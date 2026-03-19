R. K.

Četrtek,
19. 3. 2026,
11.35

Osveženo pred

10 ur, 13 minut

Četrtek, 19. 3. 2026, 11.35

Milan Kučan: Janez Janša glede tega laže

Milan Kučan | Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan | Foto STA

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan

Foto: STA

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan se je odzval na izjavo prvaka SDS Janeza Janše, ki je na predvolilnem soočenju potegnil paralele z orožarsko afero Patria in izjavil, da je pred parlamentarnimi volitvami "leta 2008 Milan Kučan napovedal veliki pok, ki bo prišel iz Finske, in je potem neka finska televizija objavila neke absurdne obtožbe". Kučan je sporočil, da je trditev o kakršnihkoli njegovih najavah laž.

Predsednik SDS Janez Janša je v predvolilni oddaji Slovenija izbira na Planet TV med pojasnjevanjem, kako deluje izraelska obveščevalna služba, ki bi lahko bila povezana z zbiranjem informacij o političnem dogajanju v Sloveniji, potegnil paralele z orožarsko afero Patria. Pri tem je izjavil, da je pred parlamentarnimi volitvami "leta 2008 Milan Kučan napovedal veliki pok, ki bo prišel iz Finske, in je potem neka finska televizija objavila neke absurdne obtožbe". Finska oddaja je Janeza Janšo zatem obtožila korupcije.

Kučan je v odzivu na Janševo izjavo zapisal, da je trditev o kakršnihkoli njegovih najavah laž. "Veliki pok iz Finske je najavil novinar Aleksander Lucu (Nedeljski dnevnik, 31. avgusta 2008), ki se je pri tem skliceval na pisanje biltena takrat vladajoče Janševe stranke. Sam nisem najavljal niti velikega poka niti afere Patria in sem Janševo laž, ki je bila zlahka preverljiva že takrat, tudi zanikal, tako kot vsako povezavo z razkrinkavanjem takratne mednarodne orožarske afere zanikam tudi danes," je sporočil prvi predsednik Slovenije. 

Prejšnji teden so se v javnosti, natančneje na spletni strani anti-corruption2026.com, pojavili posnetki domnevnih pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov. Gre za posnetke pogovorov z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem, nekdanjim generalnim direktorjem GEN energije Dejanom Paravanom in namestnikom direktorja hrvaške podružnice GEN-I Tomislavom Vukmanovićem, nato pa še z odvetnikom in nekdanjim predsednikom nadzornega sveta Darsa Jožetom Oberstarjem

V Sloveniji trenutno v povezavi z objavo omenjenih prisluhov obstajajo sumi o povezavi z zasebno izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube in stranko SDS s sedežem na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. To je v ponedeljek v sodelovanju s strokovnjaki razkril Inštitut 8. marec, ki je danes objavil odprto pismo Primer Black Cube: proti vmešavanju tuje vohunske družbe v slovensko predvolilno kampanjo.

Medtem ko je Janez Janša na prvem soočenju na POP TV jasno zanikal kakršnekoli stike z agenti izraelskega podjetja Black Cube, je v sredo na soočenju na Planet TV dejal, da so bili predstavniki Black Cuba na sedežu stranke na Trstenjakovi, vendar ni navedel, kdaj naj bi se to zgodilo.

Black Cube je zasebno obveščevalno in preiskovalno podjetje s sedežem v Izraelu, ki je začelo delovati leta 2010 (po lastnih navedbah pa leta 2011). Na svoji spletni strani navajajo, da je delovalo v več kot 75 državah, obravnavalo več kot 540 primerov, izterjalo 4,6 milijarde evrov premoženja in pomagalo strankam pridobiti 12,8 milijarde evrov na podlagi sodb ali poravnav. A za slovensko javnost je zanimivo predvsem to, da je bila ta agencija med drugim vpletena v odmevni aferi na Madžarskem in v Romuniji, ki spominjata na afero s prisluhi, ki smo ji priča zadnje dni.
