokazala vso svojo moč in tekmice zanesljivo pustila za seboj.

"Moje ekipne kolegice, predvsem Lotte Kopecky, so porabile ogromno energije, da so v sami končnici ujele ubežnico, ki nam je med etapo povzročila veliko preglavic. V ciljni ravnini sem bila prepuščena sama sebi, a sem izbrala pravo pot in se približno 250 metrov pred ciljem odločila za sprint, ki mi je popolnoma uspel," je po drugi etapni zmagi dejala kolesarka iz dežele tulipanov.

Jutri bodo kolesarke še startale v Švici v Ženevi, cilj 156-kilometrske tretje etape pa bo že v Franciji, v Polignyju. Takoj po startu tekmovalke čaka vzpon prve kategorije, nato do cilja še po en tretje, druge in četrte, zadnjih 15 kilometrov etape s skupno nekaj več kot 2.400 višinci pa bo ravninski. Peta ženska kolesarska dirka po Franciji se bo končala naslednjo nedeljo v Nici, vrhunec letošnjega Toura pa se obeta v petek, ko bo na sporedu gorska preizkušnja in vzpon na kultni Mont Ventoux.

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