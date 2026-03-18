Nekdanji ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan in njenemu možu so neznanci zjutraj s poliuretansko peno oziroma purpenom zapolnili izpušne cevi na njunih avtomobilih.

"Moj avto danes zjutraj, purpen v obeh izpušnih ceveh. Enako v moževem avtu. Avto, s katerim vozim petletno hčerko v vrtec. Hvala sosedi, ki me je pravočasno prišla opozorit," je na družbenem omrežju pravkar objavila Dominika Švarc Pipan.

Montažna poliuretanska pena se sicer uporablja v gradbeništvu za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje materialov. Zapolnitev izpušnih cevi avtomobila s purpenom lahko povzroči resne in drage okvare motorja.

Incident se je zgodil danes zjutraj v garaži njunega doma in je še eden v nizu nezaslišanih dejanj v umazani volilni kampanji pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami. Poročali smo že, da so neznanci nedavno na obcestni plakat stranke Gibanje Svoboda obesili poginula psa in goloba.

Tudi Švarc Pipan v prisluškovalni aferi

Kdo je storilec in kakšen je motiv za tako dejanje, ni znano. Prav tako Švarc Pipan ni sporočila ali je dogodek prijavila policiji. Se je pa nekdanja pravosodna ministrica iz vrst Socialnih demokratov (SD), ki je po aferi Litijska iz stranke izstopila, v zadnjih dneh znova začela pojavljati v medijih. Na spletu so se namreč začeli pojavljati posnetki domnevnih pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov, ki nakazujejo tudi sume korupcije in kaznivih dejanj.

Gre za posnetke pogovorov z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem, nekdanjim generalnim direktorjem GEN energije Dejanom Paravanom, namestnikom direktorja hrvaške podružnice GEN-I Tomislavom Vukmanovićem in nekdanjim predsednikom nadzornega sveta Darsa Jožetom Oberstarjem.

Foto: Facebook/Dominika Švarc Pipan Posnetek Švarc Pipan prikazuje njen sestanek s predstavnikom domnevnega britanskega investicijskega sklada Stockard Capital v restavraciji na Dunaju. V tajnem snemanju pogovora Švarc Pipan sogovorniku med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. S predstavniki podjetja se je sestala dvakrat, prvič februarja in drugič marca letos.