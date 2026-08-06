Kdo bi si mislil, da bi se lahko pripetilo kaj takšnega? Nafta je po nedavnih političnih spremembah na Madžarskem izgubila ogromno denarja. Sledilo je turbulentno obdobje, polno finančnih rezov. Prvoligaš iz Lendave se je znašel v težavah. Optimistov ni bilo veliko, lahko si jih naštel le še na prste ene roke, a je sledila senzacija. Nafta je na krilih španske stroke z všečnim nogometom nadigrala Bravo in Muro ter po treh krogih prevzela vodilni položaj v 1. SNL. O sanjskih tednih Lendavčanov smo kramljali s kapetanom Aleksom Pihlerjem. Njegova že tako pestra kariera nepričakovano doživlja nov vrhunec.

Za Prvo ligo Telemach ne pravijo kar tako, da je to eno izmed najbolj nepredvidljivih športnih tekmovanj. To potrjuje tudi pogled na vrh lestvice, ki ga zaseda Nafta. Klub, ki je pred sezono spadal med največje avtsajderje. "Super je biti prvi. Odlično smo začeli, zdaj pa bo to treba potrjevati in videti, kam nas to lahko pripelje," nam je z radostnim glasom sporočil Aleks Pihler, kapetan lendavskega prvoligaša, nato pa nam skušal pojasniti fenomen tako izjemnih rezultatov Nafte.

Nogometaši Nafte so skupaj z navijači tako proslavljali veličastno zmago nad Muro s 5:2. Foto: Aleš Fevžer

"To je presenečenje. Nihče ni pričakoval takšnega začetka. Zlasti po turbulentnih pripravah z ekipo, ko se nam je po političnih spremembah na Madžarskem korenito zmanjšal proračun," se je lendavski klub spomladi znašel v težavah, saj je ostal brez denarja, ki ga je nekdanja vlada Viktorja Orbana prek madžarskih podjetij in državnih skladov namenjala Nafti. Govora je bilo o večmilijonskem znesku, zato so omenjene spremembe močno prizadele klubsko blagajno Lendavčanov.

"Takrat sploh ni bilo jasno, po kakšni poti bo šla Nafta naprej. Zamenjal se je tudi trener. Ni bilo lahko. Vseeno ni prišlo do osipa igralcev. Večji del ekipe je tako podoben lanski, dobivamo pa še nekaj drugih igralcev, bolj ali manj prek posoj, saj je to edini način, ki ga klub finančno zmore."

Ni gledal le na finančno stran

Nafta je v zadnjih dveh krogih ugnala Bravo in Muro s skupno gol razliko 8:2. Foto: Filip Barbalić Nogometaši Nafte so tako šli senzacionalno iz ene v drugo skrajnost. Najprej ni manjkalo slabe volje, saj so se prejemki izdatno zmanjšali, a se je v klub s prihodom novih trenerjev vendarle naselila pozitivna energija, polna ambicij in želje po všečnem dokazovanju. Zdaj, ko je Nafta na vodilnem položaju, je nogometna evforija v Lendavi še toliko večja. Kapetan Aleks Pihler kar ne more verjeti, kako je kljub tako neugodnim okoliščinam mogoča takšna rezultatska rapsodija Nafte, a hkrati evforijo tudi zavestno umirja.

"Še lani smo imeli verjetno peti največji proračun med klubi v Sloveniji, nato pa so sledili finančni rezi, ki nikomur niso bili všeč. Tudi sam sem po koncu sezone razmišljal o odhodu, a sem si nato premislil. Pretehtala je želja, da ostanem doma. Nisem gledal le na finančno stran. Ni vse v denarju, ampak je pomembno tudi to, da lahko vendarle igram v prvi ligi. To pa je lepo izhodišče za naprej," je 32-letni Štajerec, ki se lahko pohvali tudi z igranjem v ligi prvakov (Maribor) in slovenski članski reprezentanci, zadovoljen in vesel, da je ostal v Lendavi.

