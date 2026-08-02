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Avtor:
S. K.

Nedelja,
2. 8. 2026,
14.35

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 Domen Zevnik italijanska košarkarska reprezentanca finale

Nedelja, 2. 8. 2026, 14.35

19 minut

EuroBasket do 18 let, finale

Mladi Slovenci danes v boj za zlato

Avtor:
S. K.

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Slovenska košarkarska reprezentanca U18, EP 2026 | Mladi slovenski košarkarji so se včeraj takole veselili preboja v finale. Danes jih čaka tekma za zlato z Italijo. | Foto FIBA

Mladi slovenski košarkarji so se včeraj takole veselili preboja v finale. Danes jih čaka tekma za zlato z Italijo.

Foto: FIBA

Slovensko košarkarsko reprezentanco do 18 let danes na evropskem prvenstvu v Trentinu čaka veliki finale. Izbrana vrsta Domna Zevnika se bo ob 20.30 pomerila z Italijo. V tekmi za tretje mesto bosta ob 18. uri obračunali poraženi reprezentanci v sobotnem polfinalu, Španija in Francija.

EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Španija
Sportal Mladi Slovenci v finalu! V nedeljo z Italijani za naslov prvaka.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto:

Finale:
20.30 Slovenija – Italija

Za 3. mesto:
18.00 Španija - Francija

Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v soboto v polfinalu z 90:77 premagala dotlej še neporaženo Španijo, v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj prav tako še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili Slovenci boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66). 

Italijani so zasedli drugo mesto v skupini D, v kateri so premagali Latvijce (89:67) in Estonce (84:69), z 61:68 pa izgubili derbi s Španci. V osmini finala so s 83:71 izločili Latvijce, v četrtfinalu so bili s 76:59 boljši od Turkov, včeraj pa so v polfinalu pa po hudem boju in podaljšku premagali še Francoze (80:77).

Finalni spektakel v Trentu bo ob 20.30, ob 18. uri se bosta za bronasto odličje pomerili reprezentanci Francije in Španije.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.
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