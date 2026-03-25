Pošteno so se zmotili: kazen za prehitro vožnjo so poslali sovoznici

Ko je volan na desni, lahko očitno kazen za prehitro vožnjo dobi tudi sovoznik, ki sedi na levi strani avtomobila.

Nenavaden prometni primer iz Nemčije kaže, da lahko že majhna podrobnost pri vozilu privede do napačnega izreka kazni. Po poročanju nemških medijev je na avtocesti A30 pri Ibbenbürnu radar zaznal prekoračitev hitrosti, in sicer 107 kilometrov na uro pri omejitvi 80 kilometrov na uro, kar običajno pomeni 150 evrov kazni in kazensko točko. Vendar se je zapletlo, ker kazen ni bila poslana dejanskemu vozniku, temveč njegovi sopotnici.

Volan na desni, ne na levi

Vzrok za napako je bil specifičen: vozilo je imelo volan na desni strani. Na fotografiji z radarja je bila zato na "običajnem" voznikovem mestu (levo) vidna sopotnica, medtem ko je pravi voznik sedel na desni. Pristojni organ tega ni prepoznal, čeprav ima praviloma dostop do tehničnih podatkov vozila in lahko preveri razporeditev sedežev.

Sopotnica je po prejemu kazni vložila protest, ki je bil uspešen. Ker je bil postopek od začetka voden proti napačni osebi, bi morala oblast dodatno dokazati, kdo je dejansko vozil vozilo. Ker ji tega ni uspelo storiti, je bil postopek ustavljen.

Primer poudarja, da napake pri obdelavi prometnih prekrškov sicer niso pogoste, vendar se lahko zgodijo. Strokovnjaki zato svetujejo, da prejemniki kazni vedno natančno preverijo podatke in po potrebi pravočasno vložijo ugovor, ki je običajno mogoč v dveh tednih. Statistike kažejo, da se določen delež postopkov po preverjanju celo ustavi ali vsaj privede do znižanja kazni.