Na najbolj znani spletni stavnici Polymarket je bilo na zmagovalca državnozborskih volitev v Sloveniji do zdaj položenih že 5,23 milijona dolarjev oziroma več kot 4,5 milijona evrov. Potem ko so bili tako rekoč od odprtja stave vsi sodelujoči prepričani, da bo na volitvah slavila stranka SDS, se je ta teden zgodil velik preobrat. Glede na vplačila je večina sodelujočih zdaj mnenja, da bo volitve dobila stranka Gibanje Svoboda, možnosti za zmago, ki jih uporabniki stavnice Polymarket pripisujejo stranki SDS, pa so strmoglavile.

Popoln preobrat

Stranki SDS je na spletni stavnici Polymarket še v ponedeljek kazalo odlično. Kar 90 odstotkov uporabnikov je namreč stavilo na zmago SDS na nedeljskih državnozborskih volitvah. Največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda so vplačila na stavnici medtem pripisovala zgolj devet odstotkov možnosti za zmago.

Zdaj je razmerje povsem drugačno (vir). Stranka SDS ima glede na Polymarket za zmago na volitvah zdaj le še 45 odstotkov možnosti, stranka Gibanje Svoboda pa že kar 57 odstotkov (v času nastanka tega članka, razmerja se sicer ves čas spreminjajo).

Uporabniki spletne stavnice Polymarket zdaj največ možnosti za zmago na nedeljskih volitvah pripisujejo stranki Gibanje Svoboda. Foto: Posnetek zaslona

Z drugimi besedami: kdor bo na platformi Polymarket na zmago stranke Gibanje Svoboda danes stavil sto ameriških dolarjev (dobrih 86 evrov), bo v primeru zmage GS na volitvah v nedeljo dobil dobrih 172 dolarjev (148,5 evra). Kdor pa bi danes sto dolarjev stavil na zmago stranke SDS, bi v primeru zmage SDS na volitvah prejel skoraj 220 dolarjev (190 evrov).

Demokratom, SD, Novi Sloveniji, Levici in drugim strankam Polymarket medtem pripisuje manj kot en odstotek možnosti za zmago na volitvah.

Kdor bi sto dolarjev položil na Demokrate, na primer, bi v primeru njihove (po mnenju uporabnikov Polymarketa presenetljive) zmage na volitvah odnesel kar 10.770 dolarjev (9.300 evrov). Zmaga Nove Slovenije bi medtem prinesla kar 30.800 dolarjev (26.600 evrov), zmaga Levice nekaj manj kot 27 tisoč dolarjev (23.330 evrov), zmaga Socialnih demokratov pa 8.630 dolarjev (7.455 evrov).

Na izid volitev v Sloveniji naj bi poskusila vplivati izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube. Kdo naj bi jo za to najel, ni znano. Foto: Posnetek zaslona

Uporabniki družbenih omrežij ugibajo, da je na razmerja verjetnosti za zmago na državnozborskih volitvah v Sloveniji na stavnici Polymarket močno premešala afera z objavljanjem prisluhov, za katerimi morda stoji izraelska paraobveščevalna agencija Black Cube, in posledično domnevnim tujim vmešavanjem v slovenske parlamentarne volitve. Verjetnost za zmago katere od strank na Polymarketu je morda povezana tudi z rezultati nekaterih javnomnenjskih raziskav, ki ta teden nekoliko boljše možnosti pripisujejo Gibanju Svoboda.

Kaj pa druge predvolilne stave? Največ jih še vedno verjame, da bo naslednji predsednik slovenske vlade Janez Janša.

Na platformi Polymarket je sicer mogoče staviti tudi na druge izide, povezane s slovenskimi državnozborskimi volitvami, a te stave niso tako likvidne in niso zbrale toliko vplačil kot stava na to, katera stranka bo na volitvah prejela največ glasov.

Kaj kažejo druge stave:

- Stava na to, kdo bo naslednji predsednik vlade Republike Slovenije (vir), največ možnosti pripisuje Janezu Janši (trenutno 56 odstotkov), sledita Robert Golob (34 odstotkov) in Anže Logar (le trije odstotki).

Predsednik SDS Janez Janša ima po mnenju uporabnikov stavnice Polymarket najboljše možnosti, da postane naslednji predsednik vlade Republike Slovenije. Kdor bi nanj stavil sto dolarjev oziroma dobrih 86 evrov, bi prejel nekaj več kot 149 evrov izkupička, če bi Janša nato res sestavil vlado. Stava na Roberta Goloba v primeru, da ostane predsednik vlade, ob enakem vplačilu prinaša okrog 247 evrov. Foto: Posnetek zaslona

- Stava na to, katere stranke bodo oblikovale naslednjo slovensko vladno koalicijo (vir), največ možnosti pripisujejo SDS (63 odstotkov), sledijo Demokrati (58 odstotkov), SD (49 odstotkov), Nova Slovenija (47 odstotkov), Levica (42 odstotkov), Vesna (38 odstotkov), Gibanje Svoboda (38 odstotkov), Pirati (19 odstotkov) in Resni.ca (15 odstotkov).

- Stava na to, koliko poslanskih sedežev bo na volitvah osvojila stranka SDS (vir), največ možnosti pripisuje manj kot 30 poslanskim mestom za poslance in poslanke SDS (84-odstotna verjetnost), da bo SDS osvojila od 30 od 34 poslanskih mest, je prepričanih 12 odstotkov udeležencev stave. Le en odstotek jih meni, da lahko SDS dobi od 35 do 39 poslanskih sedežev, dva odstotka pa sta stavila na to, da jih bodo imeli od 40 do 44.

- Stava na to, koliko poslanskih sedežev bo po volitvah pripadlo stranki Gibanje Svoboda (vir), medtem kaže: 34 odstotkov možnosti za manj kot 25 poslanskih sedežev, 46 odstotkov za od 25 do 29 poslanskih mest, 16 odstotkov za 30 do 34 poslanskih sedežev in le šest odstotkov za od 35 do 39 poslanskih sedežev.