Vidi se, koliko jim pomeni ta derbi

V soboto so stadion v Lendavi preplavila posebna čustva. Foto: Aleš Fevžer V taboru Nafte je v zadnjih dneh še kako radostno. Visoka zmaga na prestižnem prekmurskem derbiju proti Muri, ko so črno-beli v soboto v Lendavi izgubili s kar 2:5, je v obdobju vročinskega vala še dodatno ogrela vroča lendavska srca.

"Ko sem prišel v Nafto, so mi hitro dali vedeti, da je to najpomembnejša tekma v sezoni. Da je, če malce karikiram, treba zmagati na derbiju proti Muri, na preostalih tekmah pa niti ne. Tudi po obisku gledalcev v soboto se vidi, koliko ta tekma pomeni ljudem. In pa seveda po odzivih po zmagi ali pa porazu. V tem primeru so bili prisotni srečni obrazi, ki ti dajo vedeti, kako posebna tekma je to za Lendavo. In tudi Mursko Soboto," obožuje prekmurske derbije.

"Zabili smo vse, kar je bilo mogoče"

Aleks Pihler ima bogate izkušnje z osvajanjem lovorik. Z Mariborom je bil prvak trikrat. Foto: Jure Banfi Na sobotnem je v mreži tekmeca zadonela "petarda", Nafta pa se je povzpela na prvo mesto. Vseeno pa Pihler opozarja, da je rezultat 5:2 varljiv. "V prvem polčasu smo bili podrejeni. Dvakrat smo zadeli, a vseeno občutili njihovo kakovost. Trpeli smo, a nato dočakali svojih deset minut v drugem delu. Zabili smo vse, kar je bilo mogoče. Potem je bilo vse absolutno lažje. Nihče ni pričakoval tako visokega rezultata, smo pa vedeli, da smo sposobni premagati Muro," je povedal po tekmi, na kateri je priznanje za najboljšega igralca dvoboja prejel Hrvat Josip Ivan Zorica, strelec dveh zadetkov.

"To si je zaslužil, a bi rad poudaril, da smo dali ogromno prav vsi fantje. Zelo smo povezani, dobro sodelujemo," je prepričan, da ostaja ena največjih moči Nafte v tem, da ekipa kljub finančnim rezom ni doživela ekstremnih menjav in se med seboj dobro pozna.

Zanimivo je, da Aleks ni edini Pihler v ekipi Nafte. Njegov soigralec je tudi Luka Pihler, s katerim pa ni v sorodu. Drug za drugega vesta že iz obdobja, ko sta igrala v Domžalah. Aleks je bil takrat že član, Luka pa v mlajših selekcijah. Foto: Filip Barbalić

"Ni pričakovati rezultatsko tako uspešne sezone kot lani (Nafta je bila skoraj do konca sezone neporažena, nato osvojila drugo mesto v drugi ligi in v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje pokvarila načrte Primorju, op. p.). Naš prvi cilj je zagotovitev obstanka, potem pa morda še kaj več."

Pozitivno presenečen nad španskimi trenerji

Gonzalo Escudero je prvi trener Nafte, a ker nima potrebne licence, osrednjo vlogo opravlja njegov rojak Mere Hermoso. Foto: Filip Barbalić Na treningih v Lendavi že nekaj let prevladuje angleški jezik. Po Madžaru Jozsefu Bozsiku sta trenersko paličico prevzela Španca Gonzalo Escudero in Baldomero (Mere) Hermoso Herrera. Navijači so lahko za zdaj z njunim delom zelo zadovoljni. V dobro voljo jih ne spravljajo le rezultati, temveč tudi spoznanje, da Nafta v tej sezoni igra bolj všečno in kombinatorno.

