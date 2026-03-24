Demokrati Anžeta Logarja se bodo odzvali vabilu Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS za petek povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije, so v stranki potrdili za STA. Danes so opravili tudi prvo analizo volilnih rezultatov, v prihodnjih dneh pa bodo te pretresali tudi na organih stranke.

Demokratom Anžeta Logarja, ki so se na parlamentarne volitve tokrat podali prvič, so volivci po delnih neuradnih izidih namenili 6,69 odstotka glasov, kar je pred letom in pol ustanovljeni stranki prineslo šest poslanskih mest v DZ. Rezultat je za stranko in njenega predsednika Logarja, ki sta optimistično stavila na 20 poslanskih mest ali več, krepko pod pričakovanji. Je pa Logar že v nedeljo ob izraženem razočaranju dejal, da se morajo o prihodnosti Slovenije dogovoriti tisti, ki so dobili največ glasov, se bo pa stranka odzvala morebitnemu povabilu na pogovore.

Golobovo povabilo na pogovore

Strankini poslanci bi lahko s svojimi glasovi odločilno vplivali na možnost oblikovanje prihodnje vladne koalicije. O tej možnosti najbrž razmišlja tudi predsednik Svobode in premier Robert Golob, ki je v ponedeljek vse stranke z izjemo SDS za petek povabil na pogovore o oblikovanju razvojne koalicije. Demokrati se bodo vabilu odzvali, so danes za STA potrdili v stranki. Kot so dodali, so sicer danes opravili tudi volilno analizo doseženega rezultata.

Sestala pa se je tudi nova poslanska skupina. Med novoizvoljenimi poslanci na listi stranke sicer ni Logarja, poslanskega mandata prav tako ni uspelo osvojiti podpredsednici stranke Evi Irgl, aktualnemu poslancu Tinetu Novaku, ki je Logarju v iztekajočem se mandatu s prestopom iz Svobode omogočil oblikovanje poslanske skupine nepovezanih poslancev, in podpredsedniku stranke Janezu Demšarju.

Izvoljeni poslanci Demokratov

Izmed bolj poznanih imen pa je bil izvoljen predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, ob njem pa še Tea Košir, podžupanja občine Loški Potok Barbara Levstik Šega, Robert Potnik, Franc Križan in Mojca Žnidarič, ki je bila v mandatu med 2018 in 2022 poslanka SMC.

Že v ponedeljek je stranka na družbenih omrežjih zapisala, da bodo v DZ "glas vseh, ki želijo normalno in uspešno Slovenijo". Dodali so še, da od svojih vrednot in programa ne bodo odstopili. "Slovenija si zasluži bolje od tega, kar gledamo danes," so še navedli.