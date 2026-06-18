Državno sodišče okrožja Suffolk na newyorškem Long Islandu je v sredo 62-letnega Rexa Heuermanna, ki je od leta 1993 ubil osem žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu nedaleč od mesta New York, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

Heuermann je aprila letos priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla štirih žensk, obsojenec pa je kasneje priznal še štiri umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je menil, da jih ne bo nihče hitro pogrešal. Dolgotrajna preiskava je vrgla senco suma celo na šefa lokalne policije.

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Marca 2022 so preiskovalci začeli spremljati Heuermanna, potem ko je ena od prič opisala vozilo s kraja umora, ki je bilo podobno njegovemu. Preiskava je ugotovila, da je imel stike z žrtvami po telefonu. Policisti so iz smeti izbrskali ostanek pice, ki jo je zaužil, in tako prišli do njegovega DNK.

Tega so nato primerjali s tistim, ki so ga našli na plahti, v katero je bilo zavito eno od trupel, in ugotovili, da se ujemata. Leta 2023 so ga aretirali, primer pa se je na sodišču vlekel do letos.

Foto: Reuters