Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
18.47

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
špansko prvenstvo La Liga Barcelona Hansi Flick

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 18.47

29 minut

Hansi Flick uradno podaljšal zvestobo Barceloni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Hansi Flick | Hansi Flick je danes podaljšal pogodbo s španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto. | Foto Guliverimage

Hansi Flick je danes podaljšal pogodbo s španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni trener Hansi Flick je danes podaljšal pogodbo s španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba, poroča španska tiskovna agencije EFE.

Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Slovesnega podpisa pogodbe so se med drugim udeležili vršilec dolžnosti predsednika Rafael Yuste, predsednik Joan Laporta in športni direktor Anderson de Souza Deco.

Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barco in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor.

Potem ko je z Bayernom iz Münchna osvojil vse naslove (2019-2021) in bil tudi selektor nemške reprezentance (2021-2023), ki se sicer na svetovnem prvenstvu leta 2022 ni uvrstila dlje od skupinskega dela, je Flick poleti 2024 prišel v Barcelono. Nasledil je Xavija Hernandeza.

Flickova formula je v katalonski prestolnici takoj obrodila sadove. V prvi sezoni je Barca osvojila špansko prvenstvo la ligo, pokal copa del rey in španski superpokal, v drugi sezoni pa so dvignili še superpokal in la ligo.

Nemški trener je poleg trofej vzpostavil tudi ofenziven in dinamičen slog igre, kar je navdušilo navijače in utišalo kritike.

Ker je imel zaradi ekonomskih omejitev kluba zvezane roke glede podpisov novih igralcev, je Flick zaupal La Masii svežo kri in iz večine svojih igralcev izvlekel najboljše, pri čemer je združil izkušnje igralcev, kot sta Robert Lewandowski in Raphael Dias Raphinha, z dinamičnostjo mladih igralcev, kot so Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pedro Gonzalez Pedri in Pau Cubarsi, med drugim.

Pred podpisom so Flick, kapetan Ronald Araujo, vršilec dolžnosti predsednika Rafael Yuste in predsednik Joan Laporta v klubskem muzeju shranili dva trofeja, ki so jih osvojili v tej sezoni: španski superpokal in la ligo.

Preberite še:

Arsenal navijači
Sportal Arsenal v lov za zaključno žogo. Leeds zmagal z Bijolom, Man Utd pa brez Šeška.
Dani Carvajal Real Madrid
Sportal Dani Carvajal po koncu sezone odhaja iz Madrida
Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Real Madrid
Sportal Beli dim v Madridu: Real izbral novega trenerja
špansko prvenstvo La Liga Barcelona Hansi Flick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.