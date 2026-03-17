Avtor:
K. M.

Torek,
17. 3. 2026,
11.43

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

obveščevalna agencija razkritje Inštitut 8. marec SDS Janez Janša Janez Janša Nika Kovač

Torek, 17. 3. 2026, 11.43

16 minut

Inštitut 8. marec danes z novim razkritjem

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Nika Kovač NK | Nika Kovač je včeraj dejala, da je nad razkritjem šokirana. | Foto Ana Kovač

Nika Kovač je včeraj dejala, da je nad razkritjem šokirana.

Foto: Ana Kovač

Inštitut 8. marec bo ob 12.30 razkril, kdo je človek, ki je v sklopu Black Cube prišel v Slovenijo, so napovedali na svojem Facebook profilu. V ponedeljek so v izjavi za javnost razkrili, da naj bi predsednik SDS Janez Janša najel izraelsko paraobveščevalno agencijo, ki naj bi stala za posnetki pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov, ki so se minuli teden pojavili v javnosti. Iz anonimnih virov so izvedeli, da so štirje potniki iz Izraela iz izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube prišli v Ljubljano na Trstenjakovo ulico 8, sprejel pa naj bi jih Janez Janša osebno.

Kot so povedali v ponedeljek, so identificirali dva od štirih potnikov. Prvi naj bi bil soustanovitelj in glavni direktor izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube Dan Zorella, drugi pa upokojeni generalmajor in dolgoletni svetovalec omenjene agencije Giora Eiland, ki je bil v preteklosti na čelu izraelskega sveta za nacionalno varnost.

Kdo sta preostala dva potnika, za zdaj še ni znano. Po koncu dvournega obiska na Trstenjakovi ulici 8 naj bi, kot so povedali na konferenci, trije potniki Slovenijo zapustili in poleteli naprej v Rim, eden pa naj bi ostal v Sloveniji. 

Podjetje Black Cube, ki deluje že najmanj deset let, je znano po odmevnih, spornih akcijah, ki so jih izvedli za svoje naročnike. V preteklosti so podobne posnetke pred volitvami producirali tudi za druge države. "Na Madžarskem je Black Cube deloval dvakrat, enkrat pred državnozborskimi volitvami 2018, drugič leta 2022," so povedali na včerajšnji konferenci. 

obveščevalna agencija razkritje Inštitut 8. marec SDS Janez Janša Janez Janša Nika Kovač