"Španski trenerji so me pozitivno presenetili. Prinašajo ogromno idej, približek temu, kar igrajo nasploh španski nogometaši. Pričakujem, da bomo iz tedna v teden boljši. Že zdaj smo gledljivi, a pričakujem še boljšo Nafto in se iskreno povedano zelo veselim nadaljevanja sezone," Pihlerjevih besed ne bodo pretirano veseli v Kidričevem. Nafta se bo namreč v nedeljo potegovala za točke pri Aluminiju. In če bo obveljala kapetanova ocena, da bi Nafta lahko bila iz tedna v teden še boljša, slovenske pokalne zmagovalce čaka zelo zahteven izziv.

Z družino ne bi silil v stvari, ki nimajo smisla

"Smo v dobrem trenutku, ki ga želimo izkoristiti," ne ovinkari izkušeni zvezni igralec. Pri 32 letih je prepričan, da je pred njim še nekaj sezon, na katerih se lahko dokazuje na najvišji ravni. Bi se lahko morda v prihodnosti še enkrat podal tudi v tujino?

Bi se lahko Aleks Pihler v prihodnosti še kdaj odločil za odhod v tujino? Foto: Jure Banfi

"To možnost puščam odprto, a z družino ne silim v neke stvari, ki nimajo smisla. Če bi lahko šli vsi skupaj in bi bilo varno, potem bi o tem razmislil. Ni pa več to moja prioriteta, kot je bila v mlajših letih," je z nasmehom dal vedeti, da še vedno obstaja možnost, ki jo izbere ogromno zrelih slovenskih nogometašev. Tudi tisti, ki so že krepko prestopili prag četrtega desetletja.

Serijsko se namreč odpravljajo v nižje avstrijske lige, kjer lahko igrajo sproščeno, skoraj brez treningov, in pri tem tudi nekaj zaslužijo. "Včasih lahko tako zaslužiš celo več denarja kot v 1. SNL, kar je po svoje resnično žalostno," se je strinjal z našo opazko.

Maroša je dodana vrednost vsakega

Tako sta se veselila Amadej Maroša in Josip Ivan Zorica po zadetku izkušenega Prekmurca na gostovanju pri Bravu. Foto: Filip Barbalić Njegove izkušnje so zelo dragocene in dobrodošle. S podobnimi se lahko v zdajšnji ekipi Nafte pohvali le še Amadej Maroša, ki je nedavno prebil mejnik 50 zadetkov v prvi ligi.

"Maroša je dodana vrednost za vsako ekipo, stalno grozi tekmecem. Takšnega občutka zabijanja zadetkov, kot ga ima on, očitno nikoli ne izgubiš. Verjamem, da tudi Amadej uživa v tem okolju. Mlajšim soigralcem pomagava z nasveti. Definitivno imava največ izkušenj. V tem pogledu pa ne smemo pozabiti tudi na Roka Pirtovška," je navdušen nad pripravljenostjo mladih nogometašev Nafte, da željno vsrkavajo napotke starejših soigralcev.

Tako je Amadej Maroša pred petimi leti Muro v zadnji minuti popeljal do zmage nad slovitim Tottenhamom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maroša se ima v karieri s čim pohvaliti. Nenazadnje je po njegovem zadetku v Ljudskem vrtu pred leti, ko je igral še za Muro, padel tudi sloviti Tottenham. Na stadion pod Kalvarijo pa ima prekrasne spomine tudi Pihler, ki je tam v vijoličastem dresu osvojil kopico lovorik, hkrati pa igral tudi v ligi prvakov. "To so izkušnje, ki jih številni igralci nikoli ne izkusijo. Poskušava jih prenesti na najmlajše. Vemo, da danes nekateri mladi tega sploh ne želijo poslušati, pri Nafti pa je drugače. Veseli me, ko vidim, kako si želijo takšnih nasvetov in pomoči," z veseljem prihaja na vsak trening Nafte, kjer je v pomoč tako soigralcem kot tudi trenerjema.

"Naj nas kar pozabijo, pa jih bomo mi opomnili ..."

