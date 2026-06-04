Začetek sezone v svetovnem prvenstvu MXGP je imel toliko tekmecev za prvaka kot že dolgo ne, a razplet že krojijo poškodbe. Tim Gajser ni stoodstoten (najprej počeni rebri, zdaj poškodba kolena), Tom Vialle pa mora izpustiti še drugo zaporedno dirko in ostaja brez pravih možnosti za svetovno lovoriko. Osma dirka sezone bo konec tedna v Kegumsu v Latviji. Zaradi časovne razlike bodo dirkali uro prej, kot smo vajeni.

Svetovno prvenstvo v motokrosu se ta konec tedna nadaljuje s tretjo dirko v treh tednih, kar je za voznike, ki so poškodovani precej slaba novica. Tim Gajser (Yamaha) je s poškodbo kolena nastopal že minuli konec tedna v Nemčiji in po novem padcu v drugi vožnji osvojil sedmo mesto. Dirko v Teutschenthalu je izpustil Tom Vialle (Honda). Njegov padec v Franciji je bil kriv, da se je v njegov motor zaletel Gajser in nesrečno padel. Francoz mora zdaj izpustiti tudi prihajajočo VN Latvije, kar po zelo dobrem začetku njegove debitantske sezone v MXGP, ko je tudi dobil eno dirko (Švica), pomeni, da izpada iz bitke za naslov prvaka. Že zdaj ima 125 točk zaostanka za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM).

"Ne glede na poškodbe bom dal vse od sebe"

Tim Gajser je v Latviji že trikrat zmagal. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser bo stisnil zobe tudi za dirko v Kegumsu, na prvenstvu zaostaja že za 88 točk. Drugi teden zapored med dirkama ni treniral na motorju. "Osredotočil sem se na okrevanje. Bil sem samo v telovadnici in na fizioterapiji. Za mano sta dva težka tedna, a ostajam pozitiven in gledam naprej," je povedal slovenski as. Čeprav je proga v Kegumsu peščena, pa ima Gajser na njej že tri zmage, nazadnje pa je bil drugi. "Iz Latvije imam res lepe spomine. Lani sem to dirko izpustil, tako da se veselim, da bom letos spet nastopil in dal vse od sebe. Ne glede na poškodbe bom dal vse od sebe, kot sem dal že v Nemčiji."

"V Nemčiji so bile bolečine premočne in ni še nič boljše"

Tom Vialle je spomladi zmagal na VN Švice. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vialle je v Nemčiji skušal nastopiti, a so bile bolečine enostavno premočne. Kaj točno je z njim narobe, sicer iz Hondine tovarniške ekipe niso sporočili. Govorilo se je o poškodbi reber. "Žalostna novica, ampak ne bo me niti na startu v Latviji. V Nemčiji so bile bolečine premočne in ni še nič boljše. Zato v Kegumsu ne bom dirkal. Res škoda, saj menim, da sem na prvih dirkah res dobro dirkal. Hitro sem se privadil na 450-kubični motor," je sporočil nekdanji dvakratni svetovni prvak v razredu MX2, ki je zadnje tri sezone na šibkejšem motorju dirkal v ZDA. "Zdaj je načrt, da skoraj stoodstotno okrevam do Montevarchija." Dirka v bližnji Toskani - torej dobra priložnost za slovenske navijače - bo 20. in 21. junija.

Nekdanja ekipa Tima Gajserja bo imela ta konec tedna vseeno na rampi dva voznika. Ruben Fernandez je v Nemčiji s tretjim mestom dosegel najboljšo uvrstitev sezone, Jeffrey Herlings pa je bil v nedeljo po odstopu v prvi vožnji samo deveti. Tako se je njegov zaostanek za vodilnim Coenenom povečal na 31 točk.

MXGP, skupni seštevek v prvenstvu (7/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 344 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 313

3. Romain Febvre (Kawasaki) 263

4. Tim Gajser (Yamaha) 256

5. Maxime Renaux (Yamaha) 251

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 223

7. Tom Vialle (Honda) 219

8. Ruben Fernandez (Honda) 216

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61