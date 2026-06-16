Rüdiger podaljšal z Real Madridom

Španski nogometni prvoligaš Real Madrid je podaljšal pogodbo s 33-letnim nemškim branilcem Antoniom Rüdigerjem za eno leto, do junija 2027, je danes sporočil klub. Srednji branilec, čigar prejšnja pogodba je potekla ob koncu sezone, je bil del obrambe Reala, odkar je leta 2022 prišel iz Chelseaja kot prost igralec.

Rüdiger je za kraljevi klub zbral 182 nastopov in doslej osvojil osem lovorik, vključno z ligo prvakov, španskim prvenstvom, pokalom Copa del Rey in klubskim svetovnim prvenstvom.

Njegovo zadnjo sezono so zaznamovale poškodbe, zaradi katerih je v vseh tekmovanjih zbral le 26 nastopov.

"Ponovni začetek moje poti z Real Madridom je ponosen trenutek, a bolj kot karkoli drugega je to zaveza, da bom skupaj s soigralci obrnil stvari na bolje," je Rüdiger po objavi podaljšanja pogodbe zapisal v objavi na Instagramu.

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