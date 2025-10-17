Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
17. 10. 2025,
8.13

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dojenček nosečnica Anamaria Goltes Luka Dončić Luka Dončić

Petek, 17. 10. 2025, 8.13

1 minuta

Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi kmalu drugič postala starša

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić in Anamaria Goltes | Novico o prvi nosečnosti je paru uspelo skrivati vse do zadnjega. | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Novico o prvi nosečnosti je paru uspelo skrivati vse do zadnjega.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes naj bi po poročanju revije Suzy kmalu drugič postala starša. Bralec jim je poslal fotografije, na katerih ima 27-letnica že lepo zaobljen trebušček, kot navajajo, pa naj bi se dojenčka razveselila že prav kmalu.

Mala Gabriela, ki bo konec novembra dopolnila dve leti, naj bi tako postala starejša sestrica, Dončić in njegova zaročenka pa znova starša.

Kot je znano, sta Luka Dončić in Anamaria Goltes par že od najstniških dni, julija leta 2023 sta se zaročila, dobre štiri mesece kasneje pa se razveselila rojstva prvega skupnega otroka. Novico o nosečnosti jima je takrat uspelo skrivati vse do zadnjega.

Preberite tudi: 

Anamaria Goltes
Trendi Tako sta Dončićevi najljubši dekleti preživeli poletje
Luka Dončić
Trendi Luka Dončić objavil ljubko fotografijo male Gabriele
Anamaria Goltes 1
Trendi Izbranka Luke Dončića navdušila sledilce, uredila se je od pet do glave
dojenček nosečnica Anamaria Goltes Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.