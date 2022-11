Francija na vrhu sveta, s Hrvaško jokalo še nebo

Zadnje svetovno prvenstvo je prvič v zgodovini potekalo na vzhodu Evrope. Kdo bi si mislil, da bo Rusija, ki se je izkazala kot gostiteljica, štiri leta pozneje zaradi vojaškega napada na Ukrajino osovražena v svetu in izključena iz večine športnih tekmovanj. Na SP 2018 so po uspešnosti izstopale evropske reprezentance, najbolj pa se je smejalo Franciji, ki je v atraktivnem finalu premagala Hrvaško (4:2) in po 20 letih zavzela svetovni prestol.

Na Sportalu smo se spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas je popeljala vse do zadnjega svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2018 gostila Rusija. Vabljeni k branju in obujanju spominov!

Evropa je prvič po letu 2006 gostila največje nogometno tekmovanje. Rusija, bogata država, ki ji niso tuja ogromna vlaganja v športno infrastrukturo, je na izboru gostiteljev prehitela vse tekmece. Žal ni šlo brez kontroverznosti. Govora je bilo o korupciji in podkupovanju glasov, ki je očrnila Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in tedanjega predsednika Josepha Blatterja. Veliko prahu so dvigali primeri rasizma v ruskem nogometu in diskriminacija pripadnikov LGTB v Rusiji, napetost je ustvarjal konflikt z Ukrajino, zlasti po prisvojitvi Krima (2014).

Večina prizorišč je ležala v evropskem delu, nekoliko bolj oddaljen je bil le Jekaterinburg, že blizu evropsko-azijske meje pri Uralu, ki je izstopal z nenavadno podobo ene izmed tribun. Večina štadionov je bila prenovljena ali pa zgrajena na novo. Kar sedem tekem je bilo na dveh največjih, na stadionu Lužniki v Moskvi in Krestovski v St. Peterburgu. Foto: Reuters

Rusi so podobno kot za zimske olimpijske igre v Sočiju za organizacijo tekmovanja zapravili goro denarja. Stroški so na koncu presegli 14 milijard dolarjev, s čimer si je SP 2018 prislužili naziv najdražjega svetovnega prvenstva – vse do letošnjega SP v Katarju, ki je bogate prireditelje stal še desetkrat več!

Slovo Katanca in polom Azzurrov Slovenija je v zadnji tekmi kvalifikacij za SP 2018 doma remizirala s Škotsko, ki je tako ostala brez dodatnih kvalifikacij. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca, vodil jo je Srečko Katanec, je bila v kvalifikacijah za SP 2018 neuspešna. V skupini F je zaostala za Anglijo, Slovaško in Škotsko, prehitela pa le Litvo in Malto. Katančeva četa je v ciklus vstopila s spodrsljajem, zgolj remijem v Litvi (2:2, za izenačenje je v zadnjih sekundah poskrbel Boštjan Cesar), nato pa ponudila veliko boljši obraz. V Stožicah je najprej z zadetkom Roka Kronavetra premagala Slovaško, tri dni pozneje pa namučila še Anglijo (0:0), ki sta jo pred porazom rešila sreča in razigrani vratar Joe Hart. Slovenija je do konca leta z atraktivnim zadetkom Benjamina Verbiča v gosteh ugnala še Malto, apetiti navijačev so poskočili, a je leto 2017 nato umirilo evforijo. Po tesnih porazih na Slovaškem in Škotskem (oba z 0:1) bi lahko Slovenijo v igri za napredovanje ohranil le še čudež na Wembleyju, kjer pa so Angleži globoko v sodnikovem podaljšku z zadetkom Harryja Kana zatresli Oblakovo mrežo in zmagali z 1:0. V sklepnem dejanju je Slovenija z dvema zadetkoma Romana Bezjaka v Stožicah pokvarila načrte Škotom (2:2), po tej tekmi pa je Srečko Katanec sporočil, da se poslavlja od odgovornega položaja. Anglija je v kvalifikacijah od razpoložljivih 30 osvojila kar 26 točk. Slovenija jih je osvojila točno polovico (15). Srečko Katanec je v kvalifikacijski skupini F na desetih tekmah zbral 15 točk. Foto: Morgan Kristan / Sportida V kvalifikacijah je zelo odmeval neuspeh Italije, ki je v play-offu presenetljivo ostala praznih rok proti Švedski. Ni se izšlo niti Nizozemski, ki tako v Rusiji ni branila tretjega mesta s SP 2014 in izpustila še drugo veliko tekmovanje (manjkala je tudi na Euru 2016). V Rusiji ni bilo še afriškega prvaka Kameruna ter južnoameriškega prvaka Čila.

