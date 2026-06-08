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Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.06

Osveženo pred

27 minut

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Christian Eriksen danska nogometna reprezentanca Danska SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.06

27 minut

Dobre novice v povezavi z Eriksenom: Kmalu bo lahko zapustil bolnišnico

Avtor:
Š. L.

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Christian Eriksen | Christian Eriksen se je v nedeljo zgrudil med tekmo. | Foto Reuters

Christian Eriksen se je v nedeljo zgrudil med tekmo.

Foto: Reuters

Danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je zgrudil na nedeljski tekmi Danske in Ukrajine, naj bi kmalu zapustil bolnišnico, je v ponedeljek dejal zdravnik danske reprezentance.

34-letni Eriksen se je z obema rokama prijel za prsi, preden je v nedeljo v 65. minuti prijateljske tekme Danske proti Ukrajini v Odenseju ob vodstvu z 2:1 padel na tla. Danska nogometna zveza je po tekmi sporočila, da je vezist sam zapustil igrišče, potem ko ga je oskrbelo zdravniško osebje, in opravil nadaljnje preiskave v bolnišnici Odense.

V novem sporočilu za javnost, ki ga je zveza posredovala v ponedeljek zjutraj, je zdravnik danske reprezentance Morten Boesen dejal: "Danes zjutraj sem govoril s Christianom, ki se počuti dobro. Je z družino in je dobre volje. Pričakuje se, da bo kmalu odpuščen iz bolnišnice in se bo lahko vrnil domov," so dobro novico sporočili iz danske zveze. Boesen je v izjavi še dejal, da zveza "dobro skrbi za igralce in osebje ter ostaja v rednem stiku z njimi".

Danski nogometaši so bili po dogajanju na zelenici razumljivo pretreseni. | Foto: Reuters Danski nogometaši so bili po dogajanju na zelenici razumljivo pretreseni. Foto: Reuters

Pred petimi leti je nogometaš Wolfsburga na prvi tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva proti Finski doživel srčni zastoj, zdravniško osebje pa ga je moralo oživljati na zelenici. Na začetku leta 2022 se je vrnil k nogometu po vsaditvi srčnega spodbujevalnika in normalno igral do nedeljske tekme. Boesen je že po nedeljski tekmi dejal, da se je srčni spodbujevalnik odzval natanko tako, kot se mora. "Eriksen je za trenutek izgubil zavest, vendar si je takoj opomogel in se hitro odzval," je dodal danski zdravnik.

Selektor danske reprezentance Brian Riemer, ki je sodeloval z Eriksenom pri Brentfordu, je po dvoboju dejal, da je bil to za vse "velik šok in zelo težka izkušnja, tako za osebje, igralce in tekmece".

Na dogajanje so se odzvali tudi pri klubih Eriksena. "Mislimo nate, Christian. Smo v komunikaciji z dansko nogometno zvezo in spremljamo dogajanje," so zapisali pri Wolfsburgu. Z zapisom so se odzvali tudi pri Manchester Unitedu, katerega član je bil med leti 2022 in 2025. "Vsi pri Manchester Unitedu pošiljamo moč in ljubezen Christianu in njegovi družini." "Naše misli so s Christianom in njegovo družino. Želimo ti čimprejšnje okrevanje, vsi smo s tabo," pa so zapisali pri Tottenhamu, za katerega je igral med 2013 in 2020.

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