S tem, da je Nafta na slovenski medijski nogometni sceni že dolgo zapostavljena in le na stranskem tiru, se sploh ne obremenjuje. "V središču zanimanja so ekipe, ki naj bi se borile za naslov, vse druge ekipe pa smo padle v senco. Morda je še dobro, da smo padli na stranski tir. Naj nas kar pozabijo, pa jih bomo mi opomnili, da smo v tej ligi tudi mi," namerava z Lendavčani še naprej mešati štrene favoritom.

Po koncu prejšnje sezone so si zagotovili napredovanje v prvo ligo prek dodatnih kvalifikacij, zdaj pa so, čeprav se jim je proračun skrčil, po treh krogih najboljši slovenski prvoligaš. Foto: Jure Banfi

Edini poraz so doživeli v uvodnem krogu proti Kopru (0:2), kjer pa končni rezultat niti približno ne izžareva dogajanja na igrišču. Nafta si je namreč priigrala kopico priložnosti in bila nevarnejši tekmec, a jo je tepla neučinkovitost. "Takrat bi si zaslužili vsaj točko, če ne še več. To je pač prva liga, kjer te ekipe hitro kaznujejo, če ne izkoristiš svojih priložnosti. Verjetno se bo drugim ekipam dogajalo podobno," je zadovoljen, da so po porazu proti Kopru le prebudili učinkovitost v napadu. Bravu so v Stožicah zabili tri, Muri pa v Lendavi kar pet zadetkov. Če bi se nadaljeval matematični niz, bi se morala mreža Aluminija v nedeljo – povedano v šali – zatresti kar sedemkrat!

"Zdaj ne smemo poleteti. Verjamem, da tudi ne bomo. Po tako veliki zmagi nad Muro je treba umiriti čustva in se osredotočiti na tekmeca, ki ni zastonj igral v Evropi. Ne bo preprosto," bi bil kapetan Pihler v nedeljo seveda zadovoljen že z manjšim številom zadetkov, če bi Lendavčane ta popeljal do novih točk. "Trener nam je dal jasno vedeti, da imamo še ogromno prostora za napredek," trdno verjame, da slovenska nogometna javnost še ni videla, česa vse je zmožen vodilni prvoligaš.

Vrnitev Zlatka Zahovića ga je presenetila

Z Mariborom je pred devetimi leti zaigral tudi v elitni ligi prvakov. Foto: Guliverimage Pri Nafti ima prvič opravka s tem, da je prva na razpredelnici 1. SNL. Nekoč je bil najbolj vajen vodilnih položajev, ko je branil barve Maribora. "To so bila moja najlepša nogometna leta. Igrati ligo prvakov, biti prvak, zaigrati za reprezentanco … Težko je doseči še kaj več. Takrat sem odlično sodeloval z Darkom Milaničem in Zlatkom Zahovićem. Sledilo je težje obdobje, uvodna tri leta v dresu Maribora pa so bila izjemna," je tudi njega presenetilo, da se je po šestih letih v vlogo športnega direktorja, arhitekta igralskega kadra vijolic, vrnil njegov nekdanji "šef" Zlatko Zahović.

"Zlagal bi se, če bi rekel, da me to ni presenetilo. To je presenetilo vse v nogometnem okolju, a se lahko, to smo videli že neštetokrat, stvari obrnejo čez noč. Nogomet pač piše čudne zgodbe," je zaploskal vrnitvi osebe s takšnim ugledom in izkušnjami, ki lahko le pripomore k boljšemu jutri slovenskega nogometa.

Zlatko Zahović in Darko Milanič sta se po šestih letih vrnila v Ljudski vrt. Foto: Jure Banfi

Aleks živi v Mariboru. Tako se vsakodnevno, podobno velja še za tri njegove soigralce, podaja na trening v Lendavo in nazaj. "Vsakodnevno se srečujem z ljudmi, ki navijajo za Maribor. Greš v trgovino, pa ljudje govorijo o tem. Greš na kavo, pa poslušaš o vrnitvi Zahovića. Če živiš v Mariboru, resnično občutiš razliko. Zdi se, kot da se spet nekaj dogaja. Ljudje verjamejo v ta projekt," je Maribor, ki v tej sezoni še ni izgubil, v treh krogih pa osvojil pet točk, tudi v njegovih očeh eden izmed kandidatov za najvišja mesta.

