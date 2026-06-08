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Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.00

Osveženo pred

17 minut

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slovenska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca Boštjan Cesar Varaždin SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.00

17 minut

Selektor Slovenije Boštjan Cesar po porazu na Hrvaškem

Selektor Boštjan Cesar po porazu na Hrvaškem izpostavil zanimivo iztočnico

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

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Od našega poročevalca iz Varaždina

Hrvaška Slovenija | Slovenija se je na gostovanju v Varaždinu izkazala proti zvezdniški zasedbi Slovenije. Dolgo časa se ji je nasmihal remi. | Foto Reuters

Slovenija se je na gostovanju v Varaždinu izkazala proti zvezdniški zasedbi Slovenije. Dolgo časa se ji je nasmihal remi.

Foto: Reuters

Porazi se v športu med seboj razlikujejo. Ta, ki ga je v nedeljo v Varaždinu doživela slovenska nogometna reprezentanca (1:2), ne bi smel izstopati kot pretirano slab. Uvrstili bi ga lahko v rubriko tistih, ki krepijo upanje na boljši jutri, saj se varovanci Boštjana Cesarja niso ustrašiti favorizirane in zvezdniške Hrvaške, ampak ji povzročili nemalo težav in skorajda vknjižili pozitiven rezultat. Slovenski strateg se je po dvoboju vprašal, kaj bi šele bilo, če bi se tekma odigrala pred mesecem dni.

Hrvaška Slovenija, Zlatko Dalić
Sportal Hrvaški junak popihal na dušo Slovencev, odmeva pohvala največjega!

Slovenska nogometna reprezentanca je imela v nedeljo opravka z najtežjim tekmecem, odkar je njen selektor Boštjan Cesar. Pomerila se je s Hrvaško, sestavljeno iz številnih zvezdniških imen, od neodločenega rezultata (1:1), ki bi zagotovo dodatno odmeval v nogometnem svetu, pa jo je v Varaždinu ločila le dobra minuta.

Slovenija je na 13. medsebojnem srečanju doživela osmi poraz proti Hrvaški, a v Varaždinu zelo drago prodala svojo kožo. | Foto: Guliverimage Slovenija je na 13. medsebojnem srečanju doživela osmi poraz proti Hrvaški, a v Varaždinu zelo drago prodala svojo kožo. Foto: Guliverimage

Na koncu se je po (evro)golu Maria Pašalića končalo z zmago Hrvaške (2:1), Slovenija pa je lahko tako še drugič zapored v junijskem terminu objokovala, da je dosegla slabši rezultat, kot bi si ga glede na prikazano na zelenici sicer zaslužila.

Cesar: Igralcem ne morem ničesar zameriti

Boštjan Cesar je na gostovanju na Hrvaškem doživel tesen poraz (1:2). | Foto: Guliverimage Boštjan Cesar je na gostovanju na Hrvaškem doživel tesen poraz (1:2). Foto: Guliverimage "Zadovoljen sem s predstavo, nisem pa z rezultatom. Še drugo srečanje zapored se je izkazalo, da bi lahko šla tekma v povsem drugačno smer, če bi zadeli v polno že iz prve ali druge priložnosti. Na voljo smo imeli res lepe priložnosti," je slovenski selektor podobno kot na srečanju s Ciprom (1:1 v Ljubljani) znova videl kopico neizkoriščenih priložnosti, pri katerih je še kako dišalo po zadetku, a jih Žan Vipotnik, Danijel Šturm, Tjaš Begić in druščina niso znali pretopiti vanj.

Vseeno pa so igralci pokazali proti Hrvaški toliko pozitivnega, o tem so pričale tudi pohvale s strani hrvaškega selektorja Zlatka Dalića, da končna ocena za prikazano še zdaleč ni bila negativna. "Lahko sem zelo zadovoljen s tem, kako so se odzvali igralci, in s tem, kako so se borili od prve do zadnje minute. Edini grenak priokus ostaja zadetek, ki smo ga prejeli v zadnji minuti. Sicer pa sem srečen, da smo se pokazali kot kakovostni tekmec Hrvaški. Igralcem ne morem ničesar zameriti. Odigrali so na visoki ravni. Takšno Slovenijo pričakujem tudi v prihodnje," je povedal 43-letni Ljubljančan po nesrečnem porazu v Varaždinu, s katerim je sklenil ciklus junijskih pripravljalnih tekem, še zadnjih pred začetkom nove izvedbe jesenske lige narodov.

"Hrvaška je nogometni fenomen"

Tribune stadiona v Varaždinu so bile polne. Zbralo se je dobrih sedem tisoč gledalcev. | Foto: Guliverimage Tribune stadiona v Varaždinu so bile polne. Zbralo se je dobrih sedem tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage "Igrali smo proti vrhunskemu tekmecu, Hrvaška sodi v sam vrh svetovnega nogometa. Po mojem mnenju je nogometni fenomen. Da lahko tako majhna država napravi tako vrhunske rezultate, je nekaj izjemnega," je izpostavil Cesar, ki pozna odlično hrvaško nogometno okolje. V mislih ni imel le zadnjih uvrstitev "ognjenih" na svetovnih prvenstvih (leta 2018 so bili drugi, leta 2022 pa tretji), ampak tudi drugo mesto v ligi narodov leta 2023.

