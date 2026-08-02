Mladi Slovenci danes v boj za zlato

Slovensko košarkarsko reprezentanco do 18 let danes na evropskem prvenstvu v Trentinu čaka veliki finale. Izbrana vrsta Domna Zevnika se bo ob 20.30 pomerila z Italijo. V tekmi za tretje mesto bosta ob 18. uri obračunali poraženi reprezentanci v sobotnem polfinalu, Španija in Francija.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto: Finale:

20.30 Slovenija – Italija Za 3. mesto:

18.00 Španija - Francija

Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v soboto v polfinalu z 90:77 premagala dotlej še neporaženo Španijo, v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj prav tako še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili Slovenci boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66).

Italijani so zasedli drugo mesto v skupini D, v kateri so premagali Latvijce (89:67) in Estonce (84:69), z 61:68 pa izgubili derbi s Španci. V osmini finala so s 83:71 izločili Latvijce, v četrtfinalu so bili s 76:59 boljši od Turkov, včeraj pa so v polfinalu pa po hudem boju in podaljšku premagali še Francoze (80:77).

Finalni spektakel v Trentu bo ob 20.30, ob 18. uri se bosta za bronasto odličje pomerili reprezentanci Francije in Španije.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.