V predsedničinem službenem kombiju, ki je bil v petek udeležen v prometni nesreči, so bili poleg voznika varnostnika in varnostnice še predsednica ter dve njeni prijateljici. Policija je sporočila, da je bila ena od sopotnic ruska državljanka, medtem ko v uradu predsednice republike pravijo, da imen in priimkov prijateljic ne bodo razkrili, ker nista javni osebi. Nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) Andrej Rupnik je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da je takšno odklanjanje razkritja identitete oseb nesmiselno. "Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi," pravi Rupnik. Poleg tega meni, da prisotnost oseb, ki imajo reden in neposreden stik z varovano osebo, odpira več tveganj.

Prometna nesreča predsednice republike Nataše Pirc Musar se je zgodila v petek popoldne na primorski avtocesti v predoru Kastelec. V predsedničinem službenem kombiju so bili poleg voznika varnostnika in varnostnice še predsednica ter dve njeni prijateljici. Predsednica si je zlomila ključnico, ena od sopotnic pa se je hudo poškodovala.

Javnost je za nesrečo izvedela šele v soboto, ko je urad predsednice objavil prvo sporočilo. V njem pa niso razkrili več pomembnih podrobnosti, med drugim, da predsednica in huje poškodovana sopotnica v času nesreče nista bili pripeti z varnostnim pasom. Prav tako niso razkrili, da sta bili v službenem vozilu tudi predsedničini prijateljici, kdo sta bili in da ena od njiju prihaja iz Rusije.

Na Siol.net smo urad predsednice republike vprašali, kdo vse je bil v času prometne nesreče v vozilu predsednice republike, na kakšni podlagi sta bili dve spremljevalki vključeni v prevoz, ali je takšna praksa skladna z internimi pravili oziroma protokoli urada in varovanja varovanih oseb ter kako odgovarjajo na očitke, da je bil za prevoz predsedničinih prijateljic uporabljen službeni prevoz, ki se financira iz javnih sredstev. Na večino zastavljenih vprašanj niso podali konkretnega odgovora.

Da je bila ena od sopotnic ruska državljanka, je kasneje sporočila policija, medtem ko urad predsednice do danes identitete spremljevalk ni razkril, saj da nista javni osebi.

Rupnik: Prisotnost oseb odpira več tveganj

Nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrej Rupnik je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da je takšno odklanjanje razkritja identitete oseb nesmiselno. "Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi," pravi Rupnik.

Sam meni, da prisotnost oseb, ki imajo reden in neposreden stik z varovano osebo, po njegovih besedah odpira več tveganj. Kot je pojasnil, je prvo tveganje povezano z možnostjo, da sta osebi hkrati s predsednico potencialni tarči kakršnegakoli napada, s katerim bi bila ogrožena varnost predsednice.

Drugo tveganje se nanaša na samo varovano osebo. "Po zakonu mora policija opraviti varnostno preverjanje vseh posameznikov, ki imajo neposreden stik z varovano osebo. Ta stik je v tem primeru trajne narave in dlje časa obstaja."

"Glede na to, da naj bi bila ena od teh dveh prijateljic ruska državljanka, bi se s temi potencialnimi tveganji – ne trdim, da obstajajo – morala pozabavati tudi SOVA," je kot tretje tveganje navedel Rupnik.

Po neuradnih informacijah TVS naj bi nekdanji ustavni sodnik Peter Jamnik zoper predsednico pripravljal ustavno obtožbo, ker naj bi prisotnost ruske državljanke ogrožala nacionalno varnost Slovenije.

Kje bi morala sedeti predsednica?

Rupnik je v oddaji 24UR ZVEČER opozoril tudi na to, da je predsednica med službeno potjo sedela v kombiju, medtem ko je bilo vozilo njenega spremstva brez potnikov, kar se mu zdi nenavadno. Kot je pojasnil, se kombi običajno uporablja za druge člane delegacij, ki so v varovanih kolonah. "Predsednica, ki je varovana po najvišji domači stopnji, bi morala sedeti v vozilu na zadnjem sedežu, kjer nasproti sebe nima nobenih drugih sedežev," je povedal nekdanji direktor SOVE.

To, da so potniki sedeli drug nasproti drugega, se mu zdi še posebej nevarno. "Če se zgodi trčenje in vsi niso pripeti, oseba postane izstrelek, ki lahko v smeri trčenja poškoduje drugo osebo. Popolnoma mogoče je, da se je to v tem primeru tudi zgodilo," je pojasnil Rupnik.