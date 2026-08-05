Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. V Maroku je začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije.

Sestanek poteka na afriškem sedežu Fife, ki se nahaja v kompleksu Mohamed VI v mestu Sale blizu Rabata, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Pod pogojem anonimnosti je to zanjo potrdil vir, seznanjen z zadevo.

Novinar AFP je pri enem od vhodov v kompleks opazil več vozil, med njimi tri kombije z zatemnjenimi stekli. Sestanek po navedbah vira ni bil odprt za javnost in za zdaj niso bile objavljene nobene dodatne informacije.

Natančni razlogi za izbiro Maroka kot prizorišča tega sestanka tako ostajajo nejasni. Afriška država bo sicer leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Infantino je bil v Maroku že prejšnji teden ob praznovanju dneva prestola te kraljevine.

Figo: Infantino mora oditi

Medtem se stopnjujejo pritiski, da bi moral Infantino zapustiti svoje mesto. Med njimi je to javno povedal tudi nekdanji nogometaš Luis Figo, ki je v kolumni za Daily Mail Infantinovo ravnanje označil za "najnižje, najbolj prevarantsko in strahopetno sebično vedenje, kar sem jih kdaj videl." Med drugim je še dodal: "Človek, ki bi to storil, človek, ki bi poskušal uveljaviti tako velike spremembe samo zato, da bi obogatil sebe in svoje prijatelje, je ostanek preteklosti in ne bi smel imeti nobene vloge pri prihodnosti Fife," je zapisal nekdanji portugalski igralec. "O težavah pri Fifi bi lahko napisal 10 tisoč besed. A rešitev potrebuje le tri: Infantino mora oditi," je dejal.

Luis Figo Foto: Uefa

"Infantino je omalovaževal funkcijo predsednika Fife, za katero je obljubil, da jo bo povzdignil. Lagal je, goljufal in poskušal si je na račun igre, ki naj bi ji služil, obogatiti lastno gnezdo," je še zapisal Figo.

Spomnimo, sprožilec nedavnih dogodkov je bilo odkritje tajnega projekta ustanovitve hčerinske družbe z imenom FIFA Forward Enterprise. Ta naj bi prevzela vse komercialne pravice za svetovno prvenstvo, načrt pa je bil, da zasebni sklad Thrive Capital, ki ga vodi Josh Kushner, prevzame 20-odstotni delež za štiri milijarde dolarjev, celotna vrednost posla pa je ocenjena na 20 milijard dolarjev. Nacionalne zveze so za to privatizacijo izvedele šele iz medijev, najhujši udarec, od katerega si Infantino še ni opomogel, pa je prišel iz Nyona, saj je Uefa soglasno glasovala za popoln bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške leta 2030.

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