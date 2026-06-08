Hrvaški selektor Zlatko Dalić velja za preudarnega, uspešnega in cenjenega nogometnega stratega, njegov stanovski kolega iz Slovenije Boštjan Cesar pa je šele na začetku selektorske poti. Zato so po prijateljski tekmi v Varaždinu, na kateri so Hrvati v izdihljajih srečanja dosegli zmagoviti (evro)gol za 2:1, pred tem pa so jim Slovenci povzročali nemalo težav, še toliko bolj odmevale pohvalne besede, ki jih je Dalić namenil Cesarju in Sloveniji. S čim je karizmatični Hrvat popihal na dušo mlademu Kekovemu nasledniku?

Na nedeljskem sosedskem nogometnem spopadu v Varaždinu je marsikdo pričakoval drugačno razmerje moči. To je veljalo tudi za selektorja Hrvaške Zlatka Dalića. Bil je prepričan, da bi lahko njegovi varovanci dosegli ugoden rezultat, s tem pa opravili tudi dobrodošlo in uspešno generalko za SP 2026, na koncu pa je bil le nekaj sekund oddaljen od remija, ki ne bi dobro odjeknil pred odhodom v ZDA. In kdo bi bil za to najbolj zaslužen? Pogumna in odločna igra Slovenije.

Slovenija bi skoraj ostala neporažena na gostovanju v Varaždinu. Zmanjkala ji je le ena minuta. Foto: Guliverimage

"Slovenci so me, iskreno povedano, presenetili. S Ciprom, ki ni neka prva klasa, so v četrtek odigrali 1:1, sodeč po tem, kar so pokazali proti nam, pa lahko rečem, da je Boštjan (Boštjan Cesar, op. p.) z reprezentanco na dobri poti. Slovenci pod njegovim vodstvom odlično začenjajo akcije. Fantastično se odzivajo, ko Oblak pošlje soigralcem dolgo žogo. Vedo, kaj delajo. Takrat, ko gredo na dolgo žogo in se odpirajo, so zelo nevarni. Slovenija je res na pravi poti," je hrvaški selektor pohvalil mlajšega stanovskega kolega iz Slovenije.

Vse skupaj je podkrepil še z naslednjimi besedami: "Boštjan res dobro dela. Pokazal je nekaj dobrih modelov, kako se prek bokov išče pot do osrednjega napadalca. Slovenci so zelo dobri v tranziciji. Na tej tekmi so nam povzročali veliko težav. Če so si proti nam priigrali 3–4 'zicerjev' (velike priložnosti, op. p.), so to lahko dosegli le zaradi svoje kakovosti. Sloveniji želim v prihodnosti veliko sreče," je Dalić, eden najbolj cenjenih selektorjev v Evropi, popihal na dušo slovenski reprezentanci.

Slovenija znova zapravljala zrele priložnosti

Andraž Šporar je dosegel edini zadetek za Slovenijo in spravil v delirij gostujoče privržence. Foto: Reuters Zelo ga je presenetilo, da se je Slovenija tako enakovredno zoperstavila njegovim varovancem, in ji je hvaležen za izkušnjo. To je bila namreč tekma, ki jo je Hrvaška dobila veliko težje od pričakovanega, hkrati pa je razkrila kar nekaj pomanjkljivosti v njeni igri.

Srečanje v Varaždinu je zaznamovalo marsikaj. Slovenija je definitivno pokazala boljši obraz kot proti Cipru in večkrat pošteno ogrozila hrvaška vrata, ki jih je reševal vratar Dominik Livaković. Podobno kot v četrtek so slovenski reprezentanti znova zapravljali zelo zrele priložnosti, v tem pa sta prednjačila Žan Vipotnik in Danijel Šturm.

Po prvem polčasu, ki se je končal brez zadetkov, pa so se mreže vendarle začele tresti. Tribune v Varaždinu, kjer smo resnici na ljubo pričakovali še bolj bučne domače navijače, tako da se je pogosto zaslišala pesem tudi iz grl nekaj sto slovenskih privržencev, je najprej dvignil na noge Luka Modrić. Postavil je nov mejnik, postal najstarejši hrvaški strelec in premagal Jana Oblaka.