A so Hrvati vendarle igrali generalko za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Razpleti pripravljalnih dvobojev po vsem svetu v zadnjih dneh le še povečujejo občutek, da največje reprezentance v odločilnih preizkusih pred največjim tekmovanjem vendarle ne igrajo s polno paro. Nasprotno, najboljše, kar znajo in zmorejo, skrivajo za najpomembnejše tekme, zato bi težko povsem realno ocenili trenutno moč Hrvaške. Nedvomno po imenih spada med boljše, kar prinaša svetovni nogomet, vseeno pa je v pripravljalnem obdobju udeležencev mundiala še kako prisotna primarna skrb, da igralci ostanejo zdravi in pripravljeni za "prave" tekme.

Če bi se tekma igrala pred mesecem dni ...

Besede Dalića, ki je zelo pohvalil slovensko izbrano vrsto, vseeno dajo slutiti, da je Slovenija še dodatno prisilila gostitelje, da so morali pokazati še več in na koncu le prišli do želene zmage. Do nje pa bi prišli še bistveno težje, če bi bili slovenski nogometaši v zaključnih strelih pri številnih nevarnih akcijah v napadu bolj učinkoviti.

Slovenija si je priigrala veliko zrelih priložnosti, edini, ki je zatresel hrvaško mrežo, pa je bil Andraž Šporar. | Foto: Reuters Slovenija si je priigrala veliko zrelih priložnosti, edini, ki je zatresel hrvaško mrežo, pa je bil Andraž Šporar. Foto: Reuters

"Žal mi je, da nismo zadeli že takoj iz prve priložnosti. Prepričan sem, da bi, če bi tekmi proti Cipru in Hrvaški igrali pred mesecem dni, tako Vipotnik in Begić, ki sta klubsko sezono končala že prej, dosegla zadetek. O  tem sem prepričan. Tudi igralci so glede tega razočarani. Po drugi strani pa sem vesel, da smo dobro stali v bloku in da smo si, ko smo imeli žogo, upali igrati ter si proti tako veliki ekipi, kot je Hrvaška, ustvarjali priložnosti," je Cesar izpostavil tisto, kar mu je na dvoboju v Varaždinu na lica zarisalo največje zadovoljstvo.

To pa je spoznanje, da se pomlajena slovenskega zasedba, v kateri je bilo veliko neizkušenih igralcev, ni ustrašila hrvaških zvezdnikov. Še več, najboljši posameznik srečanja je bil pri Hrvaški vratar Dominik Livaković, kar veliko pove o tem, kako nevaren tekmec je bila Slovenija.

Pridobili občutek, da se lahko kosajo tudi s takšnimi

Septembra čakata Slovenijo tekmi proti Škotski in Švici, ki bosta tako kot Hrvaška nastopili na SP 2026. | Foto: Guliverimage Septembra čakata Slovenijo tekmi proti Škotski in Švici, ki bosta tako kot Hrvaška nastopili na SP 2026. Foto: Guliverimage Izkušnje, ki jo je Cesarjeva četa pridobila na tako zahtevni tekmi, ji bodo prišle še kako prav. "Tekmo proti tako zahtevnemu tekmecu smo si izbrali z namenom, saj nas septembra čakata tekmi v ligi narodov z dvema reprezentancama, ki prav tako nastopata na letošnjem svetovnem prvenstvu. Za igralce je to velik plus, da pridobijo občutek, da se lahko kosajo z njimi. Ekipa s tem raste," je prepričan, da bo to koristilo Sloveniji pred septembrskima izpitoma proti Švici in Škotski. Tega ne bo odvzelo niti razočaranje, saj so odločilni zadetek, ki jih je pokopal, prejeli globoko v sodnikovem podaljšku.

"To je sestavni del športa. Če dobiš v zadnji minuti zadetek, to še bolj boli, a sem igralcem po tekmi v slačilnici rekel, naj dvignejo glave. Čestitam sem jim za predstavo in jim dejal, da so si zaslužili več. Verjamem, da bodo napredovali in da se jim ni treba bati, če smo tokrat izgubili proti Hrvaški," je še enkrat poudaril, da je Slovenija odigrala dobro tekmo proti vrhunskem tekmecu.

Hrvaška je zmagoviti zadetek dosegla v izdihljajih srečanja. | Foto: Guliverimage Hrvaška je zmagoviti zadetek dosegla v izdihljajih srečanja. Foto: Guliverimage

To je storila tudi kljub zgodnji poškodbi Žana Karničnika, ki si je zvil gleženj in moral z zelenice že sredi prvega polčasa. Na koncu bi skoraj v Varaždinu iztržila remi, a je doživela poraz, ki pa vseeno krepi upanje na boljši jutri slovenskega nogometa.

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