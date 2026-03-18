Objavljeni novi posnetki: kaj naj bi povedal Jože Oberstar?

Na spletni strani anti-corruption2026.com so objavili nove posnetke, na katerih nastopa odvetnik in nekdanji predsednik nadzornega sveta Darsa, Jože Oberstar. Na posnetkih Oberstar govori o svojem delu v Darsu, o povezavah med Robertom Golobom, Zoranom Jankovićem in Milanom Kučanom ter o delovanju nekaterih vplivnih Slovencev.

Stran ga napačno navaja kot nekdanjega predsednika uprave Darsa, pogodba o pravnem zastopstvu, ki jo je Oberstar sklenil z Darsom leta 2022, pa je bila kmalu po sklenitvi preklicana, piše N1.

Dan po novinarski konferenci Inštituta 8. marec, kjer so nevladniki in novinar Mladine predstavili poročilo s trditvami o obstoju dokazov, da za objavo nedovoljeno pridobljenih posnetkov stoji zasebna izraelska obveščevalna služba Black Cube, so se pojavili novi posnetki.

Na posnetkih Oberstar opisuje svojo vlogo nadzornika in kratkotrajnega predsednika nadzornega sveta ter kasneje predsednika revizijske komisije. Omeni, da so pri Darsu in drugih državnih podjetjih politične stranke vplivale na sponzorstva, denar pa je bil namenjen tudi medijem, nevladnim organizacijam in projektom, ki so podpirali vlado ali določene politike. Med primeri, ki jih navaja, sta podjetji Kolektor in CGP, omenja pa tudi vplivne osebe, kot sta Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa, in Otmar Zorn, poslovnež in prostozidar.

Generalna policijska uprava (GPU) je zaradi posnetkov sprožila predkazenski postopek in ustanovila posebno delovno skupino, posnetki pa so bili poslani tudi v tujino v strokovno presojo. Oberstar je novinarjem pojasnil, da se ni znašel v primerljivih situacijah kot drugi javno izpostavljeni posamezniki, ki so bili posneti pod pretvezo sestankov.