Mbappe prvi po Peleju

Po 20 letih si je svetovno krono na glavo nadela Francija. Ko je bil Didier Descahmps še igralec, je po veličastni zmagi v finalu SP 1998 nad Brazilijo (3:0) kot kapetan dvignil v zrak pokal, namenjen svetovnemu prvaku. Po dveh desetletjih je dočakal ogromno čast in veselje še kot selektor. S tem je postal šele tretji Zemljan (edini poleg Brazilca Maria Zagalla in Nemca Franza Beckenbauerja), ki je postal svetovni prvak v obeh vlogah.

Antoine Griezmann, Paul Pogba in Kylian Mbappe so se v finalu SP 2018 vpisali na seznam strelcev. Foto: Reuters

Francija je 15. julija 2018 na stadionu Lužniki v Moskvi pred 78.011 gledalci premagala Hrvaško, največje presenečenje tekmovanja. Modri so zmagali s 4:2. "Uspelo nam je nekaj neverjetnega. Spisali smo zgodovino. Naša največja moč je bila enotnost," je po najslajši zmagi v karieri poudaril napadalec Antoine Griezmann. Vpisal se je med strelce in preprečil Hrvaški, da bi postala država z najmanjšim številom prebivalcev (štiri milijone) po Urugvaju, ki bi osvojila svetovni naslov. Slovenska južna soseda je postala šele 13. država, ki je nastopila v finalu svetovnega prvenstva.

Hrvate zmotila strogo dosojena najstrožja kazen

Mario Mandžukić je na stadionu Lužniki zatresel obe mreži! Foto: Getty Images Po dvoboju v hrvaškem taboru niso skrivali nezadovoljstva nad sodniškimi odločitvami, zlasti nad tisto v 38. minuti, ko je Argentinec Nestor Pitana po ogledu VAR zaradi igre z roko Ivana Perišića pokazal na belo točko, Griezmann, pozneje izbran za najboljšega igralca finala, pa je popeljal Francijo v vodstvo z 2:1. V drugem polčasu sta nemočnega Danijela Subašića premagala še Paul Pogba, ki bo zaradi poškodbe izpustil SP v Katarju, ter hitronogi Kylian Mbappe, Mario Mandžukić, danes član strokovnega vodstva Hrvaške, pa je izkoristil napako Huga Llorisa in postavil končni rezultat 4:2. Slavonec je postal prvi nogometaš, ki je na tekmi SP dosegel tako avtogol kot tudi gol. To se mu je primerilo ravno v velikem finalu, kjer je pisal zgodovino mladi zvezdnik Mbappe in postal prvi najstnik po legendarnem Peleju (1958), ki se je v finalu vpisal med strelce. Ko je Francija prvič postala svetovni prvak, Mbappe sploh še ni bil rojen!

Sledila je velika proslava Francozov, po tekmi se je ulilo kot iz škafa, tako da je zbrano nogometno in politično smetano na zelenici močno zalilo. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je zasenčila francoskega stanovskega kolega Emmanuela Macrona. "Ko je po tekmi začelo močno deževati, sem dobil občutek, kot da bi z nami jokalo še nebo. Danes je ves svet navijal za nas. Danes je bilo sto milijonov Hrvatov. Na to moramo biti ponosni," je komaj zadrževal solze Ivan Rakitić.

Takratna hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović na častni tribuni ni zadrževala navijaških strasti. Zlasti po zadetku Ivana Perišića za izenačenje na 1:1. Foto: Getty Images

V Parizu se je na Elizejskih Poljanah slavilo pozno v noč, v ponedeljek pa je bila Hrvaška priča kraljevskemu sprejemu, pravcati norišnici, ko je "kockaste" od prihoda na zagrebško letališče do trga Bana Jelačića pozdravilo skoraj milijon evforičnih ljudi. Bilo je nepozabno. "Lahko smo ponosni. Dali smo vse od sebe, bili boljša ekipa, a so nas na koncu pokopali nesrečno prejeti zadetki," je dejal Luka Modrić, kapetan Hrvaške, ki je bil izbran za najboljšega igralca SP 2018, le nekaj mesecev pozneje pa prejel nagrado za najboljšega nogometaša leta v izboru Fife, hkrati pa prejel še zlato žogo.

