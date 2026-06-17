Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novoizvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša.

Predsednica Pirc Musar je sicer ob izvolitvi vlade premierju Janši ter ministrski ekipi čestitala z zapisom na družbenem omrežju X. Zapisala je, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Njihovo skupno delovanje pa mora biti po prepričanju predsednice zavezano varovanju človekovih pravic za vse "ter spoštljivemu medsebojnemu dialogu - tudi takrat, ko se v pogledih razlikujemo". "Samo s takšnim pristopom lahko krepimo zaupanje ljudi v državo, njene institucije in demokracijo," je dodala.

Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike, saj predstavljajo državo tudi navzven. Pirc Musar je sicer že ob izvolitvi dejala, da si na področju zunanje politike ne smemo privoščiti, da predsednik vlade govori eno, predsednik države pa drugo.

Razlika v odnosu do nekaterih zunanjih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade že pred ustanovno sejo umaknila palestinsko zastavo, ta pa je nato zaplapolala na pročelju predsedniške palače.

Četrta vlada Janeza Janše je mandat nastopila 4. junija. V njej je 15 ministric in ministrov, DZ pa je ministrsko ekipo potrdil z 49 glasovi za in 30 proti. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resni.ci in poslanca narodnih skupnosti.