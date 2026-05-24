Avtorji:
A. T. K., Š. L., STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
22.09

Olympique Marseille Real Madrid Evroliga Evroliga finale

Evroliga, zaključni turnir, finale

Olympiacos po dramatičnem boju ugnal Real in osvojil naslov

Olympiacos | Olympiacos je prvak evrolige. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarji Olympiacosa so v finalu evrolige v Atenah po izjemno napetem boju z 92:85 v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Klub iz Pireja je dosegel četrto lovoriko po zmagovitih letih 1997, 2012 in 2013.

Jakob Šiftar
Sportal Odmeven uspeh mladega slovenskega košarkarja

Olympiacos je zasluženo prišel do naslova, saj je bil najboljši že v rednem delu evrolige, vlogo favorita pa je potrdil tudi na final fouru, kjer je v polfinalu premagal aktualnega prvaka Fenerbahče, danes pa še najuspešnejši evropski klub iz Madrida.

Ekipa iz Pireja je prvi naslov osvojila leta 1997, ko je bila v polfinalu zaključnega turnirja v Rimu boljša od Smelta Olimpije, uspeh pa je ponovila 2012 v Istanbulu in 2013 v Londonu.

Finale je v Atenah spremljal tudi Giannis Antetokounmpo. Foto: Guliverimage

Najboljši strelci pri novih prvakih so bili Evan Fournier z 20 točkami, Alec Peters (16) in Sasha Vezenkov (12), na drugi strani pa sta največ točk dosegla Trey Lyles (24) in Mario Hezonja (19).

Real Madrid po četrtem finalu v zadnjih petih sezonah ostaja pri enajstih naslovih. Zadnjega je osvojil 2023 v Kaunasu, ko je v finalu s točko razlike premagal prav Olympiakos. Z osmimi naslovi mu sledi CSKA Moskva, sedem naslovov evropskega prvaka ima Panathinaikos, šest Maccabi Tel Aviv, pet pa Varese.

Tekme za tretje mesto prvič v zgodovini zaključnih turnirjev oziroma od 1988 letos ni bilo.

Sportal Olympiacos v finale z obrambo, Real Madrid pa s stotico

Evroliga, finale:

Nedelja, 24. maj

Prvaki evrolige po številu naslovov:

11 - Real Madrid (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)
8 - CSKA Moskva (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)
7 - Panathinaikos (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024)
6 - Maccabi Tel Aviv (1977, 1981, 2001, 2004, 2005, 2014)
5 - Varese (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)
4 - Olympiacos (1997, 2012, 2013, 2026)
3 - Olimpia Milano (1966, 1987, 1988)
3 - ASK Riga (1958, 1959, 1960)
3 - Jugoplastika Split (1989, 1990, 1991)
2 - Barcelona (2003, 2010)
2 - Virtus Bologna (1998, 2001)
2 - Cantu (1982, 1983)
2 - Cibona Zagreb (1985, 1986)
2 - Anadolu Efes (2021, 2022)
2 - Fenerbahče (2017, 2025)
1 - Joventut Badalona (1994)
1 - Žalgiris Kaunas (1999)
1 - Dinamo Tbilisi (1962)
1 - Bosna Sarajevo (1979)
1 - Virtus Rim (1984)
1 - Partizan Beograd (1992)
1 - Limoges (1993)

Lestvica po rednem delu:

