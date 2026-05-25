Dan D za rise: Ni nobene panike, smo sproščeni in komaj čakamo tekmo

Ponedeljek na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici za slovensko reprezentanco prinaša odločilno tekmo. Risi se bodo v Fribourgu ob 20.20 pomerili z Italijo, obračun pa odloča o tem, katera izbrana vrsta bo tudi naslednje leto igrala v elitnem razredu svetovnega hokeja. Za izbrance Eda Terglava danes zadošča vsakršna zmaga, pa tudi poraz po podaljšku ali kazenskih strelih. "Italijane dobro poznamo in oni nas, med nami ni skrivnosti," je o zadnjem tekmecu na prvenstvu v Švici povedal kapetan risov Robert Sabolič.

"Poznamo jih zelo dobro že iz lige, nobenih skrivnost ni, velikokrat smo že igrali med seboj, zmagovali so oni, zmagovali smo mi. Tudi oni nas dobro poznajo, zato pričakujem eno napeto tekmo," pred odločilno tekmo z Italijo pravi Robert Sabolič. Italijani so včeraj prišli do sploh prve točke na turnirju v Fribourgu, ko so šele po kazenskih strelih priznali premoč Dancem (2:3). Ti so slovenske hokejiste premagali gladko, s 4:0.

Danes se bosta tako reprezentanci pomerili za obstanek med elito. Za Slovence, ki so z zmago nad češko in porazom proti Slovaški, zbrali tri točke, za izpolnitev cilja zadostuje vsakršna zmaga in celo poraz po podaljšku ali kazenskih strelih. Italijani morajo zmagati že v rednem delu tekme, le tako še lahko prehitijo rise.

"Ni nobene panike. Smo v dobrem položaju, boljšem kot Italijani, take tekme je užitek igrati, komaj čakamo. Ni nobene panike, sproščeni smo in komaj čakamo," je dejal kapetan slovenske vrste.

"Ni nobene panike. Smo v dobrem položaju, boljšem kot Italijani, take tekme je užitek igrati, komaj čakamo," pred odločilno tekmo z Italijo pravi kapetan slovenske reprezentance Robert Sabolič. Foto: Reuters

Z Italijo ima slovenska hokejska reprezentanca dolgo zgodovino, nazadnje pa sta se na velikem tekmovanju ekipi pomerili leta 2024, na svetovnem prvenstvu divizije I v Bolzanu. Risi so zmagali z 2:0 in se prebili med elito, ter tam ostali. Zdaj se borijo za zgodovinsko drugo zaporedno podaljšanje članstva v elitnem klubu.

Čeprav so Italijani z nadvse pogumno nedeljsko predstavo proti Danski Slovencem poslali opozorilo, pa gre risom na roko dejstvo, da so imeli nedeljo prosto. Tako bodo večerni spopad pričakali bolj sveži od tekmecev. Vseeno so v nedeljo na treningu poskušali ohraniti tudi nekaj ostrine. "Tisti trening smo oddelali, kot smo se zmenili, bilo pa je malo borbe. S to smo dvignili raven intenzivnosti, da ni bilo samo drsanje. Fizično smo pripravljeni," je po včerajšnjem treningu za Hokejsko zvezo Slovenije še povedal Sabolič.

Po treningu so se slovenski hokejisti posvetili video analizi in piljenju podrobnosti, zagotovo pa so z zanimanjem pospremili tudi tekmo med Italijo in Dansko.

V popoldanski tekmi skupine B se bosta pomerili reprezentanci Norveške in Češke. V skupini A v Zürichu se bosta popoldne ob 16.20 pomerili reprezentanci ZDA in Madžarske, zvečer pa še Nemčije in Velike Britanije.

SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg)

Ponedeljek, 25. maj:

Lestvici

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)



Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)



Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2* – podaljšek Nedelja, 17. maj:

Norveška : Slovenija 4:0 Torek, 19. maj:

Slovenija : Slovaška 4:5** – kazenski streli Sreda, 20. maj:

Švedska : Slovenija 6:0 Petek, 22. maj:

Kanada : Slovenija 3:1 Sobota, 23. maj:

Danska : Slovenija 4:0 Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

Preberite še: