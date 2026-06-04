Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28 odstotkov. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti.

"Številna dela v nočnem času, obseg se še povečuje"

"V Darsu se zavedamo pričakovanj uporabnikov avtocest glede čim hitrejše izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet. Zato že vrsto let izvajamo številna dela tudi v nočnem času, njihov obseg pa se iz leta v leto povečuje," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri upravljavcu slovenskih avtocest.

Delež nočnega dela zaposlenih na Darsu je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 leta 2024 narasel na 26,4 odstotka, leta 2025 pa je presegel 28 odstotkov, so navedli. Dodali so, da se trend povečevanja nočnega dela nadaljuje tudi letos. V prvih petih mesecih letošnjega leta je obseg nočnega dela presegel primerljivo obdobje preteklega leta.

Poleg tega pomemben del aktivnosti v nočnem času izvajajo tudi zunanji izvajalci, so zapisali.

Nočno delo je po navedbah družbe sestavni del izvajanja številnih vzdrževalnih in investicijskih aktivnosti na avtocestnem omrežju. Foto: Klemen Korenjak

Nočno delo sestavni del vzdrževanja in investicijskih aktivnosti

Nočno delo je po navedbah družbe sestavni del izvajanja številnih vzdrževalnih in investicijskih aktivnosti na avtocestnem omrežju. Tako se v nočnem času izvajajo intervencijski posegi, zimska služba, vzdrževalna dela v predorih, sanacije varnostnih ograj, obnova prometne signalizacije in talnih označb, postavitve prometnih zapor ter posamezne tehnološke faze pri obnovah vozišč in objektov.

"Tudi na večjih gradbenih projektih se določene aktivnosti izvajajo ponoči, kadar je to strokovno, organizacijsko in varnostno mogoče," so poudarili. Ob tem so spomnili na gradnjo druge cevi predora Karavanke, kjer so gradbena dela potekala neprekinjeno 24 ur na dan.

Vrtovec napovedal širitev cest in nočna dela na tako imenovanih ozkih grlih avtocest

Pojasnila Darsa sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, že konec tedna dela začela izvajati ponoči.

V zvezi z obnovo avtocestnega odseka med Uncem in Postojno so v Darsu poudarili, da dela potekajo skladno z načrtovano dinamiko projekta in terminsko časovnico. V družbi skupaj z nadzornim inženirjem in izvajalcem sproti spremljajo napredovanje del ter preverjajo možnosti za dodatno optimizacijo organizacije gradbišča in izvedbe posameznih aktivnosti.

"V okviru teh prizadevanj izvajalec pripravlja predlog za izvedbo dodatnih nočnih del v nadaljnjih fazah projekta, ki bo po strokovni presoji obravnavan in usklajen z nadzornim inženirjem," so zapisali.

Delež nočnega dela zaposlenih na Darsu je s 15,7 odstotka vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 leta 2024 narasel na 26,4 odstotka, leta 2025 pa je presegel 28 odstotkov, so navedli pri Darsu. Foto: Klemen Korenjak

Kot so pojasnili, izvajalec v prihodnjem tednu načrtuje nočno betoniranje prekladne konstrukcije novega mostu prek reke Pivke.

Dars: Vse pogodbe vsebujejo določila za izvajanje nočnih del

V Darsu so poudarili tudi, da vse pogodbe za obnove in gradnjo na avtocestnem omrežju vsebujejo določila, ki omogočajo izvajanje del tudi v nočnem času. Obseg nočnega dela se določa za vsak projekt posebej na podlagi strokovne presoje, ki zajema tehnološke zahteve gradnje, prometno varnost, razpoložljivost virov ter omejitve, ki izhajajo iz okoljevarstvenih soglasij in delovne zakonodaje.

"Dars skupaj z nadzorom ves čas spremlja potek del ter izvajalce poziva k optimizaciji izvedbe del, povečanju virov in prilagoditvi organizacije gradbišč z namenom zmanjševanja vplivov na promet," so zapisali. Kot so še dodali, se na posameznih projektih zato že izvajajo podaljšane izmene, dvoizmensko delo in tudi nočno delo pri aktivnostih, ki so ključne za doseganje terminskih ciljev.