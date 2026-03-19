Milan Kučan: Janez Janša glede tega laže

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan se je odzval na izjavo prvaka SDS Janeza Janše, ki je na predvolilnem soočenju potegnil paralele z orožarsko afero Patria in izjavil, da je pred parlamentarnimi volitvami "leta 2008 Milan Kučan napovedal veliki pok, ki bo prišel iz Finske, in je potem neka finska televizija objavila neke absurdne obtožbe". Kučan je sporočil, da je trditev o kakršnihkoli njegovih najavah laž.

Predsednik SDS Janez Janša je v predvolilni oddaji Slovenija izbira na Planet TV med pojasnjevanjem, kako deluje izraelska obveščevalna služba, ki bi lahko bila povezana z zbiranjem informacij o političnem dogajanju v Sloveniji, potegnil paralele z orožarsko afero Patria. Pri tem je izjavil, da je pred parlamentarnimi volitvami "leta 2008 Milan Kučan napovedal veliki pok, ki bo prišel iz Finske, in je potem neka finska televizija objavila neke absurdne obtožbe". Finska oddaja je Janeza Janšo zatem obtožila korupcije.

Kučan je v odzivu na Janševo izjavo zapisal, da je trditev o kakršnihkoli njegovih najavah laž. "Veliki pok iz Finske je najavil novinar Aleksander Lucu (Nedeljski dnevnik, 31. avgusta 2008), ki se je pri tem skliceval na pisanje biltena takrat vladajoče Janševe stranke. Sam nisem najavljal niti velikega poka niti afere Patria in sem Janševo laž, ki je bila zlahka preverljiva že takrat, tudi zanikal, tako kot vsako povezavo z razkrinkavanjem takratne mednarodne orožarske afere zanikam tudi danes," je sporočil prvi predsednik Slovenije.