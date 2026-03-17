Inštitut 8. marec bo ob 12.30 razkril, kdo je človek, ki je v sklopu Black Cube prišel v Slovenijo, so napovedali na svojem Facebook profilu. V ponedeljek so v izjavi za javnost razkrili , da naj bi predsednik SDS Janez Janša najel izraelsko paraobveščevalno agencijo, ki naj bi stala za posnetki pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov, ki so se minuli teden pojavili v javnosti. Iz anonimnih virov so izvedeli, da so štirje potniki iz Izraela iz izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube prišli v Ljubljano na Trstenjakovo ulico 8, sprejel pa naj bi jih Janez Janša osebno.

Kot so povedali v ponedeljek, so identificirali dva od štirih potnikov. Prvi naj bi bil soustanovitelj in glavni direktor izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube Dan Zorella, drugi pa upokojeni generalmajor in dolgoletni svetovalec omenjene agencije Giora Eiland, ki je bil v preteklosti na čelu izraelskega sveta za nacionalno varnost.

Kdo sta preostala dva potnika, za zdaj še ni znano. Po koncu dvournega obiska na Trstenjakovi ulici 8 naj bi, kot so povedali na konferenci, trije potniki Slovenijo zapustili in poleteli naprej v Rim, eden pa naj bi ostal v Sloveniji.

Podjetje Black Cube, ki deluje že najmanj deset let, je znano po odmevnih, spornih akcijah, ki so jih izvedli za svoje naročnike. V preteklosti so podobne posnetke pred volitvami producirali tudi za druge države. "Na Madžarskem je Black Cube deloval dvakrat, enkrat pred državnozborskimi volitvami 2018, drugič leta 2022," so povedali na včerajšnji konferenci.