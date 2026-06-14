Pestro v Londonu, Mourinhu se bo uresničila še ena želja

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je podaljšal sodelovanje s Pedrom Porrom. Španski desni bočni branilec je podpisal pogodbo do poletja 2031 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Bo pa London očitno zapustil drugi španski bočni branilec. Chelsea se je po poročanju agencij in drugih medijev dogovoril za prestop Marca Cucurelle v madridski Real, kraljevi klub pa bi lahko zanj plačal 60 milijonov evrov. Tako se bo Joseju Mourinhu po nedavnem prihodu v Madrid uresničila še ena želja.

Španski branilec Pedro Porro, ki bi se mu zdajšnja pogodba iztekla čez dve leti, je požel precej zanimanja drugih evropskih klubov, a se je nekdanji član lizbonskega Sportinga odločil ostati v Londonu.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️



Congratulations, Pedro 🤍



🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Petindvajsetletni Španec je v zadnji sezoni, v kateri je Tottenham komajda obstal v elitni angleški ligi, zbral 47 nastopov, sicer pa je od prihoda v londonski klub dosegel 13 golov in 26 podaj. Tottenham je pred tem ekipo okrepil s Škotom Andyjem Robertsonom in Argentincem Marcosom Senesijem.

London pa bo očitno zapustil drugi španski bočni branilec. Chelsea se je po poročanju agencij in drugih medijev, o tem poroča tudi italijanski novinar Fabrizio Romano, dogovoril za prestop Marca Cucurelle v madridski Real, ki ga je nedavno prevzel Jose Mourinho.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Kraljevi klub bo za 27-letnega levega bočnega branilca predvidoma odštel 60 milijonov evrov. Cucurella je kariero začel pri Realovem večnem tekmecu Barceloni, a zanjo vpisal le en nastop, nato pa je igral za Getafe in Brighton, preden je leta 2022 prestopil k Chelseaju.