Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Sreda, 18. 3. 2026, 9.47

Kaj je ugotovila Sova? Direktor: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni.

Joško Kadivnik | Foto "Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni," je pred začetkom seje SSNAV poudaril direktor Sove Joško Kadivnik.

Na vladi pravkar poteka seja sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV), na kateri bosta Sova in policija poročali o svojih ugotovitvah, torej o tem, ali je prišlo do domnevnega vmešavanja iz tujine v nedeljske državnozborske volitve v Sloveniji. "Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni," je pred začetkom seje SSNAV poudaril direktor Sove Joško Kadivnik. Predstavili bodo konkretne podatke Sove in slikovno gradivo o osebah in organizacijah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno in mednarodno varnost. Po seji bo izjavo za javnost dal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk.

"Predstavili bomo konkretne informacije in slike o osebah in podjetjih iz tujine, ki ogrožajo oziroma bi lahko ogrožali nacionalno varnost," je dejal Joško Kadivnik.

Prejšnji teden so se v javnosti, natančneje na spletni strani anti-corruption2026.com, pojavili posnetki domnevnih pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov, ki nakazujejo tudi sume korupcije in kaznivih dejanj. Gre za posnetke pogovorov z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem, nekdanjim generalnim direktorjem GEN energije Dejanom Paravanom in namestnikom direktorja hrvaške podružnice GEN-I Tomislavom Vukmanovićem.

Preiskavo sprožili po razkritju 

Seja je bila sklicana po ponedeljkovem razkritju Inštituta 8. marec in novinarja Mladine Boruta Mekine. Razkrili so, da so 22. decembra lani z zasebnim letalom iz Tel Aviva v Ljubljano prileteli štirje predstavniki izraelskega zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube. Med štirimi izraelskimi potniki sta bila tudi soustanovitelj in glavni direktor omenjenega podjetja Dan Zorella ter upokojeni generalmajor in dolgoletni svetovalec tega podjetja Giora Eiland. Po obisku Konvsa so na Sovi navedbe strokovnjakov potrdili in stekla je preiskava. 

Inštitut in Mekina so navedli tudi, da so se štirje Izraelci odpravili na Trstenjakovo 8 in se sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, a s tem podatkom na Sovi, kot so dejali, ne razpolagajo. 

Policija je za preiskavo vsebin in posnetkov oblikovala posebno delovno skupino, sodelujejo tudi s pristojnimi organi v tujini. Posredovali so jih tudi v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. Trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
