Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 6. 2026,
13.05

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Antonio Rüdiger Real Madrid La Liga

Torek, 16. 6. 2026, 13.05

12 minut

Rüdiger podaljšal z Real Madridom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Antonio Rüdiger Real Madrid | Real Madrid je podaljšal pogodbo s 33-letnim nemškim branilcem Antoniom Rüdigerjem. | Foto Guliverimage

Real Madrid je podaljšal pogodbo s 33-letnim nemškim branilcem Antoniom Rüdigerjem.

Foto: Guliverimage

Španski nogometni prvoligaš Real Madrid je podaljšal pogodbo s 33-letnim nemškim branilcem Antoniom Rüdigerjem za eno leto, do junija 2027, je danes sporočil klub. Srednji branilec, čigar prejšnja pogodba je potekla ob koncu sezone, je bil del obrambe Reala, odkar je leta 2022 prišel iz Chelseaja kot prost igralec.

Rüdiger je za kraljevi klub zbral 182 nastopov in doslej osvojil osem lovorik, vključno z ligo prvakov, španskim prvenstvom, pokalom Copa del Rey in klubskim svetovnim prvenstvom.

Njegovo zadnjo sezono so zaznamovale poškodbe, zaradi katerih je v vseh tekmovanjih zbral le 26 nastopov.

"Ponovni začetek moje poti z Real Madridom je ponosen trenutek, a bolj kot karkoli drugega je to zaveza, da bom skupaj s soigralci obrnil stvari na bolje," je Rüdiger po objavi podaljšanja pogodbe zapisal v objavi na Instagramu.

Preberite še:

Virgil van Dijk 2026
Sportal Nizozemski as naslovil kritiko na Fifo, Kloppove ostre besede poskrbele za zmedo
Španija
Sportal Eden izmed navijačev na zmago Španije stavil skoraj milijon
Herve Renard
Sportal Tunizijci že našli zamenjavo na selektorskem mestu
Antonio Rüdiger Real Madrid La Liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.