Kako pa je potekalo SP 2018 od začetka in kaj vse zanimivega se je dogajalo? Izluščili smo nekaj vrhuncev ...

Na slovesnosti ob odprtju na prenovljenem stadionu Lužniki je odmevala skupna glasbena točka Robbieja Williamsa in Aide Garifulline, še bolj pa drzna poteza Angleža, ki je nazorno pokazal sredinec. Uvodni govor je pripadel ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Med 32 udeleženci je imela najslabšo uvrstitev na svetovni lestvici gostiteljica Rusija, edina udeleženka, ki ji ni bilo treba igrati kvalifikacij. Foto: Getty Images

Na prvenstvu ni manjkalo presenečenj. Za največjega je v skupinskem delu poskrbela Nemčija. Elf je branil naslov, a se pod vodstvom Joachima Löwa na ruskih zelenicah osmešil. Čeprav nemški navijači niso skrivali zadovoljstva nad skupino, v kateri so bile še Mehika, Švedska in Južna Koreja, so Nemci premagali le Švede in senzacionalno izpadli. Dokončno jih je pokopal poraz proti Južnim Korejcem (0:2), ki so oba zadetka dosegli v sodnikovem podaljšku. Prvič po letu 1938 je branilec naslova izpadel tako kmalu. Foto: Reuters

Blestela je Belgija, zlasti Romelu Lukaku, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel po dva zadetka in postal prvi nogometaš po letu 1986 in Diegu Armandi Maradoni, ki mu je uspel takšen podvig. Foto: Reuters

Rusija je začutila svojo priložnost. V skupini je prehitela Egipt in Savdsko Arabijo, zaostala le za Urugvajem, nato pa v osmini finala šokirala Španijo. Rdeča furija je tik pred začetkom prvenstva nepričakovano ostala brez selektorja, saj je moral Julen Lopetegui zaradi tega, ker se je že vnaprej dogovoril za prevzem madridskega Reala, zapustiti stolček. Nanj je tik pred začetkom tako sedel njegov pomočnik Fernando Hierro. V skupinskem delu ni blestel, a je Španija uresničila cilj, nato pa v osmini finala, čeprav so španski zvezdniki veljali za absolutne favorite, pogorel proti Rusom. Izpadel je po izvajanju enajstmetrovk. Foto: Reuters

Edini novinki na prvenstvu sta bili Panama in Islandija, ki je dve leti poprej prvič nastopila še na Euru in vse prej kot razočarala. Islandija je postala najmanjša udeleženka po številu prebivalcev na SP. Ima le 330 tisoč prebivalcev, podobno kot Ljubljana z okolico. Foto: Reuters

Na dvoboju med Švico in Srbijo, ki bosta tekmeca v skupini tudi v Katarju, je bilo zelo dramatično. Zmagovalca je v zadnji minuti odločil Xherdan Shaqiri, nato pred kamerami razprl roke v obliki dvoglavega albanskega orla in poskrbel za zgražanje srbskih navijačev. Na tekmi je po sendviču med švicarskima branilcema padel Aleksander Mitrović, dišalo je po očitni najstrožji kazni, ki pa je, čeprav je bil na voljo tudi VAR, Srbija ni dočakala. Ta odločitev je še dolgo dvigala prah. Foto: Getty Images

Damir Skomina je pisal zgodovino in postal prvi slovenski sodnik, ki je delil pravico na svetovnem prvenstvu. Primorec je hitro opozoril nase. Na tekmi med Kolumbijo in Japonsko je pokazal rdeči karton Kolumbijcu Carlosu Sanchezu že po treh minutah ter najstrožjo kazen. Sodnikom je sicer prvič v zgodovini SP pomagal sistem VAR, brez katerega si danes ne moremo več predstavljati tekem na najvišji ravni. Foto: Reuters

Eden največjih nogometnih zvezdnikov Mohamed Salah se je boril s poškodbo, spominom na udarec Sergia Ramosa iz finala lige prvakov. Junaško je stisnil zobe, dosegel dva zadetka, a je Egipt vseeno izpadel že po skupinskem delu. Foto: Reuters

