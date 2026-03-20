Direktor Sove Joško Kadivnik je danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) predstavil dogajanje decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cuba na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so sporočili z Ukoma.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je direktor Sove Joško Kadivnik danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil celotno dogajanje 10. in 11. decembra 2025 skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube – Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle – na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS.

Po njihovih navedbah jim je predstavil tudi ugotovitve "o aktivnostih Black Cuba na ozemlju Slovenije in v tujini, ki prav tako dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo in vmešavanje na slovenske volitve iz tujine". "Vsi podatki in materialni dokazi so v procesu odstopa policiji in tožilstvu," so dodali.

Policija preiskuje sume kaznivih dejanj

Generalni direktor policije Damjan Petrič je po njihovih navedbah poročal o celoviti in strokovni preiskavi v skladu s kriminalistično stroko. "Policija z vso potrebno skrbnostjo že preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime," so pojasnili. Kot so napovedali, bodo o vseh ugotovitvah obveščeni pristojni organi, policija pa bo o nadaljnjih korakih javnost obveščala skladno z interesi preiskave.

Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera se je začela z objavo avdio- in videoposnetkov pogovorov znanih Slovencev, ki so bili na skrivaj posneti in anonimno objavljeni, ter zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

Janša: Če bi "tajni" podatki karkoli dokazovali, bi jih objavili

Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da "gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe", ki da bo preiskana in kaznovana. "Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali," je zapisal na omrežju X.

Po njegovih navedbah je tajno snemanje nezakonito in poseg v človekove pravice. "Vendar se preganja z zasebno tožbo in ne s policijo," je dodal.