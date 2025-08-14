Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
14. 8. 2025,
19.17

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija nasilje protesti Srbija Srbija Marta Kos Ana Brnabić

Četrtek, 14. 8. 2025, 19.17

1 ura, 25 minut

Predsednica srbskega parlamenta ostro nad izjave komisarke Kos

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Ana Brnabić | Ana Brnabić, nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića, je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. "Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za mis sveta," je zapisala v odzivu na izraze zaskrbljenosti komisarke Kos zaradi nasilnih izgredov. | Foto Guliverimage

Ana Brnabić, nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića, je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. "Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za mis sveta," je zapisala v odzivu na izraze zaskrbljenosti komisarke Kos zaradi nasilnih izgredov.

Foto: Guliverimage

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes izrazila zaskrbljenost nad poročili o nasilju na sredinih protivladnih protestih v Srbiji, kar je sprožilo oster odziv v Beogradu. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić je komisarkine izjave primerjala z izjavami tekmovalk v izboru za mis sveta. "Molk bi bila boljša izbira," je dodala.

Komisarka Marta Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. "Napredek na poti v EU zahteva, da državljani lahko svobodno izražajo svoja mnenja in da novinarji lahko poročajo brez ustrahovanja ali napadov," je še zapisala na omrežju X.

Sledil je oster odziv predsednice srbske skupščine. Nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. "Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za mis sveta," je zapisala.

Molk bi bil po prepričanju Brnabić boljša izbira. "Bolje to kot prazne sporočila, ki jih pošiljajo lepotice s trakovi iz vseh koncev sveta," je sklenila.

protesti, Srbija
Novice Srbija: Nocoj znova protesti po vseh večjih mestih

Zaradi nasilja številni poškodovani

V spopadih med podporniki in nasprotniki oblasti v Srbiji je bilo v sredo poškodovanih najmanj sto ljudi, med njimi skoraj 30 policistov in več vojakov. Protesti so med drugim potekali v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, kjer so se državljani večinoma zbrali pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). S protesti so se odzvali na torkovo nasilje nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ko so jih podporniki vladajoče SNS obmetavali z različnimi predmeti.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

Aleksandar Vučić
Novice Je Srbija pred državljansko vojno? In kaj to pomeni za Slovenijo?
Srbija spopad
Novice Spopadom v Srbiji ni videti konca: v Novem Sadu streljal uslužbenec vojske
srbija
Novice Ekskluzivno za Siol: tako kamenjajo novinarje, policisti pretepajo civiliste ... #video
Niš Srbija protest
Novice Zamaskiranci na silo izgnali študente, ki imajo s tem le nov zagon
Evropska unija nasilje protesti Srbija Srbija Marta Kos Ana Brnabić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.