Novo orožje: je to bliskoviti uničevalec ruskih dronov?

Dron Gobi tehta manj kot dva kilograma, kar je mogoče doseči z opustitvijo tradicionalne bojne glave. Po podatkih spletne strani podjetja ta izbira zasnove zmanjša težo drona in je poleg tega izjemno stroškovno učinkovita, piše britanska spletna stran Nextgen Defense.

Bliskoviti uničevalec sovražnih dronov

Gobi lahko doseže hitrosti do 250 kilometrov na uro in se ponaša s petkilometrskim operativnim radijem. Lahko se spopade tudi s sovražnimi brezpilotnimi letalniki, ki tehtajo do 600 kilogramov.

Za razliko od tradicionalnih sistemov, ki se za detonacijo v bližini cilja zanašajo na bližinske vžigalnike, novi dron nevtralizira brezpilotna letala z neposrednim stikom, pri čemer ob trku razbije propelerje in njegove druge ranljive dele.

Kako Gobi identificira grožnjo in jo nato prestreže

Gobi doseže svoj cilj v treh fazah. Najprej skenira grožnje z uporabo elektromagnetnih in radijskih frekvenc. Ko je cilj identificiran, se dron samodejno izstreli. Radijski signali ga vodijo proti grožnji, s posodobitvami koordinat v realnem času na poti.

Ko se približa cilju, preklopi na infrardeče sledenje, da omogoči natančen napad. Harmattan AI je povedal, da prestrezni dron uporablja t. i. računalniški vid, da najde optimalno točko udarca in v zraku izvede prilagoditve v zadnji sekundi.

Integracija Gobija v širši sistem

Po navedbah razvijalca je sistem mogoče integrirati v platforme za poveljevanje in nadzor, kar mu omogoča sodelovanje z drugimi sistemi za izmenjavo podatkov, prepoznavanje sovražnih brezpilotnih letal in izogibanje prijateljskemu ognju, še piše Nextgen Defense.