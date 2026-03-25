Voznico povozil njen avto, ko ga je skušala ustaviti

V torek se je v Slovenski Bistrici zgodila hujša nesreča, ko je voznica osebnega vozila skušala ustaviti svoje premikajoče se vozilo. Ima hujše poškodbe, so sporočili iz policijske uprave Maribor.

Nesreča se je zgodila ob 13.19 pri pokopališču v Slovenski Bistrici.

Voznica je izstopila iz svojega vozila, to pa se je začelo premikati. Avtomobil je skušala ustaviti, pri tem je padla, vozilo jo je povozilo in ostala je ukleščena pod avtomobilom.

Na pomoč so prišli gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica, ki so ponesrečenko s tehničnim posegom rešili izpod vozila. Nato so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči.