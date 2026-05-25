Cupra tindaya je še koncept, v nekaj letih pa bo serijski premijski SUV #foto

Cupra bo na osnovi koncepta tindaya v nekaj letih izdelala tudi serijski avtomobil.

Cupra je uradno potrdila serijsko proizvodnjo koncepta tindaya, futurističnega športnega SUV-ja, ki bo postal novi paradni električni model znamke. Novi model bo ciljal predvsem na premijski razred srednje velikih SUV-jev, kjer danes prevladujejo modeli, kot so BMW iX3, audi Q5, mercedes GLC, volvo EX60 in lexus RZ.

Koncept tindaya je Cupra predstavila lani na avtomobilskem salonu v Münchnu kot oblikovno in tehnološko študijo prihodnjih modelov znamke. Pri Seatu-Cupri so za britanski Autocar potrdili, da razvoj serijskega avtomobila že poteka, prihod na trg pa pričakujejo v naslednjih letih. Po trenutni cenovni politiki Cupre naj bi tindaya stala okrog 70 tisoč evrov.

Izhodišče je električno, a to najbrž ne bo edina izbira

Tindaya bo z dolžino 4,72 metra postavljena nad modela tavascan in formentor, hkrati pa bo predstavljala pomemben korak Cupre v premijski električni razred. Novi SUV bo uporabljal koncernsko električno platformo SSP, ki jo bo prvi uporabil Audi za svoje prihodnje električne modele.

Za zdaj še ni dokončno jasno, kakšen pogonski sklop bo dobila serijska različica. Koncept je uporabljal zmogljiv električni pogon z dodatnim podaljševalnikom dosega (range extender), vendar pri Cupri poudarjajo, da dokončna odločitev še ni sprejeta. Pri znamki želijo ostati prilagodljivi glede na razmere na trgu in potrebe kupcev v času prihoda avtomobila na trg.

