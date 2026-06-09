Aleksander Čeferin osupnil s primerjavo, ki ne služi v čast Fifi

V četrtek se bo na drugi strani velike luže začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Prineslo bo veliko novega, v oči bodejo tudi vrtoglave cene vstopnic za tekme. O tem in še marsičem drugem se je v ponedeljek na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi razgovoril prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Kot vedno je bil neposreden in brez dlake na jeziku.

Še malo, pa bo šlo zares. V ZDA, Kanadi in Mehiki že nestrpno odštevajo dneve do začetka največjega nogometnega dogodka, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 reprezentanc. Kako pa o njem razmišlja predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin?

Besede Infantina? Marketinška poteza.

Gianni Infantino pričakuje letos najboljše svetovno prvenstvo vseh časov. Foto: Reuters Na dogodku v Ljubljani se je pogovarjal s športno novinarko in voditeljico Sanjo Modrić (POP TV), ki ga je uvodoma spomnila na besede predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, češ da bo SP 2026 največji šov v zgodovini našega planeta.

"Za vsako prvenstvo pravi, da bo največje v zgodovini, kar je po svoje logično. To je marketinška poteza. Ampak, a je resnično pomembno, da je športni dogodek zgolj največji šov? Nisem povsem prepričan, če je temu res tako. Nekaj težav se že pojavlja. Razni športniki in člani delegacije ne morejo pripotovati na SP. Sreča Fife je v tem, da bo svetovno prvenstvo potekalo v glavnem v ZDA, za katero veljajo drugačni vatli kot v drugih državah," je prvi mož evropskega nogometa v ljubljanski Cukrarni odprl razpravo o geopolitiki in moči športa ter se najprej posvetil dogajanju pred začetkom letošnjega mundiala, katerega ne bodo mogli spremljati v živo navijači iz vseh držav, ki bi si to želeli.

"Ali se resnično želiš znebiti navijačev?"

Na SP 2026 burijo duhove visoke cene vstopnic, za katere morajo nogometni navijači, te pa ne prihajajo vselej iz najbolj premožnih socialnih krogov, plačati ogromno denarja. Za nogomet sicer pogosto poudarjajo, kako se igra za navijače, sodeč po enormnih stroških, ki bodo spremljali ljubitelje žogobrca na prizoriščih SP 2026, pa gostitelje tekmovanja žene naprej tudi želja po čim večjem zaslužku.

Angleškim navijačem bo potrebno za tekme na "domačem" Euru 2028 za nakup vstopnic zapraviti bistveno manj denarja kot za tiste na SP 2026. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Cene vstopnic na SP 2026 so vrtoglave. To je dejstvo. Sprašujemo se, ali je smisel nogometa zgolj to? Stadioni bodo vsaj za pomembne tekme verjetno polni, ker je v ZDA in Kanadi dovolj bogatih ljudi. Ampak … Ali se resnično želiš znebiti navijačev?," se je vprašal Čeferin in postregel s primerjavo, ki ne služi v čast Fifi in prirediteljem SP 2026.

V Dallasu se bosta čez poldrugi teden pomerili Hrvaška in Anglija. Foto: Reuters "Kar se tiče Uefe, bo najcenejša vstopnica na Euru 2028 stala 28 funtov, po tej ceni bo na voljo 15 odstotkov stadiona. Angleži si bodo tako lahko tri tekme svoje reprezentance na Euru 2028 ogledali za 84 funtov. Zgolj za parkirišče v Dallasu za tekmo SP 2026 med Anglijo in Hrvaško pa moraš plačati več kot 100 evrov," je osupnil s primerjavo in podal predlog, kako zadovoljiti bistveno večji krog navijačev.

"Po mojem je pravi način, da je cena vstopnic nižja za klasične navijače, mirno pa lahko dvigneš ceno najdražjih vstopnic ali pa lož, ker jih kupujejo države, velika podjetja in tako naprej. Dohodek je podoben, a je Fifa ubrala drugo pot," presenečeno ugotavlja prvi mož Uefe.

Na SP nekateri, ki ne bi v Evropi dobili niti ene tekme

Na SP 2026 se bo v boj za svetovni naslov prvič podalo kar 48 reprezentanc. Tako se bo število nastopajočih povečalo kar za polovico, saj je na zadnjem mundialu v Katarju nastopilo še 32 ekip.

Čeprav se je skupno število udeležencev na SP dvignilo kar za polovico, bo za razliko od SP v Katarju (13) letos na delu "le" 16 reprezentanc iz Evrope. Foto: Guliverimage

"Po mojem mnenju to ni dobra odločitev, ker imamo ogromno tekem, ki so popolnoma nezanimive. Evropa je imela na SP v Katarju 13 ekip, zdaj pa jih ima 16. To je mala razlika, medtem ko so na svetovno prvenstvo prišle nekatere reprezentance, ki v Evropi ne bi dobile niti ene tekme. Po drugi strani pa lahko tako tudi majhne države sodelujejo in začutijo utrip svetovnega prvenstva, ki je velika stvar," bi si kot predsednik evropske krovne zveze želel, da bi lahko na letošnjem svetovnem prvenstvu spremljal več kot 16 evropskih reprezentanc, a je realnost drugačna.

Politikom je tvegano dajati take nagrade

Fifa je podelila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu nagrado za mir. Foto: Reuters Ko je Fifa letos podelila nagrado za mir ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je s tem sprožila kar nekaj neodobravanja. Zelo glasna je bila predsednica Norveške nogometne zveze (NFF) Lise Klaveness, ki se je odločila za pritožbo in zaprosila etično komisijo, da javno razišče primer.

"Šport je do neke mere vpleten v politiko, ker je del družbe. Mislim pa, da ni nujno, da nagrade podeljuje samo Nobelov institut. Tako mislim tudi zaradi tega, ker smo videli, komu so jo podelili nazadnje. Tej gospe (venezuelska opozicijska političarka Maria Corina Machado, op. p.), ki ga je na koncu prinesla gospodu Trumpu. Hkrati pa je malce nerodno, če daš nagrado za mir nekomu, ki čez mesec dni ugrabi enega predsednika, čez nekaj mesecev pa napade eno držav. To je pa nerodno. Zato je po mojem mnenju tvegano dajati politikom take nagrade, ampak … Formalno sem podpredsednik Fife, član Fifinega sveta, a nismo o tem vedeli prav ničesar. To, da se pripravlja nagrada za mir, sem izvedel šele iz medijev. Ko pa sem izvedel, da se pripravlja nagrada za mir, sem vedel, kam gre," je zaupal v pogovoru s Sanjo Modrić na razpravi o geopolitiki in moči športa.

"Bolj smo si podobni kot si kdaj pa kdaj priznamo"

Aleksander Čeferin se veseli Eura 2027 do 21 let, ki ga bosta prihodnje leto skupaj gostili Srbija in Albanija. Foto: Reuters Zaveda se moči športa, zaveda se moči nogometa, ene redkih stvari, kot je povedal na konferenci v Ljubljani, ki še lahko združuje ljudi. "Dejstvo je, da smo patrioti le še takrat, ko igra naša reprezentanca. Dejstvo je, da smo pozitivni samo še takrat, ko igra naš klub. Pa tu ne gre le za nogomet, ampak za vse športe. Sicer pa smo povsod izjemno razdeljeni. Ne samo v Sloveniji ali Evropi, ampak po celem svetu. In s tem nekaj ni v redu. Edino, kar nas še združuje, ali pa vsaj ena redkih stvari, je šport."

Kot primer dobre prakse, ki bi lahko predstavljala svetel vzor, je izpostavil odločitev Albanije in Srbije, da skupaj gostita Euro do 21 let. "Pobudnici sta bili srbska in albanska zveza. Po mojem mnenju je to znak, da lahko združuje le nogomet. Oboji so s strani nacionalistov doživljali nekaj pritiskov, a se bo prvenstvo odvilo tako kot je treba," si želi, da bi na področju Zahodnega Balkana, ki je bilo v preteklosti prepredeno s sovraštvom, začeli delati projekte, ki bi združevali. ''Mislim, da smo si bolj podobni kot pa si kdaj pa kdaj priznamo," je dodal.

Kaj lahko sploh ruski nogometaš reče Putinu glede vojne?

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil še leta 2018 ponosni gostitelj svetovnega prvenstva, štiri leta pozneje pa je ruske klube in reprezentance po vojaškem napadu na Ukrajino doletel suspenz. Foto: Reuters Kar se tiče izključenosti, je še kako aktualna usoda ruskih klubov in reprezentance. Na tekmovanjih pod okriljem Uefe in Fife ne nastopajo že štiri leta. Je takšna odločitev glede na to, da vojna v Ukrajini še vedno traja, sploh prinesla kakšen učinek? "Absolutno ne. Tu ni absolutno nobenega učinka. Načelno sem proti izključevanju športnikov, športnih ekip in tako naprej. Zamislite si, kaj sploh lahko kakšen ruski nogometaš reče ruskemu predsedniku Putinu glede vojne. Popolnoma nič," se je dotaknil tudi prizadevanj, da bi omogočili mednarodne nastope vsaj ruski nogometni reprezentanci do 17 let.

"Ruski otroci ne morejo igrati nogometa. Vzgajani so v sovraštvu. Vzgajani so v tem, da jih ne marajo. Če bi jim omogočili, da igrajo in pridejo v Slovenijo odigrati tekmo proti slovenski ekipi, bi videli, da tega sovraštva med narodi ni. Ima pa politika zelo različne vatle za različne situacije. Tako histeričnega nastopa Evrope kot je bil v primeru Rusije še nisem videl," je pojasnil, kako sta v izvršnem odboru Uefe, kjer je 20 članov, proti temu, da bi mladoletnim ruskim nogometašem omogočili vrnitev na mednarodna tekmovanja, glasovala le dva člana. Eden je bil Poljak, drugi pa Anglež. "Še vedno mislim, da bomo to slej ali prej to naredili, ker otrokom, ki še niso polnoletni in še ne glasujejo na volitvah, nihče ne more očitati, da podpirajo kakršnikoli režim," meni Čeferin in upa, da bo šport v prihodnosti čim manj zlorabljen v politične namene.

Ruski navijači ne morejo že štiri leta spremljati nastope nogometnih klubov in reprezentance v mednarodnih tekmovanjih. Foto: Reuters

"S sankcioniranjem tistih, ki niso popolnoma nič krivi za to, ne dosežeš prav nič. Zdaj jasno vidimo, da vojna v Ukrajini traja kot druga svetovna vojna, športniki pa ne morejo nastopati," prvi mož evropskega nogometa upa, da bo v prihodnosti, ki pa je zaradi številnih žarišč vojnih spopadov po svetu še kako negotova, manj takšnih primerov in bo lahko v lepotah in izzivih nogometa uživalo čim več igralcev.