Egipčan Essam El Hadary je s 45 leti in 161 dnevi branil na tekmi s Savdsko Arabijo in postal najstarejši nogometaš, ki je nastopil na svetovnem prvenstvu. Popravil je rekord Kolumbijca Faryda Mondragona s SP 2014 (43 let in trije dnevi). Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo, eden največjih zvezdnikov SP 2018, je tekmovanje začel senzacionalno, s hat-trickom proti Španiji (3:3). Postal je najstarejši strelec treh zadetkov na tekmi SP in popravil rekord Nizozemca Roba Rensenbrinka s SP 1978, ko je trikrat zatresel mrežo Irana. Foto: Reuters

Hrvaška je blestela v skupinskem delu. Argentino je nadigrala s 3:0, premagala tudi Nigerijo in Islandijo ter osvojila maksimalnih devet točk. Gavči so se mučili, na začetku stežka remizirali proti Islandiji, nato pa se po zadetku Lionela Messia v zadnjem krogu le rešili proti Nigeriji. Zmagali so z 2:1 in se uvrstili med najboljših 16. Na tribunah je nastope rojakov fanatično spremljal Diego Armando Maradona in postal svojevrstna senzacija prvenstva. Foto: Reuters

V osmini finala ni manjkalo izjemnih predstav. Za lepotico prvenstva sta poskrbeli Francija in Argentina. Galski petelini so zmagali s 4:3, 19-letni Kylian Mbappe pa je zadel kar dvakrat in postal prvi najstnik po Angležu Michaelu Owenu, ki je na svetovnem prvenstvu dosegel dva zadetka, ter prvi najstnik po Peleju, ki je zadel dvakrat v finalu SP 1958 proti Švedski. Zadetek Benjamina Pavarda je bil izbran za najlepši gol tekmovanja. Foto: Getty Images

30. junij 2018 je bil črn dan za največja svetovna nogometna zvezdnika. Drug za drugim sta namreč izpadla Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Argentina proti poznejšemu prvaku Franciji, Portugalci pa so v Sočiju ostali praznih rok proti Urugvaju (1:2). Za dvakratne svetovne prvake je bil dvakrat uspešen Edinson Cavani. Foto: Reuters

Odmeval je preobrat Belgije v osmini finala proti Japonski. Modri samuraji so vodili že z 2:0, tako je bilo vse do 69. minute, nato pa je sledil odgovor rdečih vragov. Zmagoviti gol je dosegel Nacer Chadli v četrti minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Anglija je po nizu bolečih izpadov na velikih tekmovanjih, ko je plačala krut davek slabega izvajanja enajstmetrovk, končno dočakala zmago po strelih z bele točke. V osmini finala so tako trije levi izločili Kolumbijo. Foto: Reuters

Belgija je v četrtfinalu v nogometnem spektaklu, ki je očaral svet, izločila Brazilijo (2:1). Junak srečanja je postal Kevin de Bruyne. Anglija je izločila Švede, Hrvaška pa je po drami v Sočiju, po Danski je po enajstmetrovkah izločila še Rusijo, ponovila uspeh iz leta 1998 in se spet uvrstila med štiri najboljše. Foto: Reuters

Francija je bila v polfinalu boljša od Belgije. Zmagala je z 1:0, dvoboj je v korist galskih petelinov v 51. minuti odločil branilec Samuel Umtiti. Foto: Getty Images

Hrvaška je v polfinalu po podaljšku v solze spravila Anglijo. Ognjeni so zmagali z 2:1, odločilni zadetek je prispeval Mario Mandžukić. Hrvaška je tako postala šele 13. država, ki si je priigrala nastop v sklepnem dejanju svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

Belgijec Thibaut Courtois je bil izbran za najboljšega vratarja tekmovanja. Z rdečimi vragi je osvojil tretje mesto, kjer je bil še drugič na SP 2018 boljši od Anglije. Foto: Reuters

Anglež Harry Kane je prejel nagrado za najboljšega strelca tekmovanja. Dosegel je šest zadetkov, a na žalost navijačev vse že pred polfinalom in tekmo za tretje mesto. Foto: Reuters

Hrvaški kapetan Luka Modrić je prejel nagrado za najboljšega nogometaša tekmovanja. Foto: Getty Images

SP v Rusiji Leto: 2018

Gostitelj: Rusija

Zmagovalec: Francija

Finale: Francija : Hrvaška 4:2 (2:1)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,64

Povprečni obisk gledalcev: 47.371

Najboljši strelci: Harry Kane (Anglija) - 6 zadetkov

Uvrstitev Slovenije: izpadla v kvalifikacijah