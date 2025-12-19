Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do svoje druge zaporedne zmage, skupno pa 19. v sezoni, potem ko so se na gostovanju v Salt Lake Cityju namučili za zmago nad Utah Jazz s 143:135. Prvo ime srečanja je bil Luka Dončić, ki se je podpisal pod svoj deseti karierni trojni dvojček z vsaj 40 doseženimi točkami in prvega v dresu Lakersov. Ustavil se je pri 45 točkah, 11 skokih in 14 asistencah, v zadnji četrtini pa s serijo trojk poskrbel za preobrat in odločilno prednost Jezernikov. Pri Lakersih so sicer zaradi poškodb manjkali Austin Reaves, Deandre Ayton in Gabe Vincent. Dallas Mavericksi so po podaljšku s 116:114 premagali Detroit Pistons, Nikola Jokić pa je ob zmagi Denver Nuggets postal najboljši asistent med centri v zgodovini lige NBA.

Utah Jazz : Los Angeles Lakers 135:143 Strelci: George 34 (8 as.), Bailey 19, Collier 18 (13 as.), Sensabaugh in Nurkić 15 (8 sk.); Dončić 45 (11 sk., 14 as.), James 26 (7 sk., 10 as.), Smart 17 (5/9 za 3), Hayes 16, Hachimura 13, LaRavia 12

Učinek Luke Dončića: 45 točk (10/16 za 2, 4/12 za 3, 13/16 prosti meti), 11 skokov, 14 asistenc, 5 ukr. žog v 39:33.

"Uspelo nam je omejiti njihovo igro v napadu in nato zadeti na drugi strani. Zadel sem dve trojki zapored, kar je čudež in od tam smo gradili. V drugem polčasu me je navdahnil še eden od gledalcev v dvorani, vedno je težko igrati v gosteh, a imamo odličen izkupiček v gosteh in na tem moramo graditi," je bil po zmagi nad Utah Jazz v Delta Centru zadovoljen Luka Dončić, ki je bil z naskokom prvo ime srečanja v Salt Lake Cityju. Slovenski as se je podpisal pod svoj deseti karierni trojni dvojček, pri katerem je dosegel vsaj 40 točk in prvega odkar nosi dres Los Angeles Lakersov. Ljubljančan je srečanje končal pri 45 točkah, enajstih skokih in 14 asistencah, za tri je metal 4/12, a zadel odločilne tri mete v zadnji četrtini za preobrat in zmago gostov, ki so zadnjo četrtino dobili z 39:29. Slovenec ni izgubil niti ene žoge, imel pa je kar pet ukradenih žog.

Ob odsotnosti Deandreja Aytona in Austina Reavesa sta svoje v odločilnih trenutkih dodala še Marcus Smart, ki je prav tako v zadnjem delu zadeval za tri, nezgrešljiv iz igre pa je bil Jaxson Hayes, ki je dosegel 16 točk (7/7 met iz igre). " Marcus je zadeval v pravih trenutkih, z Jaxsonom imava posebno vez sploh ob lobih. vem, da lahko leti in imava res odlično kemijo," je dejal Dončić, ki je s soigralci še na tretji medsebojni tekmi v sezoni z Utah Jazz, pri katerih so tokrat pogrešali prvega strelca Laurija Markkanena, prišel do polnega izkupička, ob tem pa se lahko Lakersi na gostovanjih pohvalijo z izkupičkom 12-3.

Luka Dončić je s soigralci prišel do 19. zmage v sezoni. Foto: Reuters

Lakersi so s 143 doseženimi točkami postavili tudi svoj strelski rekord sezone, pred tem so največ točk dosegli prav tako proti Utah Jazz, ko so prvi medsebojni obračun v sezoni dobili s 140:126.

