Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
24. 5. 2026,
21.24

Osveženo pred

2 uri, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Jakob Šiftar Barcelona Evroliga Evroliga

Nedelja, 24. 5. 2026, 21.24

2 uri, 7 minut

Odmeven uspeh Jakoba Šiftarja

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Jakob Šiftar | Jakob Šiftar je z Barcelono osvojil odmeven turnir. | Foto euroleague.net

Jakob Šiftar je z Barcelono osvojil odmeven turnir.

Foto: euroleague.net

Mladi slovenski košarkar 17-letni Jakob Šiftar je z ekipo Barcelone v Atenah osvojil finalni turnir adidas NextGen, ki poteka v okviru evrolige. Barcelona je v finalu s 85:77 ugnala Real Madrid, slovenski košarkar pa je v dobih 19 minutah na parketu dosegel 10 točk, tri skoke, dve asistenci in imel dve ukradeni žogi.

V tekmi, ki je bila uvod v finale evrolige, nobena ekipa ni vodila za več kot pet točk, dokler se Barcelona ni malce odlepila v zadnjih minutah tekme. Blaugrana je drugič osvojila naslov in prvič v desetih letih. Srb Nikola Kusturica je bil z 20 točkami najboljši strelec Barcelone, z desetimi točkami (2/3 za 2, 1/4 za 3, 3/3 prosti meti) pa se je izkazal tudi Jakob Šiftar. Zbral je še tri skoke, dve asistenci in dve ukradeni žogi, dve je tudi izgubil. Na zaključnem turnirju je na štirih tekmah v povprečju dosegal 14,2 točke in 3 skoke na tekmo. Šiftar, ki igra na položaju branilca, se je v vrste Barcelone preselil leta 2023.

Nastop na zaključnem turnirju si je sicer priigrala tudi Cedevita Olimpija, ki pa je zaključni turnir zapustila s tremi porazi.

Preberite še:

Olympiacos
Sportal Olympiacos po dramatičnem boju ugnal Real in osvojil naslov
Maks Ciperle
Sportal Mladi košarkarji Cedevite Olimpije iz zaključnega turnirja s tremi porazi
Jakob Šiftar Barcelona Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.