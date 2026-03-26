"Ponosen sem na našo ekipo," je potem, ko jim je v zahtevnih razmerah le uspelo izpeljati eno trening serijo in kvalifikacije, novinarjem dejal vodja moških skakalnih tekem v Planici Aljoša Dolhar. V petek, ko je predvideno, da bodo letele tudi skakalke, pa jih najbolj skrbi veter, pripravljenih imajo več scenarijev.

Letalnica bratov Gorišek je bila zjutraj odeta v belo odejo, zimska kulisa je bila za marsikoga idilična, precej manj pa so bili nad pošiljko snega navdušeni planiški delavci in organizatorji. Predvsem sneg jim je naložil ogromno dodatnega (tudi nočnega) dela, skupaj z vetrom pa večkrat prekinil izvedbo četrtkovega programa.

Sprva so predvideli, da bodo namesto dveh uradnih serij za trening izpeljali le eno in že ob 9. uri začeli kvalifikacije, a se je že prva serija za trening zavlekla. Posledično so kvalifikacije začeli ob 10.40, zadnji Stephan Embacher pa je svoj kvalifikacijski skok opravil šele globoko po 12. uri.

"Ponosen sem na našo ekipo, ki je delala celo noč in tudi celoten trening in kvalifikacije, da smo zagotovili varne pogoje za skakalce. Žal mi je za dva fanta, ki sta padla. Upam, da bo z njima vse v redu," je po četrtkovem programu ob izteku letalnice novinarjem dejal vodja moške tekme svetovnega pokala v Planici Aljoša Dolhar.

Vodja moške tekme Aljoša Dolhar je znova izpostavil pomembnost planiških delavcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Specifičen in lepljiv sneg

"Največja težava je bil sneg, ki je padal celo noč, pa tudi med treningom in kvalifikacijami. Bil je zelo specifičen, lepljiv, kar nam je povzročalo največ težav. Na koncu smo šli v pripravo s tehniko, ki je še nikoli nismo preizkusili. Pokazala se je za ključno," je izpostavil največji izziv in obrazložil, kakšne tehnike so se lotili.

"Bil je zelo specifičen, lepljiv, kar nam je povzročalo največ težav. Na koncu smo šli v pripravo s tehniko, ki je še nikoli nismo preizkusili. Pokazala se je za ključno." Foto: Guliverimage

Teptalni stroj naredil več škode kot koristi

"Šli smo v kombinacijo zaporedja grabljenja, metanja soli in teptanja na noge. Žal nam včerajšnja noč z začetnimi visokimi temperaturami ni omogočila, da bi uporabili teptalna stroja, ki smo ju imeli pripravljena, da bi delo opravili strojno, tako da smo naredili ročno. Ponoči smo sicer poskusili uporabiti teptalni stroj, ampak je naredil več škode kot koristi, tako da smo prekinili delo s strojem in ob 3. uri zjutraj, ko je že nekaj snega padlo, smo šli na delo z moštvom. Spet se je izkazalo, da brez močne planiške ekipe ne gre."

Za petek v igri več scenarijev

Tudi vremenska napoved za petek, ko prvotni urnik predvideva, da bo ob 9. uri trening skakalk za sobotno zgodovinsko tekmo, ob 14. uri pa sledi poskusna serija pred moško posamično tekmo, ki se bo začela ob 15. uri, ni spodbudna. Organizatorje najbolj skrbi veter.

"Z istim tempom gremo naprej. Osredotočeno. Jutri imamo zjutraj dekleta. Predvsem veter zna biti težava. Še bolj bomo pozorni in bomo pazljivi," pravi Dolhar.

V petek naj bi največjo težavo predstavljal veter. V igri je več scenarijev. Foto: Aleš Fevžer

Eden od scenarijev predvideva, da bi lahko trening deklet, če zjutraj pogoji ne bodo dopuščali letenja, izvedli med premorom moške tekme, kar je potrdil tudi direktor tekmovanj v svetovnem pokalu smučarskih skokov Sandro Pertile. "Ne bi bil rad pesimist vnaprej. Mi bomo jutri zjutraj pripravljeni, da dekleta odskačejo. Če pa nam ne bo uspelo izpeljati originalnega programa, pa je ena od možnosti, da dekleta opravijo trening med premorom tekme fantov. A nismo še tam," je besede Pertileja ponovil Dolhar.

Na vprašanje, kakšne so druge možnosti, če tudi popoldne ne bo mogoče izpeljati ženskega treninga, pa je kratko, a jedrnato dodal: "Za zdaj sta ti dve možnosti dovolj."