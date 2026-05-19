Evroliga je objavila sodnike za zaključni turnir najboljše četverice (Final Four), med izbranimi pa ni slovenskega sodnika Damirja Javorja. To ne bi bilo posebej nenavadno, če ne bi šlo za enega bolj obremenjenih in zaupanja vrednih sodnikov sezone. Kot so zapisali pri BasketNewsu, njegova odsotnost odpira vprašanja.

Pri Evroligi so obelodanili imena sodnikov, ki bodo delili pravico na zaključnem turnirju najboljše četverice. Izbrani so bili Mehdi Difallah, Olegs Latisevs, Luka Kardum, Miloš Koljenšić, Robert Lottermoser, Milan Nedović, Carlos Peruga in Sreten Radović.

Pri BasketNews so se razpisali, da najbolj izstopata odsotnosti Hrvata Tomislava Hordova in Slovenca Damirja Javorja.

Javor sodil odločilno tekmo, nato ostal brez Final Foura

Hordov je bil v rednem delu eden najbolj obremenjenih sodnikov Evrolige, Javor pa je imel prav tako zelo pomembno vlogo. V rednem delu je sodil 29 tekem, še bolj zgovorna pa je njegova vloga v končnici.

Slovenski sodnik je bil glavni sodnik na treh od petih tekem napete serije med Valencio in Panathinaikosom, tudi na odločilni peti tekmi. Prav zato je njegova odsotnost s Final Foura toliko bolj nenavadna.

Pri BasketNewsu so zapisali, da je Javorjev primer težko razumljiv. Če je sodnik dobil zaupanje za eno najpomembnejših tekem končnice in jo opravil odlično, se postavlja logično vprašanje, zakaj ga nato ni med sodniki na največjem klubskem dogodku sezone.

Možna razlaga, a ne popoln odgovor

Sodniški svetovalec Todd Warnick pri BasketNewsu je ponudil tudi možno razlago. Letošnji Final Four bo potekal brez tekme za tretje mesto, kar spreminja sodniško logistiko.

Dve polfinalni tekmi potrebujeta šest sodnikov, ob tem pa mora imeti vsaka tudi rezervnega sodnika za primer poškodbe ali bolezni. Po tej logiki bi lahko EuroLeague med osmerico uvrstila tudi sodnike, ki bodo predvsem v pripravljenosti in morda sploh ne bodo stopili na parket.

To bi lahko deloma pojasnilo izbor nekaterih imen. Ne pojasni pa povsem, zakaj ni bilo prostora za Javorja, ki je v tej sezoni očitno užival veliko zaupanje.