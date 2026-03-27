Boleč poraz za Dubaj, Virtus odslovil trenerja, stotica Baskonie

V košarkarski evroligi so odigrali 34. krog. Ena tekma je bila odigrana že v naprej, ko je pred dvema tednoma Olympicacos s104:87 premagal Paris. Dubai Klemna Prepeliča in Jurice Golemca je v četrtek zvečer gostoval v Beogradu pri Maccabiju. Po 40 minutah je bilo 88:88, po podaljšku pa so s 104:100 slavili Izraelci. Obe ekipi imata samo še teoretične možnosti za končnico oziroma preboj v deseterico. Slovenski reprezentant je bil na parketu slabih osem minut, dosegel je eno točko in imel dve asistenci.

Dubaj je imel v rednem delu zmago, s katero bi štiri kroge pred koncem rednega dela ohranil stik s skupino ekip od desetega do šestega mesta, praktično že v žepu, vendar je O'Shae J Brissett v zadnji sekundi izenačil izid in izsilil podaljšek.

V njem je zaigral tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič, ki pa se v obrambi proti prvemu strelcu Izraelcev Jimmyju Clarku ni najbolje znašel. Prepelič je na igrišču preživel slabih osem minut in dosegel en koš.

Uspešnejši je bil naturalizirani Američan Josh Nebo, ki je za zmago Milana v italijanskem obračunu z Virtusom dosegel 11 točk.

Tretji Real Madrid je gostil letos slab Anadolu Efes in ga premagal z 82:71.

Virtus iz Bologne je v sosedskem dvoboju z Olimpio Milano doživel že 20. poraz sezone. Dan pozneje je prišla novica, da klop Virtusa zapušča trener Duško Ivanović.

V petek zvečer je vodilni Fenerbhače z 82:92 izgubil z Žalgirisom. Stotico je dosegel Panathinaikos, za zmago nad Monacom. Kendrick Nunn je dal 25 točk.

Kar 118 točk pa je nasula Baskonia. Končnice ne bo videla, pa je vseeno premagala peti Hapoel (119:109). Slovenskih točk ni bilo, v kadru Baskonie je sicer bil Vit Hrabar, a ni dobil priložnosti za igro.

