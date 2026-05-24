Evropa z grozo spremlja, kaj je v Ukrajini pravkar storila Rusija #video

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes obsodila rusko uporabo rakete orešnik v nočnih napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunanji ministri EU naslednji teden razpravljali o krepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije.

20.32 Ukrajina zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN

Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta ZN in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), je danes na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sibiha pričakuje odziv mednarodne skupnosti, ki bi Rusijo odvrnil od novih napadov in jo prepričal v celovit, pravičen in trajen mir, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V nočnem napadu na Ukrajino, v katerem je Moskva uporabila balistične rakete orešnik, balistične rakete kratkega dosega iskander, hipersonične rakete kinžal, manevrirne rakete cirkon in drone, so po podatkih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle štiri osebe, še okoli 100 pa je bilo ranjenih.

Ruski predsednik Vladimir Putin "poskuša Ukrajino ustrahovati z napadi na civiliste in z uničevanjem stanovanjskih stavb, muzejev, šol in kritične infrastrukture," je še dodal ukrajinski zunanji minister.

14.55 V Evropi obsodili uporabo rakete orešnik v ruskem napadu na Ukrajino

"Da Moskva uporablja balistične rakete srednjega dosega orešnik - sisteme, zasnovane za nošenje jedrskih konic - je politična taktika zastraševanja in nepremišljeno tveganje z jedrskim orožjem," je v odzivu na uporabo te rakete na družbenem omrežju X zapisala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Dodala je, da bodo zunanji ministri EU naslednji teden razpravljali o tem, kako okrepiti mednarodni pritisk na Rusijo.

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrli štirje ljudje, več kot 60 je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Nastala je tudi velika gmotna škoda. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na "teroristične napade" Ukrajine na civilne objekte v Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na zadnje ruske napade na Ukrajino se je v objavi na družbenem omrežju X odzvala tudi predsednica Evropske komisije von der Leyen. Med drugim je zapisala, da ti kažejo "brutalnost Kremlja in njegovo neupoštevanje tako človeških življenj kot tudi mirovnih pogajanj". "Teror nad civilisti ni moč. To je obupavanje," je poudarila.

Do ravnanja Moskve so bili kritični v več evropskih državah. Napade je na družbenem omrežju X ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo, njegov zapis pa je poobjavila zunanja ministrica v odhodu Tanja Fajon. "Namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kot tudi na diplomatska predstavništva so popolnoma nesprejemljivi in predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava," je zapisalo zunanje ministrstvo in dodalo: "Trdno stojimo ob strani žrtvam, njihovim družinam in vsem, ki jih je prizadela ta brutalna agresija."

Francija obsoja nočni napad na cilje v Ukrajini in uporabo rakete orešnik, ki predvsem kažeta na slepo ulico, v kateri se je znašla agresivna ruska vojna, pa je v odzivu na omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. "Naša odločenost, da še naprej podpiramo Ukrajino, da storimo vse za pravičen in trajen mir ter da okrepimo varnost Evrope, je zaradi tega le še večja," je dodal.

Da obsojata uporabo te rakete, sta na družbenih omrežjih sporočila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem še zapisal, da Nemčija Kijevu še naprej trdno stoji ob strani.

"Brutalni ruski nočni napad na Kijev je še en grozljiv opomin na človeške žrtve v tej vojni," je na družbenem omrežju X danes zapisala madžarska zunanja ministrica Anita Orban in ostro obsodila napade. "Civilisti se nikoli ne bi smeli zbuditi ob raketah, dronih, eksplozijah in v strahu za svoja življenja," je med drugim zapisala, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

11.20 Moskva potrdila uporabo rakete orešnik v Ukrajini

Kot odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilno infrastrukturo na ozemlju Rusije so sile Ruske federacije izvedle obsežen napad z balističnimi raketami orešnik, balističnimi raketami kratkega dosega iskander, hipersoničnimi raketami kinžal, manevrirnimi raketami cirkon in droni, so sporočili v Moskvi.

Da je Rusija v napadih uporabila raketo orešnik, in sicer v napadu na kraj Bila Cerkva v bližini Kijeva, je pred tem sporočil ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski. Opozoril je, da je bilo to neodgovorno dejanje, ki ne bo ostalo brez posledic.

Rusija je v petek napovedala maščevanje za napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči s četrtka na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

9.20 Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrli štirje ljudje, več kot 60 je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Nastala je tudi velika gmotna škoda. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na "teroristične napade" Ukrajine na civilne objekte v Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Kijevu in okolici je bilo zgodaj zjutraj slišati več eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navaja, da je izbruhnilo več požarov, oblasti pa so ljudem svetovale, naj ostanejo v zakloniščih. Civilna zaščita je zjutraj objavila fotografije in posnetke uničene civilne infrastrukture, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Župan mesta Vitalij Kličko je sporočil, da sta v Kijevu umrla dva človeka, 56 je ranjenih. Še dva človeka sta umrla v okolici prestolnice, kjer je bilo ranjenih še devet ljudi.

Zelenski trdi, da je Rusija uporabila raketo orešnik

Zelenski je danes zatrdil, da je ruska stran v napadu uporabila raketo orešnik, ki lahko nosi tudi jedrsko bojno glavo. "Tri ruske rakete na obrat za zagotavljanje pitne vode, požgana tržnica, na desetine poškodovanih stanovanjskih poslopij in več šol, poleg tega je ruski predsednik Vladimir Putin dal izstreliti raketo orešnik na Bilo Cerkvo," je zapisal na Telegramu.

Omenjeni kraj leži v osrednji Ukrajini, blizu Kijeva, Zelenski pa ni navedel podrobnosti o škodi, ki jo je povzročila raketa. Je pa opozoril, da je bilo to neodgovorno dejanje, ki ne bo ostalo brez posledic.

Tretja uporaba rakete orešnik?

To naj bi bila tretja uporaba rakete orešnik v Ukrajini od začetka vojne, poroča dpa. Raketa lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev, doseže hitrost do 12.000 kilometrov na uro in ima doseg do 5000 kilometrov.

Po trditvah Kijeva je ruska stran ponoči sicer izstrelila 90 raket in okoli 600 dronov.

Rusija napovedala, da bo "kaznovala" odgovorne za smrtonosne napade

Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo "kaznovala" odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Ukrajina je zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone.