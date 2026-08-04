Fifa zanika: Infantino se ni pogovarjal s Trumpom

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zanikala poročila medijev, da se je njen predsednik Gianni Infantino po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da bi obdržal svoj položaj.

Švicar se je znašel pod pritiskom več regionalnih konfederacij, potem ko je razkril kontroverzen načrt za prodajo deležev v svetovnem prvenstvu zasebnim vlagateljem. Infantino je sčasoma načrt umaknil, vendar so predstavniki Evropske nogometne unije (Uuefa) dejali, da je že izgubil njihovo zaupanje. New York Post je po burnem dogajanju v ponedeljek poročal, da naj bi Infantino po vse večjih kritikah prosil Trumpa za pomoč in ga večkrat poskušal poklicati, vendar pomoči ni prejel. Ob zavedanju, da se njegov stol nevarno maje ter da je izgubil podporo v Zürichu in Nyonu, naj bi Infantino po poročanju številnih tujih medijev sprožil obupano diplomatsko ofenzivo v ZDA.

"Predsednik Fife Gianni Infantino se v zadnjih dneh ni pogovarjal po telefonu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ali s člani njegove administracije. To je zgolj fikcija," so zapisali pri Fifi.

Spomnimo, sprožilec nedavnih dogodkov je bilo odkritje tajnega projekta ustanovitve hčerinske družbe z imenom FIFA Forward Enterprise. Ta naj bi prevzela celotne komercialne pravice za svetovno prvenstvo, načrt pa je bil, da zasebni sklad Thrive Capital, ki ga vodi Josh Kushner, prevzame 20-odstotni delež za štiri milijarde dolarjev, celotna vrednost tega posla pa je ocenjena na 20 milijard dolarjev. Nacionalne zveze so za to privatizacijo izvedele šele iz medijev, najhujši udarec, od katerega si Infantino še ni opomogel, pa je prišel iz Nyona, saj je Uefa soglasno glasovala za popoln bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške leta 2030.

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