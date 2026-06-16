Potem ko je tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski (1:5) odpustila selektorja Sabrija Lamouchija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca SP je Francoz Herve Renard, je državna televizija citirala predsednika tunizijske zveze Moeza Nasrija.

Poraz z 1:5 proti Švedski na otvoritveni tekmi SP v Monterreyu je bil tako tudi Lamouchijeva zadnja tekma v vlogi selektorja, poročajo agencije. Lokalni mediji pa so sporočili, da naj bi Lamouchi tudi že zapustil sedež ekipe v Mehiki.

Štiriinpetdesetletni Lamouchi je od januarskega imenovanja na petih tekmah reprezentance dosegel le eno zmago, in sicer z 1:0 nad avtsajderjem Haitijem.

Renard naj bi kmalu prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto.

"Predsednik tunizijske nogometne zveze Moez Nasri je sporočil, da je bil dosežen uradni dogovor s francoskim trenerjem Hervejem Renardom, ki bo treniral reprezentanco do konca svetovnega prvenstva 2026," poročilo tunizijske javne radiotelevizije navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Renard bo v Monterrey prispel v torek, kjer bo med turnirjem vodil prvi trening z reprezentanco v Mehiki," je dodal.

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