Zvezdnik Manchester Cityja Joško Gvardiol ni skrival razočaranja ob izenačenju Slovenije na 1:1 in poceni zadetku, ki si ga je privoščila Hrvaška. Foto: Reuters

Slovenija vseeno ni popuščala. Ni se ustrašila zveneče zasedbe gostiteljev in dočakala je priložnost, ki je preprosto ni mogla zapraviti. Če poprej ni bila najbolj spretna v zaključkih akcij, pa je izkušeni Andraž Šporar izkoristil darilo, povsem ponesrečeno podajo Martina Baturine. Slovenija se je po izenačenju na 1:1 znašla na pragu velikega remija. V sodnikovem podaljšku pa so ognjeni prek Maria Pašalića, dolgoletnega asa Atalante, ki je z izjemnim udarcem matiral Oblaka, vendarle zmagali z 2:1.

Skrbi ga preveliko število tehničnih napak

Boštjan Cesar je pustil zelo dober vtis na starejšem stanovskem kolegu Zlatku Daliću. Foto: Guliverimage Razočaranje v slovenski vrsti je bilo ogromno, saj so bili zelo blizu odmevnemu remiju, ki bi veliko pomenil zlasti mladim Cesarjevim varovancem. Sloveniji se rezultatsko ni izšlo še drugič v nekaj dneh. So pa bila srca navijačev in selektorja zagotovo polna ponosa, ko je o Sloveniji na novinarski konferenci z izbranimi besedami spregovoril Zlatko Dalić. Hrvaški selektor, ki je zelo navezan na Varaždin, saj živi v najlepšem hrvaškem baročnem mestu, je v zadnjih devetih letih slovenske sosede na velikih tekmovanjih popeljal kar do treh medalj. Z velikimi pričakovanji se odpravlja tudi na SP 2026.

Na zadnji pripravljalni tekmi je težje od pričakovanega premagal Slovenijo (2:1) in pohvalil tekmeca. "To je bila težka tekma za nas. Tekmec si je ustvaril preveč priložnosti, kot bi mu smeli dovoliti. Na koncu smo zmagali, imeli večjo posest in dobre situacije v napadu, a me skrbi preveliko število naših tehničnih napak. Tekmec je bil nevaren iz tranzicije. Nismo dobro stali na igrišču. In kako smo prejeli gol? Vedno poudarjamo, da ne smemo vračati žoge. Mi pa jo vrnemo, storimo napako in sami sebi zabijemo gol. To je bila res težka tekma. Videli smo, kar smo videli, zdaj pa se začenja priprava za tekmo z Anglijo," ni skrival nezadovoljstva nad načinom, kako so Hrvati prejeli zadetek. Takrat je Šporar izkoristil darilo.

Hrvaški navijači so le dočakali prvo letošnjo domačo zmago, ki jim bo prišla še kako prav pri dvigu samozavesti pred SP 2026. Foto: Guliverimage

Težava, ker je Livaković ubranil toliko strelov

Zmagovalca je z izvrstnim zadetkom globoko v sodnikovem podaljšku odločil Mario Pašalić. Foto: Reuters Da Slovenija na dvoboju ni dosegla še več zadetkov, je v veliki meri zaslužen Dominik Livaković. Bil je najboljši igralec gostiteljev, je pa vratar. To veliko pomeni in daje vedeti, kako nevarna je bila Slovenija na dvoboju proti Hrvaški. Livaković je namreč ubranil tri, štiri "zicerje".

"Je zelo pomemben igralec za našo ekipo. To je njegovo delo. Opravil ga je fantastično in sijajno ubranil priložnosti. Je pa pri tem vendarle težava, ker je ubranil toliko tega," bi si Dalić seveda želel, da bi bilo slovenskih priložnosti na dvoboju bistveno manj. Tekmec, kot je na primer Anglija, s katero se bodo Hrvati najprej spoprijeli na letošnjem svetovnem prvenstvu, bi lahko iz takšnih priložnosti storil bistveno več kot Slovenija. To pa lahko skrbi Dalića.

Zato je po svoje vesel in hvaležen Sloveniji, da je s tako kakovostno igro dala misliti Hrvatom. Zdaj bodo skušali čim prej popraviti pomanjkljivosti, zaradi katerih je njihova igra v Varaždinu v določenih trenutkih tako trpela. Na voljo imajo le še dober teden dni.