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Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
8.16

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FIFA Ali bin Al Husein Gianni Infantino

Sreda, 5. 8. 2026, 8.16

1 ura, 15 minut

Fifa

Visoki funkcionar iz Azije Fifo obtožuje izsiljevanja

Avtorji:
B. B., STA

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Ali bin Al Husein | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sredi krize, v kateri sta se znašla Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in njen predsednik Gianni Infantino, se organizacija zdaj sooča z obtožbami o izsiljevanju. Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Al Husein, trdi, da je Fifa v zadnjih mesecih zadrževala sredstva, namenjena njenim reprezentancam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To se je dogajalo, dokler mi med nedavnim svetovnim prvenstvom niso ustno sporočili, da bi naši nogometni zvezi zelo koristilo, če bi podprl Infantina," je Al Husein zapisal na platformi X.

"Do zdaj ga nismo podprli in tega zagotovo ne bomo storili niti zdaj. Celoten položaj meji na izsiljevanje, česar ne nameravamo dopustiti," je jasno izjavil princ, ki je bil Infantinov tekmec v boju za predsedniški položaj v Fifi.

Infantino se je znašel na udaru kritik zaradi nedavnih načrtov o prodaji dela pravic za svetovna prvenstva vlagateljem, s čimer naj bi ustvarili za več milijard evrov prihodkov. Po vsem svetu se je hitro pojavil odpor, evropska krovna zveza Uefa pa je celo zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife. Svetovna krovna organizacija je načrte hitro opustila. Vendar pa kritike na račun Infantina ne pojenjajo; strokovnjaki razpravljajo o tem, ali se mandat švicarskega funkcionarja na čelu Fife bliža koncu.

Leta 2016 se je potegoval za predsedniški položaj v Fifi

Princ Al Husein se je leta 2016 potegoval za predsedniški položaj v Fifi, a proti Infantinu ni imel možnosti za zmago. Leto pred tem je na volitvah izgubil tudi proti takratnemu predsedniku Fife Seppu Blatterju. Med letoma 2011 in 2015 je opravljal funkcijo podpredsednika v izvršnem odboru Fife.

Funkcionar je zdaj izjavil, da svetovna krovna organizacija jordanskim igralcem še vedno dolguje denar. Kot drugouvrščena ekipa na arabskem pokalu Fife decembra 2025 je Jordanija upravičena do denarne nagrade v višini 4,2 milijona dolarjev (nekaj več kot 3,6 milijona evrov), poročajo mediji. "Denar, ki bi ga morala naša ekipa prejeti za uvrstitev v finale, še ni bil izplačan. In to kljub dejstvu, da se Fifa hkrati hvali z milijardami, ki jih ima v rezervi," je še zapisal Al Husein.

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