Zaspan uvod in slaba obramba Lakersov

Trener J. J. Redick se je na zadnjih obračunih jezil predvsem nad igro v obrambi, na račun česar je v tem tednu sklical sestanek z Luko Dončićem in LeBronom Jamesom, tudi njiju pa prosil in nagovoril, da od njiju potrebuje še več pri obrambnih nalogah. "Bilo je dobro," je Dončić po sredinem treningu povedal, ko so ga vprašali o srečanju z Redickom. "Govorili smo o marsičem, ne samo o obrambi, ampak imel je prav. Treba je iztisniti malo več, še posebej od nas nosilcev, torej je to naša odgovornost. To je moja odgovornost. In mi moramo dati več, še posebej na začetku tekme. Tekmo moramo začeti bolje," je poudaril Dončić. Kljub pozitivnemu izkupičku zmag in porazov imajo Lakersi namreč res veliko težav v obrambi, saj so po obrambnih nalogah šele na 20. mestu v ligi, po dovoljenih točkah iz protinapadov na 23. mestu in po odstotku prejetih trojk na 28. mestu.

Tudi tokrat pa Redick vsaj v prvem polčasu nikakor ni mogel biti zadovoljen z obrambo svojih varovancev. Ob odsotnosti Aytona in Reavesa je bil Redick primoran v iskanje nove različice začetne postave. Ob Dončiću je tako uvodoma v ogenj poslal LeBrona Jamesa, Marcusa Smarta, Ruija Hachimuro in Jaxsona Hayesa. Slovenski as je po slabi minuti dosegel prvi koš za goste, ko je z metom iz strani in obrata izenačil na 2:2. Po trojki Keyonteja Georga, ki je odlično zapolnil vrzel ob odsotnosti prvega strelca Markkanena, so domači povedli s 17:9, a je na drugi strani iz stepbacka z uspešnim metom za tri odgovoril Dončić, ki je nato po ukradeni žogi še asistiral Jamesu za polaganje na 14:17. Utah je nato še dodala na plin, po novi trojki Georga, ki je na zadnjih tekmah v odlični formi, je pet minut pred koncem prve četrtine povedla s 27:18, Lakersi pa so tako slabo odgovorili na opozorila trenerja Redicka o obrambi.

Z naskokom najboljši posameznik prve četrtine je bil Dončić, ki je skušal biti tudi bolj vpleten pri obrambnih nalogah, v prvi četrtini je ukradel tri žoge, a je bilo v obrambi Lakersov še vedno vse preveč vrzeli in premalo energije. Domači so po trojki Kevina Lova minuto in pol pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedli z dvomestno številko (40:30), prvo četrtino pa so tudi na račun šestih trojk in kar 70-odstotnega meta iz igre dobili z 41:32. Dončić je v prvi četrtini ob metu 3/9 iz igre dosegel 14 točk (7/9 prosti meti) in pet asistenc.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Domači izredno strelsko navdahnjeni

Dončić je na začetku druge četrtine dobil nekaj minut počitka, medtem ko so njegovi soigralci vztrajno a neuspešno lovili priključek, saj so bili Jazz ves čas vsaj pol koraka pred Lakersi. Slovenski as je pet minut in pol pred koncem druge četrtine poskusil s trojko, ki bi Jezernike popeljala v vodstvo, a je bil nenatančen, gostitelji pa so nato prevzeli pobudo.

Ob koncu prvega polčasa je s košem in zadetim prostim metom zaostanek Lakersov na 73:78, Utah pa je z 78 doseženimi točkami izenačila najboljši strelski polčas v sezoni, enako število točk je dosegla tudi proti Clippersom. Ta izplen bi bil lahko še višji, če ne bi domači v prvem polčasu zgrešili kar enajst prostih metov (16/27), so pa imeli kar 65-odstotni met iz igre, zadeli so deset trojk iz 16 poskusov. Dončić je v prvih dveh četrtinah dosegel 25 točk in osem asistenc, na drugi strani je George prispeval 18 točk.

LeBron James Foto: Reuters

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel želenega preobrata, domači pa so tretji del odprli s prostim metom, potem ko je že po koncu igralnega časa v prvem polčasu tehnično napako prejel Smart. Po slabih štirih minutah igre in zabijanju Jamesa za 79:83 je nato tehnično v vrstah Lakersov prejel še Hayes. Kot da to še ne bi bilo dovolj, si jo je po trojki dobre pol minute kasneje prislužil še Dončić, ki naj bi žogo s silo "tapnil" ob tla, ob odločitvi sodniške trojice pa se je le sarkastično nasmejal. Ob 14. trojki Utaha in tretji Aca Baileyja so domači dobrih šest minut pred koncem tretje četrtine pobegnili na 93:84.

A tudi v nadaljevanju so Lakersi počasi, a vztrajno lovili tekmeca, nekajkrat so se približali na tri točke zaostanka, razliko pa vendarle po dolgem času povsem stopili ob košu in še zadetem dodatnem prostem metu Dončića za 102:102. So pa domači v zadnjo četrtino odnesli prednost s 106:102.

Šov trojk Smarta in vročega Dončića za preobrat

Ob začetku zadnje četrtine je Dončić dobil še nekaj počitka, Lakersi pa so ob treh od štirih zadetih prostih metov Maxija Kleberja deset minut pred koncem po dolgem času povedli (109:108). Za nameček je nato ob uspešni obrambi trojko ob delnem izidu 10:2 unovčil še Smart, ki se je na začetku zadnjega dela podpisal pod tri trojke. Ob vodstvu Lakersov s 119:116 sedem minut pred koncem je na sceno stopil Dončić. Ta je najprej ob zadeti trojki unovčil še dodaten prosti met, zatem je bil s črte za tri natančen še Smart, še dve izjemni trojki pa je nato za vodstvo s 131:119 dodal slovenski as, ki si je prislužil stoječe ovacije soigralcev.

Dve minuti pred koncem je George s košem in še dodatnim prostim metom Utah Jazz približal na 125:131, minuto in pol pred koncem pa Isaiah Collier zadel za 127:134. Za Lakerse je nato s trojko iz strani odgovoril Hachimura. A domači se še niso predali, malce več kot minuto pred koncem je trojko za 130:134 zadel še Jusuf Nurkić, vendar so Lakersi odgovorili z alley-oopom naveze Dončić - Hayes. Po zadetih prostih metih LaRavie 29 sekund pred koncem za vodstvo s 140:133 in zgrešenem metu gostiteljev ter desetem skoku Dončića, s katerim se je podpisal pod trojni dvojček, je bilo jasno, da bo zmaga odšla v mesto angelov. Na koncu so Lakersi zmagali s 143:135.

Marcus Smart je zadeval v pravih trenutkih. Foto: Reuters

Poleg Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še James s 26 točkami (8/17 met iz igre), sedmimi skoki in desetimi asistencami. Smart je dosegel 17 točk (5/9 za 3), eno manj Hayes, 13 jih je dodal Hachimura, dvanajst pa LaRavia. Jezerniki so na koncu napram zadnjim srečanjem izgubili le sedem žog. Pri domačih je bil strelsko najbolj uspešen George s 34 točkami (5/11 za 3) in osmimi asistencami, Bailey je dodal 19 točk, eno manj pa ob 13 asistencah Collier.

Lakerse naslednje srečanje čaka v noči na nedeljo, ko bodo v lokalnem obračunu ob 4.30 po slovenskem času gostovali pri LA Clippers.

Dallas po podaljšku strl vodilno ekipo vzhoda

Vroče je bilo na obračunu Dallas Mavericks in vodilne ekipe vzhoda, Detroit Pistons. Mavsi so po podaljšku zmagali s 116:114 in prišli do svoje šeste zmage na zadnjih osmih tekmah, medtem ko je Detroit prekinil niz štirih zaporednih zmag. Dallas je na polovici tretje četrtine še vodil z 18 točkami razlike, a je Detroit četrto četrtino dobil z 31:19 in izsili podaljšek, potem ko je Isaiah Stewart zadel enega od dveh prostih metov za izenačenje na 110:110. V podaljšku nato ekipi nista bili pretirano razpoloženi, srečanje pa je že minuto in pol pred koncem z zabijanjem odločil Anthony Davis, zatem pa sta bili obe ekipi nenatančni.

Najboljši strelec Dallasa je bil Cooper Flagg s 23 točkami in desetimi skoki, Naji Marshall je dosegel 16 točk, točko manj pa ob 14 skokih Davis. Cade Cunningham je za Detroit prispeval 29 točk, deset skokov in devet asistenc.

Jokić najboljši asistent med centri vseh časov

Denver Nuggets so s 126:115 premagali Orlando Magic, Jamal Murray je dosegel 32 točk, Nikola Jokić pa je srečanje končal pri novem trojnem dvojčku - 23 točkah, enajstih skokih in trinajstih asistencah. Srb je na lestvici po številu asistenc centrov vseh časov iz vrha izrinil Kareema Abdula-Jabbarja, ki je v svoji karieri zbral 5.660 asistenc. Pod trojni dvojček se je sicer za Orlando podpisal tudi Paolo Banchero (26 točk, 16 skokov, 10 asistenc).

"To so stvari, o katerih se bomo pogovarjali po karieri. To je zapuščina za po koncu, ko bom sedel na dvorišču svoje hiše, pil pivo in se lagal mojim otrokom," je po velikem dosežku nasmejal Srb.

Jalen Brunson je dosegel trojko za zmago. Foto: Reuters

Pokalni prvaki New York Knicks so po drami na ponovitvi lanskega finala vzhodne konference s 114:113 premagali Indiano Pacers. Junak zmage je s trojko šest sekund pred koncem postal Jalen Brunson, ki je bil s 25 točkami prvi strelec svoje ekipe. Pri Indiani, ki je ob 21. porazu v sezoni daleč od lanskih predstav, je Andrew Nembhard dosegel 31 točk.

Charlotte Hornets so s 133:126 premagali Atlanto Hawks, Kon Knueppel in LaMelo Ball (13 asistenc) sta dosegla po 28 točk, Atlanti pa ni pomagalo niti 43 točk, enajst skokov in devet asistenc Jalena Johnsona. Pri Atlanti se je sicer v zasedbo vrnil Trae Young, ki je igral prvič po 29. oktobru, nato pa so mu igranje preprečile težave s kolenom. Ob vrnitvi je igral 20 minuti, dosegel osem točk (0/5 za 3) in podelil deset asistenc.

San Antonio Spurs so s 119:94 premagali Washington Wizards in so zdaj pri izkupičku 19-7. Dylan Harper je dosegel 24 točk, Victor Wembanyama je v 17 minutah dosegel 15 točk in osem skokov.

Prvaki doma ostajajo stoodstotni Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši strelec OKC. Foto: Reuters

Branilci naslova Oklahoma City Thunder so s 122:101 premagali Los Angeles Clippers in prišli še do 13. domače zmage v sezoni, v Paycom Centru pa tako ostajajo stoodstotni. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 32 točk in sedem skokov, pri Clippersih pa je bil strelsko najbolj učinkovit Kawhi Leonard z 22 točkami in osmimi skoki.

Še naprej ni videti konca krizi Milwaukee Bucks, ki so izgubili še 12. na zadnjih 15 tekmah. Tudi tokrat so se Bucksi morali znajti brez Giannisa Antetokounmpa, Toronto Raptors pa so jih premagali s 111:105. Brandon Ingram je ob zmagi dosegel 29 točk, za Milwaukee je Bobby Portis 24 točkam dodal 12 skokov.

Podaljšek je odločil srečanje New Orleans Pelicans in Houston Rockets, ki so ga prvi dobili s 133:128 in prvič v sezoni prišli do treh zaporednih zmag, potem ko so četrto četrtino dobili s 36:20 in izsilili dodaten čas. Zmago Pelikanov je s črte prostih metov potrdil Saddiq Bey, ki je bil z 29 točkami in devetimi skoki tudi prvi strelec svoje ekipe. Kevin Durant je ob metu iz igre 12/15 za Houston dosegel 32 točk.

Phoenix Suns so doma z 99:98 ugnali Golden State Warriors. Jordan Goodwin je imel štiri desetinke pred koncem na voljo dva prosta meta, zadel je drugega in zmaga je ostala doma. Devin Booker je ob zmagi dosegel 25 točk, za Golden State je Jimmy Butler prispeval 31 točk, Stephen Curry je obračun končal pri 15 točkah, devetih skokih in sedmih asistencah.

Liga NBA, 18. december

Lestvici

