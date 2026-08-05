Po avtomobilski nesreči, v kateri se je v petek poškodovala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in si pri tem zlomila ključnico, urad predsednice republike več dni po prometni nesreči še ni odgovoril na več pomembnih vprašanj o dogajanju v službenem vozilu predsednice. Zdaj se je na vprašanje, kaj se zgodi, če predsednica vzame bolniški dopust, odzval tudi predsednik DZ Zoran Stevanović in pri tem dodal, da se v predsedničine odločitve glede bolniškega dopusta ne želi vpletati. Obenem ji je zaželel čimprejšnje okrevanje. Na družbenih omrežjih so medtem uporabniki izbrskali objavo predsednice, ki je pred slabimi štirimi leti na svojih družbenih omrežjih objavila poučen videoposnetek, na katerem svojega sina uči obvezne uporabe varnostnega pasu na zadnjih sedežih vozila.

Po petkovi avtomobilski nesreči, v katero je bilo vpleteno vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar in v kateri jo je predsednica odnesla z zlomljeno ključnico, še ena od sopotnic pa se je hudo poškodovala, je bilo do nedavnega znanih malo informacij. Skopo informacijo o dogodku so v javnost iz urada predsednice delili šele dan pozneje, identitete spremljevalk niso razkrili, več pomembnih podrobnosti pa je javnost izvedela šele z zamikom. Nekatere informacije je razkrila tudi policija.

Predsednica in poškodovana sopotnica nista bili pripeti z varnostnim pasom

Urad predsednice tudi več dni po nesreči ni razkril identitete spremljevalk. Edino uradno informacijo o eni od potnic je podala policija in sporočila, da je bila ena od sopotnic ruska državljanka. Urad predsednice te informacije sam ni razkril. Poleg tega so v torek popoldne na vprašanja Siol.net na uradu potrdili tudi, da predsednica republike in huje poškodovana sopotnica med nesrečo nista bili pripeti z varnostnim pasom. Predsednica po njihovih navedbah svojo neodgovornost obžaluje in si želi, da bi njena izkušnja služila kot opozorilo drugim, da varnostni pas rešuje življenja.

Stevanović: V te odločitve predsednice se ne želim vpletati

Vprašanje, kaj se zgodi, če predsednica republike vzame letni ali bolniški dopust, je v nedavnem videu obravnaval tudi predsednik DZ Zoran Stevanović in pojasnil, da v takih primerih sam prevzame njeno delo oziroma funkcijo predsednika republike. "Da, res je. Če gre predsednica republike na bolniški dopust, jaz prevzamem funkcijo predsednika republike," je v videu pojasnil Stevanović.

Dodal je, da se v odločitve predsednice glede njene bolniške odsotnosti ali pa dopusta ne želi vpletati. "Če pa bi nastopile okoliščine, v katerih bi jaz opravljal dolžnost predsednika republike, bi jo zagotovo opravljal vestno, odgovorno in v dobro vseh državljank in državljanov," je povedal predsednik DZ in dejal, da predsednici Pirc Musar želi čimprejšnje okrevanje.

Poučni posnetek predsednice o varnostnem pasu izginil

Uporabniki družbenih omrežij so po nesreči predsednice na njenih spletnih profilih hitro izbrskali videoposnetek, ki ga je predsednica Nataša Pirc Musar z izobraževalnim namenom delila na svojih profilih. Poleti leta 2022 je namreč na omrežju TikTok delila posnetek, v katerem je svojemu sinu Maksu razložila in uporabnike družbenega omrežja poučila, zakaj je pomembno in obvezno, da se z varnostnim pasom kot potniki privežemo tudi in predvsem na zadnjih sedežih vozila.

Posnetka z naslovom Kaj pa ti, se pripenjaš zadaj? medtem na uradnem profilu predsednice ni več mogoče najti, saj je bil najverjetneje umaknjen, so ga pa še predtem delili nekateri uporabniki drugih družbenih omrežij.

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