Mladi slovenski košarkar 17-letni Jakob Šiftar je z ekipo Barcelone v Atenah osvojil finalni turnir adidas NextGen, ki poteka v okviru evrolige. Barcelona je v finalu s 85:77 ugnala Real Madrid, slovenski košarkar pa je v dobih 19 minutah na parketu dosegel 10 točk, tri skoke, dve asistenci in imel dve ukradeni žogi.

V tekmi, ki je bila uvod v finale evrolige, nobena ekipa ni vodila za več kot pet točk, dokler se Barcelona ni malce odlepila v zadnjih minutah tekme. Blaugrana je drugič osvojila naslov in prvič v desetih letih. Srb Nikola Kusturica je bil z 20 točkami najboljši strelec Barcelone, z desetimi točkami (2/3 za 2, 1/4 za 3, 3/3 prosti meti) pa se je izkazal tudi Jakob Šiftar. Zbral je še tri skoke, dve asistenci in dve ukradeni žogi, dve je tudi izgubil. Na zaključnem turnirju je na štirih tekmah v povprečju dosegal 14,2 točke in 3 skoke na tekmo. Šiftar, ki igra na položaju branilca, se je v vrste Barcelone preselil leta 2023.

Nastop na zaključnem turnirju si je sicer priigrala tudi Cedevita Olimpija, ki pa je zaključni turnir zapustila s tremi porazi.

Preberite še: