Državni zbor bo na današnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri, odločal o imenovanju ministrske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Po razpravi bo sledilo glasovanje o listi ministrskih kandidatov, nato pa še prisega novoizvoljenih ministrov, ki so že prestali zaslišanja pred pristojnimi odbori. Zapletov ni pričakovati, danes bomo tako predvidoma dobili novo, 16. slovensko vlado.

Zaslišanja predlaganih ministrskih kandidatov so v državnem zboru potekala v ponedeljek in torek. Vseh 15 kandidatov se je predstavilo pred matičnimi delovnimi telesi, razgrnilo svoje načrte in pričakovano dobilo podporo. Vse predstavitve in glasovanja so bile uspešne, nekaj nezadovoljstva je povzročila le tesna časovnica, na kar je opozorilo več poslancev.

Kandidate so namreč zaslišali v dveh dneh, sočasno pa sta v razmiku na tri ure potekali dve zaslišanji. Nekatere ponedeljkove predstavitve so tako prekinili in jih nadaljevali v večernih in nočnih urah oziroma jih premaknili na torek. Vodje poslanskih skupin opozicijskih strank so opozorile, da je bilo v nekaterih primerih časa za razpravo in postavitev vprašanj premalo, kar so predstavniki koalicije zanikali. Po njihovem mnenju bi bilo časa dovolj, če opozicija sej ne bi podaljševala s postopkovnimi preigravanji.

Zapletov pri potrjevanju ministrov ni pričakovati

Ministri četrte vlade Janeza Janše Foto: SDS Po končanih zaslišanjih poslance danes čaka izredna seja državnega zbora, na kateri bodo potrjevali novo slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Termin zasedanja je v torek potrdil kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića. Seja se bo začela ob 9. uri, pričakovati pa je celodnevno razpravo, po kateri bo sledilo glasovanje o ministrskih kandidatih. Listo mora potrditi večina prisotnih poslancev. Vlada je potrjena, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer niso všteti ministri brez resorja.

Če lista ne bi bila izglasovana, mora predsednik vlade v desetih dneh od prvega glasovanja vložiti novo listo kandidatov. Na njej so lahko kandidati, ki so bili uvrščeni že na prvo listo. Če tudi ta lista ne bi bila izglasovana, lahko premier predlaga, da se o vsakem kandidatu glasuje posebej. Zapletov pri potrjevanju ekipe sicer ni pričakovati in bi bili veliko politično presenečenje. Koalicija ima v državnem zboru namreč 43 glasov, pričakujejo pa lahko tudi pet glasov podpore poslancev Resni.ce.

Po potrditvi ekipe sledi še prisega ministrov pred državnim zborom, kmalu pa tudi prva seja nove vlade in prvo sprejemanje odločitev.

Vlado bo vodilo 15 ministrov

Če bodo poslanci potrdili predlagano ekipo, bo novo Janševo vlado vodilo 15 ministrov, od tega eden brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov je pripadlo SDS, Demokratom trije, trojčku NSi, SLS in Fokus pa pet. Na seznamu je pet žensk in devet moških, med katerimi ima več kandidatov že ministrske izkušnje ali so že delovali na ministrstvih.