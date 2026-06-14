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Avtorji:
R. P., STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
21.41

Osveženo pred

54 minut

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poletni prestopni rok Tottenham Pedro Porro Chelsea Marc Cucurella Real Madrid Jose Mourinho

Nedelja, 14. 6. 2026, 21.41

54 minut

Poletni prestopni rok

Pestro v Londonu, Mourinhu se bo uresničila še ena želja

Avtorji:
R. P., STA

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Španija Nemčija Marc Cucurella 2024 | Marc Cucurella je leta 2024 Španiji pomagal do evropskega naslova. | Foto Guliverimage

Marc Cucurella je leta 2024 Španiji pomagal do evropskega naslova.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je podaljšal sodelovanje s Pedrom Porrom. Španski desni bočni branilec je podpisal pogodbo do poletja 2031 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Bo pa London očitno zapustil drugi španski bočni branilec. Chelsea se je po poročanju agencij in drugih medijev dogovoril za prestop Marca Cucurelle v madridski Real, kraljevi klub pa bi lahko zanj plačal 60 milijonov evrov. Tako se bo Joseju Mourinhu po nedavnem prihodu v Madrid uresničila še ena želja.

Španski branilec Pedro Porro, ki bi se mu zdajšnja pogodba iztekla čez dve leti, je požel precej zanimanja drugih evropskih klubov, a se je nekdanji član lizbonskega Sportinga odločil ostati v Londonu.

Petindvajsetletni Španec je v zadnji sezoni, v kateri je Tottenham komajda obstal v elitni angleški ligi, zbral 47 nastopov, sicer pa je od prihoda v londonski klub dosegel 13 golov in 26 podaj. Tottenham je pred tem ekipo okrepil s Škotom Andyjem Robertsonom in Argentincem Marcosom Senesijem.

London pa bo očitno zapustil drugi španski bočni branilec. Chelsea se je po poročanju agencij in drugih medijev, o tem poroča tudi italijanski novinar Fabrizio Romano, dogovoril za prestop Marca Cucurelle v madridski Real, ki ga je nedavno prevzel Jose Mourinho.

Kraljevi klub bo za 27-letnega levega bočnega branilca predvidoma odštel 60 milijonov evrov. Cucurella je kariero začel pri Realovem večnem tekmecu Barceloni, a zanjo vpisal le en nastop, nato pa je igral za Getafe in Brighton, preden je leta 2022 prestopil k Chelseaju.

Jose Mourinho
Sportal Real razjezil Atletico, Mourinhu se je uresničila velika želja!
poletni prestopni rok Tottenham Pedro Porro Chelsea Marc Cucurella Real Madrid Jose Mourinho
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