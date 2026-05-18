Hansi Flick uradno podaljšal zvestobo Barceloni

Nemški nogometni trener Hansi Flick je danes podaljšal pogodbo s španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba, poroča španska tiskovna agencije EFE.

Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Slovesnega podpisa pogodbe so se med drugim udeležili vršilec dolžnosti predsednika Rafael Yuste, predsednik Joan Laporta in športni direktor Anderson de Souza Deco.

Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barco in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor.

Potem ko je z Bayernom iz Münchna osvojil vse naslove (2019-2021) in bil tudi selektor nemške reprezentance (2021-2023), ki se sicer na svetovnem prvenstvu leta 2022 ni uvrstila dlje od skupinskega dela, je Flick poleti 2024 prišel v Barcelono. Nasledil je Xavija Hernandeza.

Flickova formula je v katalonski prestolnici takoj obrodila sadove. V prvi sezoni je Barca osvojila špansko prvenstvo la ligo, pokal copa del rey in španski superpokal, v drugi sezoni pa so dvignili še superpokal in la ligo.

Nemški trener je poleg trofej vzpostavil tudi ofenziven in dinamičen slog igre, kar je navdušilo navijače in utišalo kritike.

Ker je imel zaradi ekonomskih omejitev kluba zvezane roke glede podpisov novih igralcev, je Flick zaupal La Masii svežo kri in iz večine svojih igralcev izvlekel najboljše, pri čemer je združil izkušnje igralcev, kot sta Robert Lewandowski in Raphael Dias Raphinha, z dinamičnostjo mladih igralcev, kot so Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pedro Gonzalez Pedri in Pau Cubarsi, med drugim.

Pred podpisom so Flick, kapetan Ronald Araujo, vršilec dolžnosti predsednika Rafael Yuste in predsednik Joan Laporta v klubskem muzeju shranili dva trofeja, ki so jih osvojili v tej sezoni: španski superpokal in la ligo.