Aleks je nekoč nosil kapetanski trak tudi pri Mariboru. Foto: Jure Banfi Pa je njegov nekdanji klub iz mesta ob Dravi tudi prvi favorit za osvojitev naslova?

"Ne vem. Verjamem, da bo že to sezono mešal štrene na vrhu, bo pa najbrž potrebnega še nekaj časa, da bodo vsi novinci povsem pripravljeni. Karničnik je bil dolgo poškodovan, Mlakar tudi. Zahović ni redno igral. Verjetno bodo potrebovali vsaj kak mesec, da se malce uigrajo in kot ekipa razumejo sistem Maribora. Se pa že prepoznajo prijemi Zlatka in Darka," pozorno spremlja dogajanje pri klubu, katerega dres je nosil med letoma 2016 in 2024, nato pa se prvič odpravil v tujino.

Z družino užival v Banjaluki, a ...

Izbral je ponudbo Borca iz Banjaluke, kjer je skupaj s Sandijem Ogrincem in Gregorjem Bajdetom v prvem delu sezone 2024/25 sestavljal številčno slovensko kolonijo.

Aleks Pihler (levo) pri Borcu ni igral toliko, kot si je želel. Foto: Guliverimage

"V Banjaluki mi je bilo krasno. Tudi rezultatsko je bilo odlično, žal pa je bila moja vloga na igrišču minimalna. Po tistem obdobju v Mariboru, ko sem bil tudi poškodovan, sem skušal začeti na novo. Žal pa so bili pogoji v Banjaluki slabi. Trenirali smo na umetni travi, kar mi ni bilo pogodu, saj sem imel poškodovan gleženj. Tako sem težko normalno deloval, sem pa z družino vseeno preživel pet čudovitih mesecev. Vse je bilo dobro, zmanjkal je le moj delež na igrišču," ni občutil popolne idile. V mestu, kjer je zaznal, kako tamkajšnji življenjski standard zaostaja za slovenskim, je odigral manj minut od želenega. Tisto, kar je pogrešal v Bosni in Hercegovini, pa je dobil v Lendavi.

Ni več stresov zaradi gležnja, zdaj spet uživa

Lani se je pridružil Nafti, kjer se je njegovo zdravstveno stanje hitro izboljšalo. "V Lendavi imamo na voljo fantastične pogoje za trening. Igrišča so dobra. Če mi je pred tem v Banjaluki vsak trening predstavljal napor in stres zaradi bolečin v gležnju, mi je v Lendavi veliko boljše. Ne bom rekel, da sem zdaj povsem brez bolečin, a je veliko bolje. V prejšnji sezoni sem odigral vse tekme. Eno sem bil primoran izpustiti zaradi kartonov, sicer pa sem vedno nastopil. Zdaj se dobro regeneriram, fizično sem v dobrem stanju. Sem blizu tistega, kar bi moral biti," je zadovoljen, da lahko pri 32 letih ponovno z užitkom igra nogomet.

Na zadnji tekmi je Nafti pomagal do veličastne zmage nad Muro s 5:2. Foto: Aleš Fevžer

Tako komaj čaka nadaljevanje prvenstva. V nedeljo se odpravlja v Kidričevo, blizu svojega rojstnega mesta Ptuj, a je v napovedih zelo previden. Tudi zaradi nepredvidljivosti 1. SNL. "V Kidričevem smo se pogosto ušteli tudi z Mariborom. Vem le to, da nas čaka zelo težka tekma," se kapetan Nafte trudi, da Lendavčani po tem, ko so prevzeli vodilni položaj, ne bi preveč poleteli, ampak zadržati stik z realnostjo.