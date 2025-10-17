Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi kmalu drugič postala starša

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes naj bi po poročanju revije Suzy kmalu drugič postala starša. Bralec jim je poslal fotografije, na katerih ima 27-letnica že lepo zaobljen trebušček, kot navajajo, pa naj bi se dojenčka razveselila že prav kmalu.

Mala Gabriela, ki bo konec novembra dopolnila dve leti, naj bi tako postala starejša sestrica, Dončić in njegova zaročenka pa znova starša.

Kot je znano, sta Luka Dončić in Anamaria Goltes par že od najstniških dni, julija leta 2023 sta se zaročila, dobre štiri mesece kasneje pa se razveselila rojstva prvega skupnega otroka. Novico o nosečnosti jima je takrat uspelo skrivati vse do zadnjega.

