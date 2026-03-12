Med posnetki, ki se dnevno pojavljajo na anonimnih profilih družbenih omrežij, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. "Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je za STA zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja.

Posnetki Zidar Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan. Posneti so brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji.

"Na sestanek me je povabila ameriška svetovalna družba, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več, in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke," je Zidar Klemenčič pojasnila v pisnem odgovoru za STA. Katera družba naj bi bila, ni navedla.

V posnetkih Zidar Klemenčič podobno kot Švarc Pipan govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da "ima svojih deset odstotkov in to je to". Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila," opozarja Zidar Klemenčič.

Podobno kot Švarc Pipan torej obe priznavata, da gre za njune posnetke na sestankih z očitno lažnimi poslovneži, da pa so posnetki zmontirani na način, da se izkaže, da povesta nekaj drugega, kot sta dejansko povedali.

"Ne nameravam biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je ob tem jasna Zidar Klemenčič.