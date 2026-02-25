Definicija razkošja, ki preseneti. Spoznajte Lexus LBX.

V času, ko avtomobili tekmujejo v presežnikih, Lexus ostaja znamka za tiste, ki cenijo premišljenost. Že skoraj tri desetletja predstavlja drugačen pogled na avtomobilski prestiž. Ne tistega, ki kriči po pozornosti, temveč premišljenega, umirjenega in brezčasnega. Znamka, ki je sinonim za izjemno kakovost izdelave, tišino v kabini in napredno tehnologijo, je bila tudi ena prvih, ki je prestiž povezala z elektrifikacijo. Danes po cestah po vsem svetu vozi več kot 2,5 milijona Lexusevih samopolnilnih hibridov – brez potrebe po polnjenju na vtičnici, a z jasno zavezo k učinkovitejši mobilnosti.

Avtomobilska znamka, ki nikoli ni sledila množicam

Ko je Lexus konec 80. let vstopil na avtomobilski trg, si ni zadal cilja, da bi bil le še ena premijska znamka. Želel je postaviti nova merila premijskega razreda. Z izjemno natančnostjo izdelave, nekompromisno zanesljivostjo in osredotočenostjo na uporabniško izkušnjo je postopoma zgradil ugled znamke, ki ji vozniki zaupajo.

Posebnost Lexusa je tudi njegov pogled v prihodnost. Medtem ko so se številni proizvajalci šele nedavno začeli resno ukvarjati z elektrifikacijo, je Lexus že skoraj dve desetletji pionir na področju samopolnilnih hibridov.

A Lexus ni le tehnologija. V njegovem DNK je globoko zasidrana japonska filozofija "omotenaši". Gre za umetnost gostoljubja, ki temelji na predvidevanju potreb. Ta način razmišljanja se odraža v vsakem stiku z znamko: od vstopa v razstavni salon do vsakodnevne uporabe avtomobila. Voznik se ne počuti kot kupec, temveč kot gost. Prav ta občutek je tisto, kar znamko Lexus loči od drugih.

Razume, da se življenjski slogi spreminjajo, mesta postajajo bolj dinamična, potrebe po mobilnosti pa bolj raznolike. Tako se je rodil Lexus LBX , ki v Lexus svet vnaša svežino, kompaktnost in dostopnejši vstop v premijski razred, hkrati pa ohranja vse tisto, zaradi česar je Lexus postal to, kar je danes.

Kompakten po obliki, Lexus po značaju

Lexus LBX je najkompaktnejši model znamke do zdaj, a kljub temu ostaja zvest vsem vrednotam, po katerih je Lexus prepoznaven. Gre za urbani križanec, zasnovan za sodobne posameznike in pare, ki živijo dinamično, a pri izbiri avtomobila ne želijo sklepati kompromisov. LBX je odgovor na vprašanje, ali je lahko mestni avtomobil hkrati tudi izrazito premijski. Odgovor pa je odločen – da.

Na zunaj LBX izstopa z odločnim, a elegantnim dizajnom, ki kljub kompaktnim meram deluje samozavestno. Prepoznavni Lexusovi oblikovni elementi so reinterpretirani na sodoben način, notranjost pa preseneti z občutkom prostornosti, kakovostnimi materiali in natančno izdelavo, značilno za večje modele znamke.

Udobje, tehnologija in tišina

Notranjost Lexusa LBX je zasnovana tako, da je voznik v središču dogajanja, z vsemi ključnimi funkcijami intuitivno na dosegu roke. Vse je tam, kjer pričakujete – brez odvečnih motenj. Digitalni zasloni, napreden multimedijski sistem Lexus Link, glasovni asistent ter vrsta povezljivostnih funkcij poskrbijo, da je vožnja preprosta in naravna.

Posebno poglavje pa predstavlja udobje. LBX je na voljo z različnimi paketi opreme, ki omogočajo personalizacijo glede na življenjski slog – od elegantnega in umirjenega do bolj izraznega in dinamičnega. Skupni imenovalec ostaja občutek tišine, kakovosti in premišljenih detajlov, ki jih običajno povezujemo z višjim avtomobilskim razredom.

Izberite LBX po svojem življenjskem slogu Lexus LBX je na voljo v več paketih opreme, ki omogočajo, da avtomobil prilagodite svojemu značaju, ritmu življenja in estetskemu okusu. LBX Elegant Zunanjost zaznamuje osupljiva barva, ki poudari prefinjeno podobo modela. Prefinjeno izdelana kabina ponuja vegansko oblazinjenje Tahara v subtilnih gozdno rjavih in peščenih odtenkih ter ustvarja občutek brezčasne, diskretne elegance. LBX Relax Zaznamuje ga enobarvna zunanjost in umirjena eleganca. Notranjost je na voljo v polanilinskem usnju v rjavi ali črni barvi z značilnimi šivi Tatami, ambientalno osvetlitev pa je mogoče prilagoditi z izbiro med kar 64 barvnimi odtenki. LBX Emotion Prepoznaven je po 45,72-centimetrskih (18-palčnih) strojno obdelanih litih platiščih in dvobarvni zunanjosti. Notranjost navduši z oblazinjenjem z rdečimi poudarki na sedežih, sredinski konzoli in oblogah vrat, kar poudari bolj izrazit, čustven značaj vožnje. LBX Cool Izstopa z izrazito dvobarvno zunanjostjo in samozavestnim urbanim videzom. V notranjosti prevladujejo usnjeni sedeži Ultrasuede z bakrenimi detajli, prilagodljiva ambientalna osvetlitev pa ustvarja vzdušje, ki se prilagaja vašemu trenutnemu razpoloženju.

Samopolnilni hibrid za vsakdanjo rabo

Srce Lexus LBX-a je nova generacija samopolnilnega hibridnega pogona, ki združuje bencinski motor in elektromotor. Združena moč uglajenega bencinskega motorja in elektromotorja omogoča, da Lexus LBX v mestnih razmerah do polovico časa vozi v povsem električnem, brezemisijskem načinu. To pomeni manj hrupa, manj lokalnih emisij in bolj sproščeno vožnjo.

Ker gre za samopolnilni hibrid, se energija v bateriji obnavlja samodejno med vožnjo, zaviranjem in upočasnjevanjem. Vozniku se tako ni treba prilagajati tehnologiji, temveč tehnologija deluje v njegovo korist. Ni potrebe po polnilnih kablih, iskanju polnilnic ali načrtovanju dosega, saj je sistem zasnovan za brezskrbno uporabo v vsakdanjem življenju.

LBX omogoča izkoriščanje prednosti električne vožnje tam, kjer ima največ smisla, hkrati pa ohranja zanesljivost in svobodo klasičnega pogona za daljše poti. Rezultat je uravnotežena vozniška izkušnja, ki se neopazno prilagaja tempu sodobnega mestnega življenja.

Naravna izbira nove generacije voznikov

Z modelom LBX Lexus odpira vrata širšemu krogu voznikov, ki v premijski razred ne vstopajo zaradi prestiža samega, temveč zaradi občutka. Nagovarja tiste, ki si želijo kakovosti, zanesljivosti in napredne tehnologije, a hkrati pričakujejo, da se avtomobil prilagodi njihovemu vsakdanu.

Lexus LBX združuje vse, po čemer je znamka prepoznavna: premišljeno prefinjenost, tišino, dovršene materiale in hibridno učinkovitost. V kompaktni obliki ponuja izkušnjo, ki dokazuje, da prestiž ni vprašanje velikosti, temveč občutka in načina, kako se z avtomobilom povežete.